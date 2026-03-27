Las procesiones de Semana Santa que hay en Elche este domingo: estos son los horarios y los recorridos

La Semana Santa de Elche 2026 arrancará este mismo domingo con la tradicional procesión de las palmas y hasta el 5 de abril se desarrollará un completo programa de actos religiosos y procesiones que recorrerán el centro histórico, teniendo como algunos de los puntos clave la Plaça de Baix y la basílica de Santa María. Este año destacará especialmente el Miércoles Santo por un encuentro extraordinario con motivo del 325 aniversario de la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El Ayuntamiento ha editado 26.000 programas con todos los detalles que se pueden adquirir tanto en la Oficina de Turismo y las concejalías de Turismo y Festejos, así como descargarse al final de esta noticia.

Domingo de Ramos

La jornada comenzará con la bendición de las palmas (10.45 horas) y la Procesión de Jesús Triunfante (11 horas), con recorrido por Paseo de la Estación, Plaça del Parc, Diagonal del Palau, Puente de Altamira, Plaça de Baix, Corredora, Ample y regreso a Santa María.

Procesiones pasadas por agua en Elche / Matías Segarra

La tarde

17.45 horas. Cofradía del Lavatorio. Recorrido: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Ample, Corredora, Pont dels Ortissos, Plaça de la Constitució, Almórida, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça de la Fregassa, Sant Jaume, Plaça de les Flors, Alvado, Major de la Vila, Forn de la Vila, Mestre Alfred Javaloyes, Fira, Plaça de Santa María.

18.15 horas. Cristo de la Agonía, la Amargura y Santa María Magdalena. Recorrido: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Ample, Corredora, Pont dels Ortissos, Plaça de la Constitució, Almórida, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix (encuentro), Corredora, Ample, Capità Lagier, Alpuixarra, Doctor Jiménez Díaz, Martín de Torres y sede Cruz Roja.

Procesiones pasadas por agua en Elche / Matías Segarra

19 horas. Conversión de la Mujer Samaritana. Recorrido: Plaça de Sant Joan, Juan Ramón Jiménez, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Ample, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

19 horas. María Santísima de la Palma. Recorrido: Gilberto Martínez, Torres Quevedo, Fra Jaume Torres, Conrado del Campo, Fernanda Santamaría, Plaça dels Reis Católics, Sant Josep, Plaça del Pont, Pont de Santa Teresa, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça de Santa Isabel, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

Las últimas

19.10 horas. Procesión de las Mantillas. Recorrido: Plaça de Santa María, Uberna, Major de la Vila, Pont d’Altamira, Vicente Blasco Ibáñez, Blas Valero, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

20.45 horas. Cofradía Ecce-Homo. Recorrido: Plaça del Salvador, Solars, Ángel, Juan Ramón Jiménez, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Aureliá Ibarra, Hospital, Almórida, Porta Xiquica del Salvador, Plaça del Salvador.