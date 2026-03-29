Quejas por inundaciones en un club de tenis por fallos en el drenaje del acceso al aeropuerto de Alicante-Elche

Las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado nuevas inundaciones en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, que han vuelto a reabrir el debate sobre las infraestructuras hidráulicas asociadas a sus instalaciones. Una vecina de la zona de Torrellano-El Altet, Ingeborg Heije, ha denunciado que primero su vivienda y ahora un club de tenis que tiene en su propiedad han sufrido graves episodios de inundación debido a un sistema de drenaje defectuoso ejecutado en el marco de las obras de ampliación de acceso al aeródromo. Según explica, el problema no solo persiste, sino que se mantiene pese a que el propio Ministerio de Transportes reconoció el error y se comprometió a corregirlo.

La afectada relata que el origen de la situación se remonta a una dana ocurrida hace tres años, cuando las intensas lluvias evidenciaron las deficiencias del sistema. “Entonces, todo el agua inundó nuestra vida”, asegura, describiendo el impacto directo que tuvo en su propiedad, empezando por su vivienda. Desde ese momento, sostiene, la situación no ha sido resuelta de manera efectiva.

Los propietarios de la finca anegada junto al aeropuerto de Alicante-Elche pueden usar un kayak para desplazarse / INFORMACIÓN

Un drenaje que conduce el agua hasta la vivienda

El problema, según detalla la vecina, está directamente relacionado con la forma en que se diseñó la canalización de aguas pluviales en el proyecto de ampliación del acceso al aeropuerto. La infraestructura debía recoger el agua de la carretera y conducirla de forma controlada, pero su ejecución presenta fallos.

“En el sistema de ampliación de acceso al aeropuerto hicieron una canalización de las aguas fluviales que recogía el agua de toda la carretera y ese sistema de drenaje tenía un fallo y desaguaba arriba, en un camino”, explica. La consecuencia directa de ese error es que el agua acaba desplazándose hacia zonas más bajas, entre ellas su propiedad.

“Al estar nuestra casa más en un nivel más bajo, todo el agua acababa en mi casa y salíamos literalmente nadando”, añade, describiendo una escena que evidencia la gravedad del problema y su impacto cotidiano.

En algunas zonas de la finca se alcanza medio metro de acumulación de agua / INFORMACIÓN

Un error reconocido que no se ha corregido

Tras los primeros daños, la vecina inició un proceso de reclamación patrimonial ante el Ministerio de Transportes. Según explica, la propia Administración reconoció entonces la existencia de un fallo técnico en el sistema de drenaje.

“Reconocen en un escrito literalmente que efectivamente había habido un fallo y que para que no volviera a ocurrir en el futuro iban a rectificar y dejarlo como antes de las obras”, señala. Esa solución implicaba restituir el sistema previo, con una canalización paralela a la carretera que permitiera evacuar correctamente el agua.

Sin embargo, la ejecución posterior no ha resuelto el problema. “Han empezado a hacer una canalización, pero llega un momento en el que de repente se corta”, denuncia. Ese punto de interrupción es clave para entender el origen de las nuevas inundaciones.

Una de las pistas de tenis totalmente anegada por el agua de las escorrentías provocadas por los accesos al aeropuerto de Alicante-Elche / INFORMACIÓN

Agua sin control que acaba en el club de tenis

La falta de continuidad en la canalización provoca que el agua pierda su cauce y se disperse sin control por el terreno. “Cuando la acequia se termina, pues el agua sale por donde puede. ¿Por dónde sale? Campo a través”, explica la afectada.

Ese flujo descontrolado atraviesa parcelas colindantes hasta desembocar en las zonas más bajas, entre ellas las pistas del club de tenis cercano. “Como las instalaciones están más abajo, pues drena y desagua todo en la parte del club”, indica.

Las consecuencias han sido especialmente visibles en episodios de lluvias intensas, con acumulaciones significativas de agua. “Por eso había 54 centímetros de nivel de agua en la zona de pistas”, afirma, subrayando la magnitud de las inundaciones registradas y de los destrozos ocasionados en sus instalaciones.

Posibles implicaciones medioambientales

Además del impacto material, la vecina advierte de posibles riesgos asociados a la calidad del agua que llega a su propiedad. Según señala, el drenaje recoge escorrentías procedentes de infraestructuras viarias, lo que podría implicar la presencia de determinados compuestos.

“Es punible el hecho de que se desagüen aguas fluviales provenientes de la autopista o la autovía por el autocontenido en hidrocloruro o hidrofosfatos”, sostiene, en referencia a los posibles contaminantes arrastrados por el agua.

Aspecto de la finca de la vecina que vive junto al aeropuerto de Alicante-Elche tras las última lluvias / INFORMACIÓN

Este aspecto añade una dimensión medioambiental al problema, más allá de los daños materiales, al afectar potencialmente a suelos y espacios de uso deportivo.

Falta de respuesta del Ministerio

Pese a la gravedad de la situación y a la existencia de un reconocimiento previo del error, la afectada denuncia la ausencia de respuesta por parte del Ministerio de Transportes. “Hasta hoy no hemos tenido ninguna contestación ni reacción si quiera por parte de ellos”, asegura.

La vecina ha presentado un escrito formal a través del registro electrónico y ha aportado documentación gráfica para evidenciar el problema, pero, según explica, no ha recibido ningún tipo de comunicación oficial.

Ante esta situación, también ha trasladado el caso al ámbito local. Ha contactado con el alcalde pedáneo de la zona, quien, según indica, prevé abordar la cuestión con responsables municipales y visitar el lugar.

Llamamiento a visibilizar el problema

La afectada considera que la visibilidad pública puede ser clave para desbloquear la situación, como ya ocurrió en ocasiones anteriores. “Necesito hacerlo visible para que sirva de fuerza para acelerar el proceso y que esta gente reaccione de una u otra manera”, afirma.

En este sentido, recuerda que tras la difusión mediática de episodios anteriores sí se produjeron avances en la interlocución con la Administración. “Yo tampoco creo en las casualidades hasta que salió en el periódico y entonces de repente tuve noticias”, añade.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste ante la llegada de nuevos episodios de lluvias, con el temor de que las deficiencias en el sistema de drenaje vuelvan a provocar inundaciones en una zona ya castigada por este problema.