La ONCE protagoniza la tertulia de Amigos del Arroz con Costra de Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche volvió a convertir este miércoles su tradicional comida-tertulia en un punto de encuentro para la vida social ilicitana con una jornada dedicada en esta ocasión a representantes de la ONCE y de su entorno asociativo. La cita reunió en la sede habitual del colectivo, en la carretera de Dolores, a varios invitados vinculados a la organización, en una comida que mantuvo el formato habitual de estas convocatorias: conversación, reconocimiento y un menú fiel a la tradición gastronómica local.

En esta ocasión, los asistentes confirmados fueron Ángel Ayelo Gomis, presidente de SUPO —la entidad que agrupa a afiliados mayores de la ONCE—; Teresa Martínez Campos, afiliada pensionista; Anabel Morente Campos, directora de la Agencia de la ONCE en Elche; Miguel Ángel Muñoz Sánchez, vendedor afiliado y presidente del comité de empresa de la ONCE en Elche; y José A. Martínez Gandía, vendedor y miembro del comité de empresa de ONCE Elche.

Un nuevo encuentro en la agenda social ilicitana

La comida se enmarca en el calendario estable de encuentros que la asociación mantiene a lo largo del año y por el que pasan representantes de colectivos, profesionales y personas vinculadas a distintos ámbitos de la sociedad ilicitana. En esta ocasión, la tertulia tuvo un marcado carácter social y humano, al poner el foco en una institución como la ONCE, con una larga trayectoria de atención, integración y empleo para personas con discapacidad visual.

Momentos previos a la comida de convivencia de los Amigos del Arroz con Costra de Elche con miembros de la ONCE / INFORMACIÓN

La presencia de responsables de la organización y de personas afiliadas permitió trasladar a la mesa una realidad cotidiana vinculada al esfuerzo, la inclusión y la representación de quienes conviven con la ceguera o la baja visión. La reunión mantuvo así el espíritu con el que los Amigos del Arroz con Costra llevan años impulsando estas convocatorias: ofrecer un espacio de diálogo próximo, sin solemnidad excesiva, pero con voluntad de reconocimiento.

La asociación mantiene esta dinámica como una fórmula ya consolidada en la vida local, en la que la costra sirve de hilo conductor para reunir a invitados de perfiles muy diversos, desde el ámbito institucional y empresarial al cultural, sanitario o asociativo. El objetivo no es solo compartir mesa, sino también propiciar una conversación cercana en torno a trayectorias, proyectos y experiencias que forman parte de la realidad de Elche y su entorno.

Foto de familia de responsables de la ONCE y miembros de la tertulia Amigos del Arroz con Costra de Elche / INFORMACIÓN

Un foro estable con sabor ilicitano

Como viene siendo habitual, la jornada se desarrolló en un ambiente de carácter familiar, con la gastronomía local como marco para la conversación. El menú siguió el esquema tradicional de estos encuentros. Primero se sirvieron los aperitivos antes de dar paso al plato central, la costra, elaborada conforme a la receta clásica que da nombre al colectivo y que constituye uno de los símbolos culinarios más reconocibles de Elche.

Representantes de la ONCE en Elche durante la comida de hermandad / INFORMACIÓN

Tras el plato principal llegaron los postres habituales, entre ellos el pan de higo, y la sobremesa se prolongó con infusiones y conversación, en una fórmula que la asociación ha convertido en seña de identidad. Más allá de lo gastronómico, este tipo de reuniones han consolidado un modelo de encuentro en el que conviven la tradición, la identidad local y el reconocimiento a quienes aportan valor a la sociedad ilicitana.