Vecinos de Porfirio Pascual en Elche presionan con las obras por los problemas de aparcamiento

Las obras simultáneas en la calle Clara Campoamor y en el entorno de Porfirio Pascual con la rehabilitación integral que se retrasa en el tiempo ha abocado a los vecinos de la zona a la desesperación cada vez que tienen que encontrar aparcamiento. Si ya de por sí la zona estaba saturada por la poca oferta de estacionamiento, el hecho de que esté el barrio levantado ha avivado las quejas en este sector del barrio de Carrús, en Elche.

La combinación de calles cortadas, la reducción de plazas y la acumulación de materiales de obra en solares que antes se utilizaban como aparcamiento ha provocado una presión creciente, de ahí que reclamen al Ayuntamiento alternativas y una mayor flexibilidad en la aplicación de las ordenanzas municipales mientras duren los trabajos, después de que varios vecinos hayan sido sancionados por la Policía Local por estacionar en puntos no autorizados ante las dificultades para poder llegar a casa.

Un vehículo invade un paso de peatones junto a la calle Clara Campoamor / Héctor Fuentes

Precisamente, las multas son las que han avivado la tensión ya que en una única jornada se levantaron una veintena de actas, según lo que ha podido saber la asociación de vecinos, una cifra que otros residentes elevan a varias decenas por estacionar en una acera ancha del entorno del parque Francisco Giner. Un espacio que, aseguran, «apenas tiene uso» y donde tradicionalmente se ha permitido aparcar sin conflictos. Esta situación ha desembocado en que haya residentes que se estén organizando por grupos para cuantificar el nivel de sanciones en los últimos meses. «Hay días que no multan y otros sí. Necesitamos criterios claros».

Trabajos con la remodelación de aceras en la calle Clara Campoamor esta misma semana / Héctor Fuentes

Presión

Los residentes insisten en que nunca había existido un problema en ese punto concreto hasta que la presión por la falta de plazas ha llevado a muchos conductores a utilizar cualquier espacio disponible, y que en horas punta se haya formado cierto colapso en zonas no autorizadas porque hay quien estaciona mal y se ha llegado a ocasionar el bloqueo de algún conductor que no tenía literalmente espacio para sacar su coche, lo que derivó en una serie de sanciones según transmiten desde el colectivo vecinal. La asociación ha trasladado la situación tanto al Ayuntamiento como al cuerpo de seguridad municipal solicitando una mayor empatía en la aplicación de las normas. «Hemos pedido que sean flexibles, pero la normativa es la que es», explica Carmen Flores, presidenta del ente.

Y es que si hay varios viales totalmente cortados en Porfirio Pascual, en la calle Clara Campoamor todavía hay una banda de estacionamiento impracticable.

Aunque el Consistorio reabrió al tráfico el pasado 18 de febrero tras la renovación integral para evitar la aparición de socavones, queda por completar la reforma de las aceras en un lado después de que se haya puesto a punto el sentido que conecta con la Avenida de la Libertad. Esa falta de opciones han motivado que haya quienes apuren pasos de peatones o incluso dejen el coche muy próximo a los giros de varias calles.

Un coche mal aparcado junto a una valla de señalización en este mismo entorno / Héctor Fuentes

Además, a esa falta de plazas se añade que la capacidad de solares aledaños que se usan como aparcamiento también se ha visto mermada para hacer acopio de material de obra, o incluso hay residentes que aseguran que se han ido llevando allí restos de las baldosas viejas que se han levantado.

«Se han alineado todos los astros al juntarse los cortes de Porfirio Pascual, Clara Campoamor con otras calles como Ramón Vicente Serrano», manifiestan.

Medidas "insuficientes"

De igual manera, ven insuficiente algunas medidas como habilitar en un primer momento una zona adicional de aparcamiento en el entorno del parque Fernández Ordóñez porque sólo se da cabida a unos 35 o 40 coches, según la asociación, que calcula que en Porfirio Pascual alrededor del 60% de los más de 300 vecinos dispone de vehículo, y en muchos casos más de uno por vivienda, por no hablar de la llegada de vehículos de otras partes.

«Aquí viene gente a aparcar desde el Camino de los Magros o desde la Avenida de la Libertad. El barrio absorbe todo lo que puede». Por ello, desde la asociación de vecinos también plantean que se busquen soluciones más a largo plazo para aliviar un problema que siempre ha estado, pese a que ahora se ha agudizado, como la construcción de más parkings, incluso proponen que pueda estudiarse la construcción en altura si son inviables los subterráneos por la cercanía con la ladera del río.