Elche inaugura el pabellón inclusivo con una emotiva fiesta deportiva

El nuevo pabellón inclusivo Sara Marín y María Díez abrió este viernes por la tarde sus puertas en Elche en un ambiente multitudinario, con cientos de asistentes que no quisieron perderse un acto que combinó emotividad, simbolismo y deporte. La inauguración oficial, celebrada a las 17.30 horas, supuso la puesta de largo de una instalación concebida como referente del deporte inclusivo y que ya ha comenzado a funcionar con una intensa programación durante todo el fin de semana -más de 600 gimnastas se dan cita estos días-.

El acto estuvo presidido por el alcalde junto a miembros del equipo de gobierno y contó también con la presencia de los exconcejales de Deportes Vicente Albero y Jesús Pareja, en una imagen de continuidad institucional en torno a un proyecto estratégico para la ciudad. Las protagonistas de la jornada, las deportistas Sara Marín y María Díez, que dan nombre al pabellón, participaron activamente en una inauguración cargada de emoción.

El pabellón está ubicado junto al centro comercial l'Aljub de Elche y cuenta con capacidad para más de 3.000 espectadores / Áxel Álvarez

Un estreno con gran ambiente y simbolismo

La jornada arrancó con el descubrimiento de la placa conmemorativa situada en la entrada del pabellón, donde ya figura el nombre de las dos atletas ilicitanas. A continuación, la comitiva institucional realizó un recorrido por las instalaciones, visitando distintas zonas como las salas de musculación, estiramientos y espacios técnicos, concebidos para dar servicio a deportistas de diferentes disciplinas y capacidades.

Durante el recorrido, las autoridades saludaron a las jugadoras que iban a protagonizar el primer encuentro en el nuevo recinto -la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas y un combinado de jugadoras- en un ambiente cercano que reflejó el carácter abierto de la instalación. Posteriormente, tuvo lugar uno de los momentos más emotivos del acto, con unas sencillas y agradecidas palabras de Sara Marín y María Díez, que recibieron el reconocimiento del público.

El deporte como eje del estreno

El acto inaugural culminó con el saque de honor simbólico: ambas deportistas entregaron el balón a los árbitros para dar inicio al primer partido de baloncesto en silla de ruedas disputado en el pabellón. El encuentro sirvió para poner en valor un deporte que, como se evidenció sobre la pista, resultó “apasionante” y que arrancó los aplausos de los asistentes.

Foto de familia antes de realizar los discursos inaugurales del nuevo pabellón de Elche / Áxel Álvarez

Este estreno deportivo forma parte de una programación más amplia que se extenderá durante todo el fin de semana y que convierte al nuevo recinto en epicentro de la actividad deportiva local. La instalación nace, según destacó el concejal de Deportes, José Antonio Román, con el objetivo de ser un espacio activo desde el primer día: “este pabellón nace con la vocación de ser un espacio vivo desde el primer día, y este fin de semana es un claro ejemplo de ello, con una programación intensa y variada que demuestra el potencial de esta instalación”.

Competiciones y deporte base durante todo el fin de semana

El calendario de actividades incluye la participación de alrededor de 600 gimnastas en diferentes competiciones y exhibiciones. El sábado por la mañana arranca con el clasificatorio para la Copa de España Base Conjuntos, con cerca de 300 deportistas de categorías prebenjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. De forma paralela, se celebra el autonómico de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana (FEDI-CV), con participación de deportistas del Club Deportivo Algar y gimnastas de Valencia.

El nuevo pabellón de Elche se estrenaba con un partido de baloncesto en silla de ruedas con la selección femenina de la modalidad / Áxel Álvarez

Durante la tarde, las más jóvenes protagonizan exhibiciones, seguidas de la II Fase de la Liga Promesas, con cerca de 160 deportistas no federadas, y del Nivel Federación, que reune a unas 100 gimnastas federadas. El domingo, el programa continua con competiciones de nivel Nacional Base y Absoluto, con la participación de unos 130 deportistas.

Una infraestructura con proyección nacional

Más allá de su estreno, el nuevo pabellón ya tiene fijada una cita de relevancia en el calendario deportivo nacional, ya que Elche acogerá la final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, lo que refuerza el posicionamiento de la ciudad como sede de grandes eventos. La puesta en marcha del pabellón Sara Marín y María Díez supone así un paso más en la consolidación de Elche como referente en infraestructuras deportivas modernas, con especial atención a la accesibilidad y la inclusión. La respuesta del público en su inauguración confirma el interés que ha despertado un espacio llamado a convertirse en uno de los principales escenarios del deporte local.