PLD Space y Grupo Antón serán reconocidas por Cedelco en la calle Trinquet de Elche

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) ha anunciado que las empresas ilicitanas PLD Space y Grupo Antón serán las próximas en recibir el reconocimiento empresarial impulsado por la entidad en la calle Trinquet, una iniciativa destinada a poner en valor la trayectoria de compañías y fundadores que han contribuido a posicionar a la ciudad como un referente económico. El anuncio se realizó durante la celebración del Encuentro Empresarial 2026, una cita que reunió a representantes del tejido empresarial, institucional y académico de Elche y su entorno.

Este foro, considerado uno de los principales espacios de reflexión económica de la ciudad, sirvió también para reconocer a varias empresas destacadas de distintos sectores productivos y para abordar cuestiones estratégicas como la relación entre universidad y empresa o los retos del crecimiento económico en un contexto global cada vez más competitivo.

Discurso de Salvador Pérez, presidente de Cedelco, durante el Encuentro Empresarial 2026 / INFORMACIÓN

Reconocimiento empresarial en la calle Trinquet

El anuncio de la incorporación de PLD Space y Grupo Antón al reconocimiento empresarial de la calle Trinquet fue uno de los momentos destacados del encuentro organizado por CEDELCO. Esta iniciativa busca visibilizar la trayectoria de empresas que han contribuido a fortalecer el tejido productivo ilicitano y a proyectar la imagen de la ciudad más allá del ámbito local.

En el caso de PLD Space, se trata de una empresa del sector aeroespacial nacida en Elche que se ha consolidado como un referente europeo en el desarrollo de lanzadores reutilizables para pequeños satélites. La compañía ha alcanzado reconocimiento internacional gracias a hitos como el lanzamiento del cohete MIURA 1, que ha situado a la firma en la vanguardia de la industria espacial.

Antonio Abril habla al píblico asistente en el Encuentro Empresarial 2026 / INFORMACIÓN

Por su parte, Grupo Antón ha sido reconocido por su dilatada trayectoria en el ámbito de la comunicación y el marketing, con una presencia consolidada tanto en el mercado nacional como internacional. La empresa cuenta con 65 años de historia y ha experimentado una evolución constante dentro del sector servicios, convirtiéndose en una de las compañías más representativas del ámbito de la comunicación empresarial.

Con este reconocimiento, CEDELCO pretende destacar el papel de empresas que han contribuido a reforzar la proyección económica y empresarial de Elche, poniendo en valor el trabajo de sus fundadores y su capacidad de innovación.

Premios empresariales Cedelco 2026

Durante el encuentro también se entregaron los premios empresariales Cedelco 2026, con los que la organización distingue cada año a compañías destacadas en diferentes sectores económicos.

En esta edición, el galardón del sector primario recayó en Marfruit, una empresa especializada en la producción y comercialización de frutas y hortalizas, con una importante presencia en los mercados internacionales gracias a su actividad exportadora.

En el sector secundario, el reconocimiento fue para Mondraker, una firma que se ha consolidado como referente en la fabricación de bicicletas de alto rendimiento, destacando por su apuesta por la innovación tecnológica y por su presencia en mercados globales.

Por último, el premio correspondiente al sector terciario fue otorgado a TeleElx, medio de comunicación local creado en 1987 que se ha convertido en un referente informativo en la ciudad y que destaca por haber sido la primera televisión local de Elche, con una amplia trayectoria en la difusión de la actualidad del municipio.

Reelección de Salvador Pérez en Cedelco

Antes del inicio del encuentro empresarial, Cedelco celebró su Asamblea General y Electoral, en la que Salvador Pérez Vázquez fue reelegido presidente de la organización tras presentarse una única candidatura. Con este resultado, el dirigente empresarial inicia una nueva etapa al frente de la entidad, dando continuidad a la línea de trabajo desarrollada en los últimos años.

Durante su intervención ante los asistentes, Pérez Vázquez agradeció el compromiso de los miembros de la Junta Directiva y destacó su papel en la consolidación de la organización como voz del empresariado de Elche y su comarca.

Salvador Pérez fue reelegido como presidente de Cedelco en la cita / INFORMACIÓN

El presidente también repasó algunos de los proyectos estratégicos que afectan al desarrollo económico del territorio. Entre ellos mencionó el avance del proyecto Porta d’Elx, que avanza hacia su transformación en suelo industrial, así como diversas reivindicaciones históricas del tejido empresarial.

Entre estas demandas figuran la modificación de la Ley del Palmeral, la mejora de la conectividad territorial, la finalización de infraestructuras como la Ronda Sur o el impulso del eje Alicante-Elche, considerado clave para la competitividad económica de la zona.

Pérez Vázquez también destacó la importancia de sectores estratégicos para la economía local como el calzado o la industria viverista, recordando que Elche es el principal productor europeo de palmera ornamental.

Asimismo, incidió en la necesidad de seguir reforzando la competitividad del territorio y su proyección económica, turística y cultural, incluyendo la reivindicación del regreso de la Dama de Elche.

Universidad y empresa ante los retos económicos

El Encuentro Empresarial 2026 incluyó además una ponencia central a cargo de Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, quien intervino bajo el título “Investigación universitaria y crecimiento empresarial. ¿Existe alguna relación?”.

Durante su intervención, Abril analizó los déficits estructurales existentes en España en materia de transferencia de conocimiento entre la universidad y el mundo empresarial. Para ello se apoyó en el informe de la OCDE de 2021, que ya advertía de la necesidad de mejorar los mecanismos de colaboración entre ambos ámbitos.

Antonio Abril durante su intervención en la jornada de Cedelco en Elche / INFORMACIÓN

Según explicó, los indicadores actuales relacionados con la transferencia de conocimiento —como patentes, licencias o creación de spin-offs— reflejan que todavía existe margen de mejora en la conexión entre la investigación académica y su aplicación práctica en el mercado.

El ponente también puso de relieve las contradicciones del marco normativo actual y cuestionó algunos aspectos de la gobernanza universitaria, planteando la necesidad de reforzar la denominada “tercera misión” de la universidad, centrada en transformar el conocimiento en innovación y desarrollo empresarial. Abril defendió que para afrontar los retos de un entorno global altamente competitivo es necesaria una mayor implicación del tejido empresarial en los procesos de transferencia de conocimiento, favoreciendo así una colaboración más estrecha entre universidad y empresa.