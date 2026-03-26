La DOP Granada Mollar de Elche abre el plazo que decide la campaña

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche ha abierto el plazo de inscripción de parcelas para que los agricultores registren sus cultivos de cara a la próxima campaña. Este trámite es imprescindible para que la producción pueda comercializarse bajo el sello de calidad de la DOP, una certificación que garantiza el origen del producto, su trazabilidad y su diferenciación en el mercado.

La convocatoria está dirigida a los productores de granada de la variedad mollar que cultivan en la zona geográfica protegida por esta denominación de origen, que incluye las comarcas de L’Alacantí, Vega Baja del Segura y Baix Vinalopó. Con esta inscripción, los agricultores podrán certificar su producción y acceder a diversas ventajas vinculadas al reconocimiento de calidad del producto.

Los productores deben registrar sus cultivos para certificar la producción, acceder a ventajas en seguros agrarios y comercializar con el sello de calidad / INFORMACIÓN

Registro obligatorio para certificar la producción

Desde el Consejo Regulador recuerdan que únicamente las parcelas inscritas en la denominación de origen pueden certificar su producción como Granada Mollar de Elche DOP, un requisito imprescindible para que las frutas puedan comercializarse con el etiquetado oficial en los puntos de venta.

Los agricultores que ya forman parte de la denominación deberán renovar su registro y actualizar los datos de sus explotaciones para la nueva campaña. Por su parte, quienes quieran incorporarse por primera vez tendrán que aportar información detallada sobre sus cultivos.

Entre los datos solicitados figuran aspectos como la superficie de cultivo, el número y la edad de los granados, el tipo de sistema de riego o la documentación correspondiente al SigPac, entre otros requisitos técnicos que permiten garantizar la trazabilidad de la producción.

El presidente de la DOP Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, subraya la importancia de formar parte de este sistema de certificación para proteger el producto y reforzar su prestigio en el mercado. En este sentido, señala que “formar parte de la Denominación de Origen permite proteger la producción frente al fraude, garantizar su calidad y diferenciarla claramente de otras variedades del mercado”.

Impulso al sector y promoción del producto

Desde el Consejo Regulador destacan que el registro de parcelas no solo es fundamental para la certificación de la producción, sino también para el desarrollo del sector agrícola vinculado a este cultivo tradicional del sur de la provincia de Alicante.

Según explica Francisco Oliva, la participación de los agricultores resulta clave para impulsar nuevas iniciativas que refuercen la presencia del producto en el mercado. En este sentido, el presidente de la denominación de origen destaca que “la inscripción también es una herramienta clave para el conjunto del sector. Gracias a la participación de los agricultores, la DOP puede impulsar estudios, acciones de formación y campañas de promoción para reforzar la presencia del producto en los mercados, aumentar el consumo de la granada mollar de Elche y mejorar su posicionamiento”.

Granada mollar de Elche días antes de la recolecta este otoño / Matias Segarra

Asimismo, el responsable del organismo regulador pone en valor el reconocimiento que supone esta certificación dentro del sector agroalimentario. Oliva recuerda que “es un orgullo poder contar con la máxima distinción de calidad que hay en el sector agroalimentario y cultivar la única granada del mundo con Denominación de Origen Protegida”.

La Granada Mollar de Elche es actualmente la única variedad de granada del mundo que cuenta con este reconocimiento oficial, lo que refuerza su prestigio tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Bonificaciones en el seguro agrario

Además del valor comercial y la protección del producto, la inscripción en la DOP Granada Mollar de Elche ofrece ventajas económicas directas para los agricultores. Entre ellas se encuentra la posibilidad de acceder a bonificaciones en el seguro agrario destinadas a explotaciones con cultivos de calidad diferenciada.

Estas bonificaciones permiten una mejor valoración económica de las explotaciones en caso de siniestro, lo que supone una mayor cobertura para los productores frente a posibles daños en la cosecha.

Por este motivo, desde el Consejo Regulador recomiendan formalizar la inscripción antes de contratar el seguro agrario, con el fin de poder beneficiarse de estas condiciones y asegurar que las explotaciones queden registradas dentro de la denominación de origen.

Matias Segarra

Plazos y formas de inscripción

El plazo para realizar la inscripción permanecerá abierto hasta finales de septiembre, aunque los agricultores que deseen acogerse a las bonificaciones del seguro agrario deberán completar el registro antes de que finalice el mes de abril.

El proceso puede realizarse de manera online, a través de la página web oficial de la denominación de origen en el enlace: https://granadaselche.com/dop-granada-mollar-de-elche/inscripciones/inscripciones-formulario/. También existe la posibilidad de tramitar la inscripción de forma presencial, solicitando cita previa en la sede del Consejo Regulador mediante llamada telefónica al número 633 111 228, en horario de mañana.

Con esta nueva convocatoria de inscripciones, la DOP Granada Mollar de Elche busca seguir ampliando el número de parcelas registradas y reforzar la presencia en el mercado de uno de los productos agrícolas más emblemáticos de la provincia de Alicante, garantizando su calidad y su origen a través de la certificación oficial.