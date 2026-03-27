La comedia también deja huella: "Ñaque" regresa a Elche

Una obra que siembra duda. Duda en unos actores que no saben por qué están ahí, duda en el artista que se pierde cuando olvida el texto. Así habla David López López, director de la compañía amateur Sahara Teatre, sobre el guion que rescata tras tres años guardado en un cajón. "Ñaque, o de piojos y actores" recobrará vida los días 4 y 5 de abril, a las 20 y 19 horas, respectivamente, en el Centro Cultural Las Clarisas de Elche.

La obra

Es conmovedora la forma en la que el director del grupo habla del resurgir de Ríos y Solanos, los protagonistas y únicos personajes de esta creación de José Sanchís Sinisterra, autor de la célebre "¡Ay, Carmela!". Ambos forman un "ñaque", la clásica pareja de cómicos ambulantes del Siglo de Oro español, que sobrevivía a duras penas mientras recorría pueblos y ciudades.

Según López, que el autor lo ubicara en esa época "facilitó una puesta en escena que ha estado premiada. Esa idea visual del teatro sin nada, donde solo hay cuatro elementos". Así, el protagonismo recae en el trabajo de los actores: "Es un trabajo conjunto, uno se apoya en el otro", explica.

Sahara Teatre en escena con "Ñaque". / Sahara Teatre

Identidad

La representación en manos de esta compañía ha recorrido más de veinticinco certámenes y festivales, y reúne veintiocho premios y nominaciones, entre ellas, a mejor dirección, mejor interpretación y mejor puesta en escena. Su estreno fue en 2010, en l’Escorxador, cuando, en palabras de López, "surge el inicio de la trayectoria que hemos marcado hasta el día de hoy, donde el grupo Sahara asienta un tipo de dirección, de trabajo actoral, de estética y de textos".

No obstante, la compañía lleva moviéndose entre bambalinas desde 1992, cuando formaron el grupo en el instituto ilicitano Sixto Marco. Entre los primeros componentes se encontraba Abraham Arenas, actor que da vida al personaje Miguel Montoya en la miniserie "Sin huellas", de Prime Video, y de quién López habla con añoranza, pues formó parte del reparto en una primera versión de la obra.

Ya en 2019, la función volvió a escena con esta nueva interpretación, encarnada por Javier Díez, en el papel de Ríos, y Pablo Gascón, en la piel de Solanos.

Reflexión

López habla de un teatro naturalista, de un humor "berlanguiano", y de un claro absurdismo. Sin embargo, "al rascar un poquito, llegan las verdaderas reflexiones sobre el existencialismo, sobre el momento". Lo que ocurre cuando termina la interpretación y qué permanece en el espectador son inquietudes que plantea la función y, por eso, "funciona muy bien en todo tipo de públicos", aclara.

Interpretación por parte de la compañía de la obra teatral. / Sahara Teatre

Un nuevo reto

No obstante, llevarla al espacio de Clarisas conlleva un componente emocional. El director se refiere a él como un lugar "con una magia que no tiene otro", un sentimiento que se fusiona con la nostalgia y la responsabilidad de hacerlo bien.

Y es que, el próximo fin de semana, ese universo mínimo volverá a levantarse y, esta vez, con un nuevo reto. El espacio será más reducido que otras veces y no contarán con un gran escenario ni un gran telón. Estarán los actores y el público, frente a frente.

Sencillez y fuerza

Así, entre humor, absurdo y reflexión, "Ñaque" volverá a ponerse en pie una década y media después de su estreno. Y, sobre el escenario, apenas habrá unos cuantos elementos y dos actores sosteniendo la historia. Pero ahí, en la sencillez, es donde reside su fuerza.