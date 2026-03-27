La baja natalidad en Elche favorece la elección de colegio en el proceso de escolarización que se abre el 7 de mayo

La concejal de Educación en el Ayuntamiento de Elche, María Bonmatí, daba a conocer este viernes el calendario de matriculación para el curso 2026-2027, destacando que la baja natalidad de hace tres años va a favorecer las opciones de elección de centros educativos. Hay muchos menos niños que plazas, en concreto, la diferencia es de cerca de 800. Los padres y madres de los alumnos de la ciudad podrán presentar sus solicitudes de admisión a partir del jueves 7 de mayo, fecha en la que también se publicarán las vacantes exactas de Infantil y Primaria. Según el calendario de matriculación publicado por la Conselleria de Educación, el plazo de ambos niveles se abrirá ese mismo día y permanecerá activo hasta el 19 de mayo. En el caso de Secundaria y Bachillerato, el proceso comenzará el 21 de mayo y se extendrá hasta el 1 de junio. Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de la plataforma Adminova.

Campaña de escolarización

En el proceso podrá participar todo el alumnado que quiera acceder a las escuelas infantiles de Conselleria, que se encuentran en los colegios María Orts, Alborada y Aitana. También podrán solicitar plaza los estudiantes que deseen cambiar de centro educativo, quienes accedan al primer curso de Secundaria o Bachillerato y los menores en edad de escolarización.

La concejala de Educación, María Bonmatí, incidió en que “desde la Concejalía de Educación se está realizando, como todos los años, una campaña informativa de la escolarización, cuyo objetivo es que nadie se descuelgue del proceso y que todo el mundo pueda participar por la vía ordinaria”.

Edil de Educación, María Bombatí, en una rueda de prensa. / INFORMACIÓN

Matriculación extraordinaria

Asimismo, una vez finalizado el periodo ordinario de matriculaciones, desde Educación se va a habilitar un calendario de matriculación extraordinaria para facilitar la obtención de plaza de forma telemática a quienes no hayan participado en el proceso ordinario, necesiten una matrícula sobrevenida o hayan sido excluidos por solicitud duplicada. Esta gestión también se podrá realizar a través de la página web Adminova.

Mucha oferta y poca demanda

Por otra parte, Bonmatí, explicó este viernes que el próximo curso pueden quedar como "no funcionales" algunas aulas de infantil, ya que “este año nos enfrentamos a una baja natalidad. No es que sobren plazas, pero sí que hay muchísima más oferta que demanda y probablemente alguna de esas aulas no entrará en funcionamiento por falta de alumnado”.

Unos escolares salen de un centro educativo en Elche / INFORMACIÓN

En este sentido, el edil también expuso los datos censales y de alumnado de dos y tres años del municipio. Así, mientras que la oferta para el próximo curso es de cerca de 1.200 plazas entre centros educativos, escuelas municipales y de Conselleria para niños de dos años. Todo los nacidos censados en 2024 en el municipio son 1.254 en el casco urbano y 321 en las pedanías.

En el caso de los alumnos de tres años, el próximo curso se ofertarán alrededor de 2.450 plazas, de las cuales 505 estarán destinadas a las pedanías. De esta forma, respecto al arreglo escolar, al que Bonmatí se refirió como un “documento vivo, que siempre puede modificarse para ampliar plazas”, la concejala señaló que “no hay cambios significativos”.

Las aulas de 3 años

La oferta para el alumnado del primer curso de infantil será, según indicó la edil, “bastante amplia”. Los nacidos en el 2023 censados en Elche son 1.276 en el casco urbano y 387 en pedanías, una situación que podría provocar que algunas aulas no entren en funcionamiento el próximo curso, puesto que la oferta actual es de 2.450 plazas.

Bonmatí también señaló que “probablemente la ratio baje porque se dividan a raíz de esta matrícula con la libre elección de la lengua. De esta forma se podrá garantizar que los coles mantengan sus dos líneas bases en mucho de los niveles de tres años”.

Para facilitar la matriculación, el Ayuntamiento enviará una carta a todas las familias de los niños nacidos en 2023 “para que tengan opciones porque, aunque se puedan matricular durante todo el año y fuera de plazo, si participas en el proceso ordinario tienes más opciones de conseguir el colegio que las familias quieren”.

Escuelas infantiles

La concejala también explicó que el proceso de matriculación en las Escuelas Infantiles Municipales seguirá el mismo calendario que el establecido por Conselleria. No obstante, recordó que este procedimiento es independiente y deberá realizarse telemáticamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en cualquiera de las oficinas OMAC.

Asimismo, señaló que toda la información sobre el proceso de escolarización puede consultarse en la web municipal y en el canal de Telegram de la Concejalía de Educación.