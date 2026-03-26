El nuevo pabellón Sara Marín y María Díez de Elche reúne a 600 gimnastas en su apertura
Baloncesto en silla de ruedas y un fin de semana lleno de competiciones protagonizan el estreno del espacio adaptado, que se inaugura este viernes
Actividades deportivas durante todo el fin de semana en Elche. Así es como el nuevo pabellón Sara Marín y María Díez estrena sus instalaciones. La inauguración oficial tendrá lugar este viernes, a las 17.30 horas, y después dará paso a un partido de baloncesto en silla de ruedas. A lo largo del fin de semana, alrededor de 600 gimnastas participarán en diversas competiciones y exhibiciones. Según el concejal de Deportes, José Antonio Román, “este pabellón nace con la vocación de ser un espacio vivo desde el primer día, y este fin de semana es un claro ejemplo de ello, con un programación intensa y variada que demuestra el potencial de esta instalación”.
Competiciones
El sábado por la mañana empezará por todo lo alto, con la participación de 300 gimnastas en el clasificatorio para la Copa de España Base Conjuntos, con las categorías prebenjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. A su vez, se celebrará el autonómico de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana (FEDI-CV), en el que participarán diecinueve deportistas del Club Deportivo Algar y dos gimnastas de la capital valenciana.
Continuando con la gimnasia, la misma tarde, las más pequeñas realizarán exhibiciones y, acto seguido, se celebrará la II Fase de la Liga Promesas, donde competirán cerca de 160 deportistas no federadas que comienzan su trayectoria en competición. El día finalizará con el Nivel Federación, que reunirá alrededor de 100 gimnastas federadas. Por su parte, el domingo, cerca de 130 deportistas participarán en las categorías Nacional Base y Absoluto.
Inclusión
De esta forma, el fin de semana se consolidará como un gran evento para la gimnasia y el deporte formativo, ya que, tal y como explicó el concejal, “apostamos por el deporte base, por la inclusión y por ofrecer a los clubes y deportistas unas instalaciones modernas y de primer nivel que sitúan a Elche como referencia deportiva”.
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