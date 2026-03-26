Batalla por las cuentas en Elche: el PSOE habla de rescate del Gobierno y el bipartito presume de gestión

Nuevo choque político a cuenta de las cuentas económicas en el Ayuntamiento de Elche. El PSOE reprochó este jueves al bipartito de PP y Vox que continuamente cargue contra el Gobierno central pese a haber inyectado un ingreso extraordinario de 5,4 millones que compensó el déficit municipal de 7 millones con el que se cerró 2025. La concejala Patricia Macià, edil de Hacienda en el anterior mandato, denunció lo que considera una gestión “imprudente, irresponsable y temeraria” por parte del equipo de gobierno.

Horas después el concejal de Contratación y Fondos Europeos, Claudio Guilabert, respondió a las acusaciones cuestionando la credibilidad de la oposición y defendiendo la solidez de las cuentas municipales.

Según Macià, gracias al abono de más de cinco millones de euros del Ministerio de Hacienda por proyectos de la estrategia Edusi el Consistorio "se salvó" de un nuevo plan de ajuste.

"Balón de oxígeno"

La concejala socialista calificó este ingreso como un auténtico “balón de oxígeno” que, en su opinión, ha sido silenciado por el alcalde, Pablo Ruz. “Que te ingrese el Gobierno de España más de cinco millones y que gracias a ello no tengas que aplicar un nuevo plan de ajuste es una noticia relevante”, defendió Macià, quien sostiene que sin esa aportación extraordinaria el Ayuntamiento habría vuelto a incurrir en números rojos.

En su análisis de las cuentas municipales, Macià puso el foco en la evolución de los ingresos. Según detalló, el ejercicio 2025 cerró con importantes desviaciones respecto a las previsiones iniciales, con caídas significativas en conceptos como el ICIO, tasas o la venta de terrenos, así como la falta de ingreso de partidas relevantes como los fondos del Plan Edificant . Para la edil, estos datos evidencian una planificación económica deficiente por parte del equipo de gobierno.

Otro de los aspectos que lamentó la representante socialista fue el discurso del bipartito en torno a la bajada de impuestos. Macià aseguró que la reducción del IBI y de la plusvalía ha supuesto una merma de ingresos de 1,4 millones de euros, pero que esta ha sido compensada con incrementos en otras tasas e impuestos que han elevado la recaudación en 3,7 millones. En este sentido, acusó al Ejecutivo local de trasladar una imagen distorsionada de la presión fiscal real que soportan los ciudadanos.

Asimismo, la edil advirtió del incremento de la deuda municipal, que según sus datos alcanzó los 60,7 millones de euros a cierre de 2025, sin contar nuevos préstamos. A ello sumó el incumplimiento, en su opinión, de las previsiones del plan económico-financiero, con desajustes tanto en la regla de gasto como en el superávit previsto.

Remanente

Desde el grupo municipal afearon de nuevo que PP y Vox está recurriendo al remanente para financiar gastos que deberían haberse ejecutado en ejercicios anteriores, como las subidas salariales de los funcionarios. Una práctica que, según trasladó, contribuye a tensionar aún más las cuentas municipales y pone en cuestión la gestión económica del equipo de gobierno.

La edil Patricia Macià muestra a los periodistas el déficit municipal en Elche / INFORMACIÓN

Frente a este diagnóstico, Guilabert ofreció una versión radicalmente distinta de la situación. El edil cargó duramente contra el PSOE, acusando al principal grupo de la oposición de mantener un discurso alarmista que, a su juicio, ha quedado desmentido por la realidad.

Pagas

El edil de Contratación señaló directamente a Patricia Macià, afirmando que está “totalmente deslegitimada” para hablar de Hacienda. En este sentido, recordó que la edil socialista aseguró en su momento que el Ayuntamiento no podría pagar las nóminas, algo que finalmente no ha ocurrido. También mencionó que desde el PSOE se advirtió de que no se abonaría la paga extraordinaria a los trabajadores municipales, un extremo que, según subrayó, tampoco se ha cumplido.

Del mismo modo, el concejal también acusó a la oposición de pronosticar que el Consistorio incurriría en déficit, cuando, según defendió, las cuentas han terminado reflejando superávit. Desde el Ejecutivo local mantuvieron que estas advertencias del PSOE carecen de fundamento y que responden a una estrategia política más que a un análisis económico riguroso.

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Estabilidad

Al hilo, el edil también rechazó de forma tajante la idea de que la estabilidad financiera del Ayuntamiento dependa del Gobierno central. En sus declaraciones a través de un vídeo negó que haya existido ningún “rescate”, señalando que "aquí no ha venido ningún supersoldado como Pedro Sánchez a salvar al Ayuntamiento" y defendió que la situación económica actual es fruto de la gestión del equipo de gobierno local, señalando, literalmente, que el único que invierte es el Ejecutivo de PP y Vox "y no el de Pedro Sánchez, ni la señora Macià ni toda la colla comunista que tenemos en la oposición".