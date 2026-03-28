El coste del Mercado Central de Elche se eleva a 12,6 millones y el fin de obras se sitúa ahora en diciembre

Totalmente en los huesos, hasta el extremo de que los muros han desaparecido casi por completo. Así se encuentra en estos momentos el Mercado Central de Elche, a poco menos de un mes de que se cumpla un año desde que se iniciaron formalmente los trabajos sobre el terreno, aunque los plazos comenzaran a contar más tarde, a finales de mayo, por el requerimiento de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, que pidió determinados requisitos para las actuaciones arqueológicas y el plácet no llegó hasta la segunda mitad de mayo. Es en este contexto, en el que Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, que es el despacho que redactó el proyecto y se encarga de la dirección de obras, ha pedido un modificado, que, a efectos prácticos, implica elevar el presupuesto hasta los aproximadamente 12,6 millones de euros, con el IVA incluido, pero supone también más plazo, de manera que el fin de la ejecución se fija ahora en diciembre de este mismo año.

Lo que queda de la fachada del Mercado Central en la parte que da a la plaza de las Flores, en una imagen de este viernes. / Áxel Álvarez

La adjudicación

Fue en febrero de 2025 cuando se adjudicó la obra a la UTE conformada por Involucra SL, Grupo Alcudia Servicios y Obras SL y Gestaser Obras y Servicios, por 7,3 millones, 8,8 millones de euros si se tiene en cuenta el IVA, y se daba un plazo de ejecución de 15 meses. «El plazo de construcción de la obra es de 15 meses, por lo que el objetivo está puesto en el segundo semestre de 2026», decía el alcalde, Pablo Ruz, tras el consejo de la empresa pública Pimesa en el que se materializó la adjudicación, con una baja del 22,1 % en la oferta sobre el precio con el que había salido a licitación el proyecto: 9,3 millones, 11,3 millones si se suma el IVA.

Uno de los laterales del edificio, que dejan en evidencia el derribo de buena parte de los muros por su deficiente estado. / Áxel Álvarez

Modificado

Ahora, sin embargo, la dirección de obras ha pedido un modificado del proyecto, y se ampara en las circunstancias que se han venido encontrando desde que comenzaron con los trabajos, entre otras, cuestiones no contempladas inicialmente y, en algunos casos, además, que se antojaban imprevisibles. Entre ellas, se apunta a los refuerzos de las estructuras, algo que ha venido quedando en evidencia desde el pasado verano, cuando ya empezó a destacarse la debilidad de los pilares para soportar la reforma. Hasta el punto de que el estado en el que se encuentra hoy en día lo que queda del antiguo Mercado Central así lo revela.

Las labores que se estaban desarrollando este mismo viernes en el Mercado Central. / Áxel Álvarez

La estructura

En este sentido, lo que desde hace meses se viene manteniendo es que las fachadas, los pilares y las cimentaciones estaban más deteriorados de lo que parecía inicialmente, por la deficiente calidad de los materiales utilizados, hasta el extremo de que hay hasta arquitectos que creen que hubiera sido más sencillo tirar todo el edificio abajo y volverlo a construir de cero. Por eso mismo, se considera más que necesario y justificado mejorar las partidas destinadas al refuerzo de las estructuras, se alega.

Las labores que se estaban desarrollando este mismo viernes en el Mercado Central. / Áxel Álvarez

Los Baños Árabes

En cualquier caso, si el estado en el que se encontraban los pilares y las fachadas se considera una circunstancia sobrevenida, no es menos sobrevenida, al menos a juzgar por cómo se han sucedido las cosas, la intervención sobre los Baños Árabes. Más que nada, porque en el proyecto inicial no se contemplaba la actuación que se ha debido incorporar tras el requerimiento que remitió Cultura a mitad de abril del año pasado, y que fue lo que supuso que dejaran de contar los plazos. Tanto es así que en la resolución con la que Patrimonio daba el plácet a la continuación de las obras en mayo se ponían nuevos condicionantes que implicaban la intervención para conservar y musealizar los Baños Árabes de forma que eso permitiera que fueran visitables, con el matiz de que se debía recrear el estado de esta construcción que se estima que es de entre los siglos XII y XIII. Sin embargo, eso no se recogía en el proyecto inicial, lo que también supone más coste y tiempo.

Los Baños Árabes, en los que se debe acometer una intervención para musealizarlos. / Áxel Álvarez

Climatización

Finalmente, se quiere aprovechar el modificado del proyecto para introducir mejoras en el sistema de climatización de un edificio que, más allá del destino que va a tener, con puestos de venta al público, se caracteriza por contar con parte de las fachadas acristaladas, de ahí que se considere importante mejorar los sistemas de ventilación.

Conexiones directas con la calle y un lucernario que aporta luz natural El nuevo Mercado Central estará formado por 24 puestos de 15 metros cuadrados cada uno. Será en los extremos del edificio donde se sitúe una zona gastronómica y de restauración, pensada para ampliar usos y horarios sin diluir la esencia de la plaza de abastos. De hecho, el edificio estará conectado con la calle, de forma que los puestos emplazados en los pasillos exteriores puedan tener salida hacia las vías contiguas situadas alrededor del inmueble. Los trabajos se desarrollan sobre una superficie de 1.330 metros cuadrados, con algo más de 1.200 concentrados en la planta baja, dentro de una actuación que contempla la eliminación del forjado intermedio para ganar amplitud interior y mejorar la lectura del espacio. Al mismo tiempo, se iguala la cota de la planta baja con la calle, para reforzar la accesibilidad y la continuidad entre el interior y el exterior, todo, además, con un proyecto que trata de priorizar al peatón. Por otra parte, la intervención prevé reponer la cubierta manteniendo la volumetría existente y conservando el lucernario, un elemento que aporta luz natural, y se retranquea la fachada en la parte que da al Ayuntamiento, precisamente para poner en valor los Baños Árabes que se van a musealizar. Finalmente, el proyecto también está enfocado en la reurbanización del entorno, orientada a integrar la red de calles y plazas del centro histórico con la plantación de arbolado y el cambio de los sistemas de iluminación en toda la zona.

El dinero

Con estos puntos de partida, se apunta a un incremento del 43,20% en el coste de los trabajos, lo que implica que la inversión suba hasta los 10,4 millones de euros, y 12,6 millones de euros aproximadamente si se suma el IVA. De esa subida, 1,2 millones de euros más IVA son por los refuerzos; un millón por las musealización de los Baños Árabes y en torno a los 860.000 euros se destinarían a los sistemas de ventilación y climatización.

Baile de plazos

Estas modificaciones que se quieren introducir no sólo implican más dinero, sino también más tiempo. Así, se apunta a cuatro meses más, que se sumarían a los 15 que se establecieron en los pliegos de condiciones, lo que llevaría el total a 19 meses, trasladando el final de los trabajos al 26 de diciembre, en plena campaña navideña, aunque una vez pasada ya la Nochebuena.

Llama la atención, en cualquier caso, que, inicialmente, se establecieran 18 meses como tope; luego, en los pliegos, los tiempos se rebajaran a esos 15 meses; hace un año, en la resolución municipal de reordenación de las terrazas de la plaza de las Flores y Plaça de la Fruita en Elche, se hablara de «al menos 18 meses»; y ahora se haga una estimación de 19 meses, 20 meses si se cuenta desde la firma del acta de replanteo e inicio de obra el 22 de abril de 2025, aunque luego se suspendieran los plazos por el requerimiento de la Conselleria de Cultura.