Último Domingo de Ramos con el Pas de la Burreta de Elche sin restaurar
La Junta Mayor confirma que el próximo año se recompondrán partes deterioradas de la imagen de Jesús Triunfante de los años 40
La Semana Santa ilicitana vivirá mañana uno de sus momentos más emblemáticos y que da arranque con la procesión del Domingo de Ramos, y con un matiz especial: será la última ocasión en la que el reconocido ‘Pas de la Burreta’ desfile sin someterse a una restauración. La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche explica a este diario que prevé intervenir la imagen de cara al próximo año ante el deterioro que presenta la talla con más de ocho décadas de historia.
El paso de Jesús Triunfante es una de las imágenes más queridas por los fieles y también una de las más antiguas del conjunto procesional ilicitano. Realizada en la década de los años cuarenta por los talleres de arte religioso de Olot, forma parte de esa serie de imágenes que se crearon para reponer las destruidas durante la Guerra Civil.
Según Joaquín Martínez, presidente de la Junta Mayor, esta es una pieza de gran calidad dentro de esa producción seriada, con una cuidada policromía y un notable trabajo en los detalles del manto. Sin embargo, el paso del tiempo y, especialmente, la intensa devoción popular, han dejado huella.
Reconocimiento
«El pie del Señor está muy desgastado por el contacto constante de los fieles, que lo tocan cada año», explica Martínez. Esa cercanía con el público, uno de los rasgos más característicos de la procesión declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1997 ha acelerado el deterioro de la policromía en las zonas más accesibles de la imagen, aunque descartan desde la entidad que este trabajo de imaginería presente problemas mayores.
La actuación la financiaría la propia Junta Mayor pero todavía no hay una fecha establecida, con el ojo puesto en que en la próxima Semana Santa la imagen luzca como nueva, teniendo en cuenta que los últimos retoques se hicieron hace prácticamente dos décadas, según estiman desde la entidad.
Costaleros
Más allá de la restauración, la procesión del Domingo de Ramos llega este año con todos sus elementos plenamente consolidados. Desde la organización destacan especialmente la estabilidad de la cuadrilla de costaleros, uno de los pilares del cortejo.
El paso será portado por 60 voluntarios, una cifra que se completa cada año con mayor rapidez. «Se hace una igualà abierta, no es necesario pertenecer a ninguna cofradía. Se convoca por redes sociales y se avisa a los que ya están», detalla Martínez.
Este modelo abierto, implantado en 2017, ha permitido consolidar una cuadrilla propia de la Junta Mayor dando un salto en la organización y la estabilidad del paso, teniendo en cuenta que antes de esa fecha las cofradías se iban turnando para sacar el paso con sus propios tronos.
De igual forma, apuntan desde el colectivo que la plantilla apenas registra cambios de un año a otro, con poca rotación, lo que evidencia que las altas y las bajas son puntuales y que la devoción es palpable. Entre los costaleros conviven distintas generaciones, desde jóvenes hasta veteranos que rondan los 70 años y que acumulan cerca de una década participando en el encuentro entre el Pas de la Burreta con los miles de ilicitanos que portarán sus palmas blancas como este mismo 29 de marzo. Incluso hay historias familiares ligadas al paso con hijos e incluso nietos que quieren salir porque sus antepasados ya estaban vinculados cuando el trono se movía con ruedas.
Paseo de la Estación, punto de partida
La imagen partirá en procesión, como es tradición, desde el Paseo de la Estación a las 11 horas, tras la bendición de las palmas que se espera que oficie el obispo emérito Jesús Murgui. Y lo hará con un millar de flores trenzadas confeccionadas por el taller municipal de palma blanca y engarzadas un año más por el florista Jerónimo Tripiana.
La representación simbólica de la entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén contará también con la participación de diferentes entidades representativas de la Semana Santa ilicitana. Entre ellas, la pregonera de este año, la Hospitalidad de Lourdes como entidad abanderada y la bandera de la Juventud Cofrade, estrenada recientemente en el encuentro nacional. Asimismo, se incorporará la asociación juvenil Gent Jove de la Obra Salesiana, en una apuesta por reforzar la presencia de los más jóvenes en el cortejo.
Música
En el apartado musical, repetirá por segundo año consecutivo la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Amargura del Paso Blanco de Lorca, que cerrará el cortejo durante el recorrido mientras que por delante irá la colla El Cascabot y la banda de La Samaritana marcando el ritmo de un encuentro multitudinario para el que además la Junta Mayor ha reforzado los dispositivos de control del público para delimitar mejor el espacio con tal de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la procesión, sin que haya masificaciones y huecos durante el itinerario.
Cinco procesiones llenarán las calles este domingo por la tarde desde las 18 horas
El Domingo de Ramos se completará por la tarde con otros seis cortejos que recorrerán las calles del casco urbano hasta la noche, marcando el inicio del calendario pasional ilicitano.
La primera de las procesiones vespertinas será la de la cofradía del Lavatorio, que saldrá de la basílica de Santa María a partir de las 17.45 horas y que recorrerá el centro histórico con un amplio itinerario hasta regresar al mismo punto en torno a las 21 horas. La segunda será el Cristo de la Agonía, María Santísima de la Amargura y Santa María Magdalena, que partirá a las 18. 15 horas desde el mismo templo sagrado. Uno de los momentos más destacados de este cortejo será el tradicional encuentro que tendrá lugar en la plaza de Baix.
A partir de las 19 horas se sucederán varias salidas prácticamente simultáneas. Desde la parroquia de San Juan comenzará su recorrido La Samaritana , mientras que desde la parroquia de los Desamparados partirá María Santísima de la Palma, cuyo recorrido se prolongará hasta bien entrada la noche, con llegada prevista cerca de la medianoche ￼.
A esa misma franja horaria se sumará la Procesión de las Mantillas, organizada por la Hermandad del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, que partirá también a las 19.10 horas desde la basílica de Santa María y recorrerá diferentes enclaves del centro urbano antes de su regreso ￼.
El cierre de la jornada lo pondrá la Cofradía Ecce-Homo, que iniciará su salida a las 20.45 horas desde la parroquia de El Salvador, con un itinerario que discurrirá por varias calles céntricas hasta su entrada prevista sobre las 23.30 horas.
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