Más horario por las noches para bares, cafeterías, restaurantes y terrazas en Elche por la Semana Santa

Más horario por las noches para bares, cafeterías, restaurantes y terrazas en Elche, coincidiendo con la Semana Santa, por la multitud de personas que salen a las calles estos días con motivo de las procesiones. Hasta el extremo de que, a petición de la Asociación de Hostelería, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, Hostelería y Aperturas, ha decidido ampliar el horario en una hora, hasta las dos y media de la madrugada, desde el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y hasta Sábado Santo, que es el 4 de abril.

Consensuada

La edil del área, Caridad Martínez, que compareció tras la junta de gobierno local, puso el foco en que es una medida consensuada con los locales, y que lo que se pretende es "dar respuesta a una necesidad del turismo y de los ciudadanos de Elche y alrededores que vienen a nuestro municipio a disfrutar de la Semana Santa, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, y del Domingo de Ramos, Fiesta de Interés Turístico Internacional". Al respecto, cifró en 500 las terrazas que se podrían acoger a la medida. Mientras, el presidente de la Asociación Hostelería de Elche, Fran Linares, tachó de "balón de oxígeno" esta ampliación de horarios que se implanta por primera vez en Semana Santa, porque así lo permite el Consell.

Local de ocio, en imagen retrospectiva. / JORDI OTIX

Medidas previas

El Ayuntamiento de Elche ya dio luz verde a principios de año a la ampliación del horario de cierre en media hora, hasta las cuatro de la madrugada, para determinados establecimientos de ocio nocturno incluidos en el Grupo B, una medida que afecta a cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante, pubs, karaokes y locales de exhibiciones de contenido erótico. La resolución, publicada el 23 de enero, tiene carácter indefinido mientras no se dicte una nueva disposición en sentido contrario y se apoya en razones de dinamismo social, afluencia turística y condiciones de insonorización, según se cita en el informe municipal oficial.

Una procesión del Miércoles Santo en Elche. / Áxel Álvarez

Orden Consell

La decisión municipal se adopta al amparo de una Orden de la Conselleria de Emergencias e Interior, que regula los horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas para el año 2026, y permite a los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes ampliar el cierre hasta las cuatro de la madrugada mediante resolución motivada, y que es la que también abre la puerta a que ahora los establecimientos puedan cerrar media hora más tarde esta semana.

En la resolución de enero se justificaba la ampliación horaria atendiendo, en primer lugar, teniendo en cuenta las peculiaridades de la población. El documento señala que Elche, como “núcleo urbano de gran dinamismo social y cultural con una población superior a los 50.000 habitantes, presenta una demanda consolidada de ocio nocturno”. Una demanda que, según se recoge, responde tanto a una tradición social arraigada como a su condición de ciudad universitaria y polo de actividad económica.

Afluencia turística

El texto también alude de forma expresa a la afluencia turística constante que registra el municipio durante todo el año, impulsada por su patrimonio cultural, con especial mención al Palmeral de Elche y al Misteri d’Elx, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta circunstancia, señala la resolución, “genera una demanda adicional de servicios de ocio y restauración en horario extendido”, contribuyendo a la dinamización de la economía local y a la mejora de la oferta turística.