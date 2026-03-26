Elche prepara en Torrellano el "Jardín del Agua" en homenaje a la llegada del suministro en 1964

Un parque con una fuente central que tendrá cinco caños en honor a quienes trajeron el agua potable a Torrellano. Es la última inversión del Ayuntamiento de Elche para satisfacer la demanda vecinal tras el déficit de zonas verdes que tiene la principal pedanía del Camp d'Elx.

La futura zona de esparcimiento se llamará 'Jardín del Agua' y el bipartito de PP y Vox asegura que será un espacio de memoria en honor a quienes dieron un paso crucial en el desarrollo de Torrellano Alto antes de que llegase la expansión urbanística que diese como resultado la principal zona residencial del término municipal fuera del núcleo urbano.

Los trabajos ya han comenzado con el movimiento de tierras por parte de operarios y maquinarias, con la vista puesta en que en dos meses, antes del verano, pueda estar inaugurado, tal y como apuntó la edil de Distritos, Loli Serna, en una visita este jueves a las obras junto al concejal de Pedanías, Pedro José Saéz y el representante pedáneo Toni Esclapez.

Para hacerlo posible, el Consistorio ha dedicado más de 92.000 euros con los que reconvertirá una parcela de titularidad municipal de 866 metros cuadrados en la que promete ser una zona de convivencia vecinal que se ubicará en la intersección entre las calles La Pau, Francisco Mollá Soler y Jardí, vial este último que conecta con el camino del cementerio. La ubicación no tiene pérdida ya que pese a que las obras acaban de empezar, el nombre ya figura en portales de geolocalización como Google Maps.

El enclave está próximo al instituto de la pedanía, colinda con un macrosolar y con un sector repleto de casas unifamiliares, a diferencia del resto de zonas verdes (que se pueden contar con los dedos de una mano) donde la densidad de población es mayor por estar rodeadas de bloques de pisos, como podría ser la plaza Nieves Piñol, de menores dimensiones que esta nueva proyectada; así como la plaza del Maestro Antonio Cutillas, junto a la OMAC y el consultorio; o la plaza frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción en la calle San Crispín.

Operarios de la empresa Involucra durante las actuaciones en el entorno. / AXEL ALVAREZ

Precisamente esta última zona de recreo dejará de ser la única que cuenta con una fuente ornamental donde reposa una réplica de la Dama de Elche, ya que el denominado 'Jardín del Agua' llevará el recurso hídrico como hilo conductor.

Si hace días el alcalde, Pablo Ruz, reconocía que le gustaría durante su mandato poder inaugurar una fuente, haciendo énfasis en que han tramitado este recurso en la rotonda de l'Aljub pese a las complejidades técnicas que marca Adif, todo hace pensar que la única fuente que, por el momento, estará asegurada en el corto plazo será la de Torrellano.

Durante la presentación, Serna destacó el valor simbólico del proyecto, subrayando que el diseño del espacio girará en torno al agua como elemento central, articulando tanto la estética como la funcionalidad del jardín.

Memoria

Uno de los elementos más destacados será la fuente central, concebida como pieza clave del conjunto. “No será decorativa sin más, sino un homenaje directo a esas cinco personas que hicieron posible aquel logro”, señaló la edil. Así las cosas, habrá referencias a Tomás Durá, Rafael Sempere, Ramón Piñol, José Brotons y José Sempere, y la idea es que sus nombres queden reflejados en una placa conmemorativa que se instalará durante la inauguración.

Paisaje

El diseño del jardín incorporará además referencias al paisaje tradicional ilicitano. La fuente se inspirará en los muros de los huertos históricos, mientras que una acequia integrada en el recorrido reforzará la narrativa del agua como elemento vertebrador. El itinerario principal simulará el curso de un río, con un trazado sinuoso que conectará las calles colindantes y guiará a los visitantes a través del espacio.

El proyecto también contempla la creación de dos amplias zonas estanciales equipadas con sombra y mobiliario urbano, con el objetivo de fomentar la convivencia vecinal. “Queremos que sea un punto de encuentro, un lugar donde los vecinos puedan disfrutar, descansar y compartir”, añadió Serna, quien insistió en que la actuación combina memoria, calidad urbana y uso ciudadano.

Cercanía con el Parque Empresarial

Por su parte, el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, enmarcó esta intervención dentro de la estrategia municipal de reforzar las infraestructuras y servicios en el campo ilicitano. En concreto sobre este punto, por su proximidad al Parque Empresarial y al aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández. Precisamente esa cercanía ha motivado que Torrellano sea una de las pedanías más atractivas para vivir, donde lo hacen multitud de trabajadores del enclave industrial y de la terminal, de ahí que también esté muy constreñida la oferta de pisos y haya picos del día por la tarde en los que incluso hay saturación en parques infantiles ante las pocas opciones.

“Era necesario atender una demanda histórica como es la creación de más zonas verdes”, sostuvo el edil, en base a que la población ha ido creciendo paulatinamente en la pedanía mientras que los espacios públicos no lo han hecho al compás, hasta el punto que haya una parte de los residentes que repruebe que Torrellano se ha terminado convirtiendo en una "ciudad dormitorio" con apariencia de polígono con calles donde viven personas.

Otros jardines en el aire

Al hilo, desde el Ejecutivo local descartan que puedan habilitarse por ahora más parques cerca del nuevo colegio de La Paz, pese a que era una pretensión municipal, ya que los terrenos próximos son privados y no se ha cerrado una negociación para la cesión. Aún y así, explican que están estudiando más arbolado y nuevas zonas de esparcimiento próximas al futuro centro social que desde hace meses se está levantando en la pedanía.

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Sáez aprovechó para adelantar que se va a actuar en breve para adecenar las instalaciones deportivas de Valverde y Santa Ana, dentro de los planes de modernización.