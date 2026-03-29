El Domingo de Ramos reúne a 70.000 personas en torno al "Pas de la Burreta" en Elche

Elche volvió a volcarse este Domingo de Ramos con una de sus estampas más reconocibles: el avance del "Pas de la Burreta" entre una multitud de palmas blancas, que se produjo este año en una mañana de cielo completamente despejado y solo algo de viento para dar inicio a la Semana Santa ilicitana. Según la estimación de la Policía Local, unas 70.000 personas participaron en la procesión, una cifra idéntica a la registrada el año pasado.

La jornada comenzó en el Paseo de la Estación, donde el obispo emérito de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, bendijo las palmas antes de la salida del cortejo. A partir de ese momento, la procesión de Jesús Triunfante, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1997, puso en marcha su ritual tan identificativo de Elche.

El obispo emérito Jesús Murgui, bendiciendo las palmas en la Paseo de la Estación. / Áxel Álvarez

La salida oficial tuvo lugar a las 11.00 horas, desde el propio Paseo de la Estación, con una organización que este año había puesto especial empeño en ganar agilidad en el desarrollo del acto. La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades había trabajado con el objetivo de hacer la procesión más dinámica, evitando tanto las aglomeraciones como los huecos en el recorrido, de forma que el tránsito de la procesión mantuviera continuidad y facilitara también las vistas del paso.

La ciudad se vuelca en la procesión

La procesión arrancó con las palmas de artesanía, encabezadas por las premiadas en el concurso, seguidas por las de la escuela de artesanía y el resto de elaboraciones, para dar paso después al público portando palmas blancas. A continuación avanzaron las entidades civiles y religiosas invitadas, los estandartes de las cofradías y hermandades, la corporación municipal, el paso de Jesús Triunfante, el clero y, a cola, el imprescindible acompañamiento musical.

Entre las representaciones institucionales estaba la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, que procesionó en compañía del alcalde de Elche, Pablo Ruz, y todo el gobierno municipal. Ruz ha señalado que “no habrá hoy ninguna ciudad en el mundo aparte de Jerusalén que se convierta en un gran retablo de palmeras entorno a una tradición milenaria de la que tan orgullosos nos sentíamos todos los ilicitanos”.

También participaron colectivos como la Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche, la Comunidad Andaluza, el Centro Aragonés, la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, la Unió de Festers del Camp d’Elx y la Federación Gestora de Festejos Populares, además de entidades religiosas y varios centenares de ilicitanos de a pie con sus palmas en mano.

Año de restauración

La procesión de este año tuvo además un matiz especial por el estado del propio paso. La imagen de Jesús Triunfante desfiló sabiendo que, tras este Domingo de Ramos, pasará por una necesaria restauración. La Junta Mayor prevé intervenir la talla de cara al próximo año para corregir el deterioro acumulado tras décadas.

La imagen, realizada en la década de los cuarenta en los talleres de arte religioso de Olot, forma parte de la serie de tallas que se elaboraron para reponer las destruidas durante la Guerra Civil. El paso del tiempo y, sobre todo, la cercanía constante con los fieles han ido dejando huella en las zonas más expuestas, como el pie del Cristo, que es tocado por muchos devotos.

El paso de Jesús Triunfante, junto al Palacio de Altamira. / Áxel Álvarez

El paso volvió a ser llevado a hombros por 60 voluntarios, una cuadrilla consolidada desde que en 2017 se implantó el sistema de igualà abierta. Desde entonces, la Junta Mayor ha conseguido dotarse de un grupo estable de costaleros, con escasa rotación y presencia de varias generaciones, desde jóvenes que se incorporan por primera vez hasta veteranos que acumulan años de participación.

La artesanía de la palma blanca

Sobre el trono volvió a desplegarse otra de las señas de identidad: la ornamentación confeccionada con palma blanca. Un millar de palmas trenzadas elaboradas por el taller municipal y engarzadas por el florista Jerónimo Tripiana dieron forma al exorno del paso.

La música acompañó también el desarrollo de la comitiva. Por delante abrieron paso la colla El Cascabot y la banda de La Samaritana, mientras que el cierre musical volvió a corresponder, por segundo año consecutivo, a la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Amargura del Paso Blanco de Lorca.

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Uno de los momentos de mayor vistosidad estuvo de nuevo en la cabecera artesanal de la procesión. Las obras premiadas en el concurso de Palma Blanca, cuyo fallo se había dado a conocer el sábado, procesionaron en los primeros compases del cortejo. El primer premio fue para Paqui Díez Alonso; el segundo, para Faustino Ángel Actes Henarejos; el tercero, para Luz Divina Pastor García; el cuarto, para Antonia Martínez Pomares; y el quinto, para Antonia Miralles Espinosa.