Ruz se defiende ante los funcionarios de las críticas por las horas extra: “Es una inmoralidad sembrar dudas sobre sus nóminas”

El acto de toma de posesión de ocho nuevos funcionarios en el Ayuntamiento de Elche, celebrado este viernes en el salón de plenos, derivó en un mensaje político del alcalde, Pablo Ruz, que aprovechó su intervención para cargar contra quienes han cuestionado la gestión municipal en materia de personal en los últimos meses.

La ceremonia protocolaria viró en un alegato en defensa de su gobierno y, sobre todo, en una crítica dirigida a la oposición, pero sin mencionarla explícitamente, por haber puesto en duda cuestiones como el pago de nóminas o la gestión interna tras el ciberataque sufrido por el Consistorio.

Abono pendiente

“Me ha dolido muchísimo todo lo que se ha dicho estos últimos meses”, afirmó Ruz ante los trabajadores municipales, incluso calificando de “inmoralidad” algunas de las informaciones difundidas. Al respecto, señaló que “no se puede sembrar incertidumbre entre la gente de la casa. No se puede sugerir que no hay dinero para pagar una nómina cuando es absolutamente falso”, matizando que los retrasos de los abonos pendientes son por las horas extras, y que están terminando de liquidarse, estirándose el plazo hasta abril, un conflicto que ha desembocado en que los propios trabajadores municipales se hayan movilizado en dos ocasiones a las puertas del Consistorio.

Jura

El primer edil eligió un escenario especialmente significativo para hacer estas declaraciones, desde el salón de plenos, frente a funcionarios veteranos y a los nuevos empleados que acababan de jurar su cargo, en concreto un técnico de administración general, dos oficiales de pintura, una oficiala de señalización y cuatro oficiales de fontanería que acudieron acompañados de familiares. Allí, defendió que los trabajadores públicos son los principales perjudicados del “ruido político”.

Un momento del arranque del acto de la toma de posesión de los nuevos funcionarios este viernes / J.R.Esquinas

“¿Sabéis quién es el que menos se merece que en política nos enfrasquemos en este tipo de cosas? Vosotros”, señaló, dirigiéndose directamente a la plantilla. “Estáis dando el 100% de vuestra vida para que las cosas funcionen”, defendió.

Ruz contrapuso esas críticas con el trabajo realizado por los empleados municipales en situaciones especialmente complejas, como el reciente ciberataque, y felicitó a la plantilla presente en el encuentro por haberse recuperado ciertamente la normalidad "en cuatro o cinco meses gracias a vosotros”, destacando el esfuerzo de los técnicos.

Momento de la jura del cargo de uno de los funcionarios del Ayuntamiento de Elche. / J.R.Esquinas

Estabilización

El alcalde también aprovechó su intervención para reivindicar la actuación de su equipo de gobierno desde 2023, especialmente en el área de Recursos Humanos. Recordó el proceso de estabilización de la plantilla, que calificó de “titánico”, y que permitió consolidar cerca de 440 puestos en tiempo récord, aunque al principio tuvo un lapsus y habló de 600. También mencionó la implantación de la jornada laboral de 35 horas y la implantación de la carrera profesional. Sin embargo, reconoció que se han producido incidencias, como los retrasos para los abonos de las horas extraordinarias, pero al tiempo denunció que las críticas eclipsen las medidas adoptadas por el Ejecutivo local.