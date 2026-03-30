El PP se alía con Vox en Elche para pedir al Gobierno la derogación de la ley del aborto

Faltaban un par de minutos para las tres de la tarde cuando, después de seis horas y media, y con un receso de 15 minutos y otro de cinco, el pleno municipal de marzo llegaba al final. De por medio, en esta ocasión, hubo más puntos de gestión ordinaria de lo que suele ser habitual: de las primeras modificaciones del presupuesto de este año y la liquidación de las cuentas del ejercicio pasado al cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular la implantación de plantas fotovoltaicas en Elche, el reglamento de la carrera profesional horizontal de los empleados municipales o la Ordenanza del Medio Rural. Ahora bien, por encima de todo, fue un pleno marcadamente ideológico en el que, otra vez, quedó claro que lo importante es polarizar y la guerra cultural. La moción presentada por Vox la pasada semana para impulsar un plan de choque contra la deslocalización industrial y la protección del tejido empresarial local que había generado críticas de los sindicatos UGT y CC OO, y había llevado al PSOE a pedir su retirada, así lo anticipaba. En este contexto, Compromís llevó una moción relativa a la condena de los ataques masivos de Estados Unidos e Israel sobre Irán que PP y Vox votaron en contra, y la derecha rechazó una declaración institucional presentada también por la formación valencianista en torno al poeta oriolano Miguel Hernández. Sin embargo, destacó sobre todo la moción in voce y de urgencia presentada por Vox en la que se instaba al Gobierno “a derogar cualquier ley que facilite la muerte de los inocentes por vía del aborto”, y que fue apoyada por el PP.

Rodil, junto a los ediles del PP Francisco Soler e Irene Ruiz, vicealcalde y presidenta del pleno, respectivamente, este lunes. / Áxel Álvarez

Desde la concepción hasta la muerte natural

La moción no podría ser más definitoria de los postulados de Vox y de Aurora Rodil. “La defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural no es una cuestión ideológica, ni política, no religiosa; se trata de una cuestión de orden natural, y una exigencia de la recta razón y de la ciencia”, reza el texto. En este sentido, y más allá de instar al Gobierno a “derogar cualquier ley que facilite la muerte de los inocentes por vía del aborto”, también solicita al Ejecutivo que desista de introducir el derecho al aborto en la Constitución -cuestión que es en la que puso el foco el alcalde, Pablo Ruz-, y se le insta también junto a los gobiernos autonómicos y a todas las instituciones con poder de decisión “a impulsar una gran alianza de las fuerzas políticas, junto con la comunidad médica, para promover las necesarias condiciones para que ninguna mujer se vea empujada al aborto por sentirse presionada, sola o sin recursos”. Finalmente, se exige al pleno municipal que “tome, en la medida de su capacidad, cualesquiera medidas que se ordenen al rechazo de toda forma de agresión contra la vida del no nacido, contra el aborto provocado deliberadamente, y contra cualquier agresión contra la vida y contra toda forma de instrumentalización del ser humano”. Desde Vox, rematan la moción “invitando” a la comunidad científica e intelectual y a toda la sociedad “a una reflexión sobre los avances moleculares y ecográficos, y la protección que la persona merece desde la fecundación hasta su muerte natural, para la contribución de una cultura de la vida, la protección y el cuidado”.

La bancada de la derecha, en una votación, este lunes. / Áxel Álvarez

“Inmoral”

Si la moción es contundente, la intervención de Rodil no lo fue menos, hasta el extremo de subrayar que “el aborto es objetivamente inmoral, pues supone poner fin a la vida de un individuo de nuestra especie indefenso, negando la igualdad radical de derecho que debe fundamentar cualquier humanismo verdadero”, y llegó a tildar de “asesinato” la interrupción voluntaria del embarazo. En esta línea, y recordando que hace solo unos días se conmemoró el día de las personas con síndrome de Down, señaló que el 95 % de los embarazos con este diagnóstico se convierten en abortos. “Son eliminados solo por tener síndrome de Down. Eso se llama genocidio”, proclamó, para cuestionar también la eutanasia de Noelia Castillo la pasada semana.

La portavoz de Compromís, en el pleno de este lunes, en una de sus intervenciones. / Áxel Álvarez

“Hipocresía”

Ante ello, la portavoz de Compromís, Esther Díez, acusó a Vox de tratar de imponer su ideología y de decir al resto de personas cómo deben vivir, pese a sus alegatos por la libertad. “Este partido está alineado con esta internacional del odio que a nivel mundial lo que trata es de arrebatar los derechos a los colectivos más vulnerables como las mujeres, el colectivo LGTBI+ , las personas migrantes o las personas que deciden morir dignamente y que no quieren verse obligadas a sufrir sine die”, añadió, para acusar a los de Abascal de “hipócritas”. Posteriormente, Rodil respondería a Díez diciendo que la hipocresía está en Compromís por su moción de la guerra, e incluso cargó contra la reaparecida Mónica Oltra, recordando el caso de abusos sexuales de su exmarido. Antes, en otra propuesta de Compromís, esta para solicitar la creación de nuevas escuelas públicas infantiles de cero a tres años, la portavoz de Vox ya había defendido que la ciudad tiene en estos momentos otras necesidades y que lo “recomendable” es que los niños y niñas estén hasta mínimo el año y medio con sus madres por el “apego” y para favorecer “relaciones sanas”, pasando por encima así de conceptos como los de conciliación e igualdad.

El público asistente al pleno de este lunes, entre los que estaba alumnado del IES Carrús. / Áxel Álvarez

“Libertad de voto”

Por el PP, el encargado de defender la posición del partido en la moción antiabortista fue el alcalde, Pablo Ruz. “A veces algunos entienden que manifestar la postura sobre algo incurre en incumplimiento de la Constitución”, dijo a modo de preludio, a modo de introducción, en la justificación de su postura. De hecho, puso el foco en que a lo que se oponía es a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tramitara una reforma de la Constitución para introducir el derecho al aborto sin disolver las Cortes y sin convocar elecciones, y se definió como “provida” y contrario a la eutanasia, pero alegó que su partido tiene libertad de voto y que el suyo no es un partido “monolítico”. Dicho de otro modo, que hay diversidad, aunque en el voto de la moción no hubo fuga alguna este lunes. Los once ediles apoyaron la propuesta de Vox. El PSOE no entró a debatir, pero votó en contra como Compromís.

Reflexiones

Minutos más tarde, el alcalde de Elche cerraba la sesión de marzo con una pregunta: “¿Saben cuántas personas hay conectadas viendo el pleno en directo?”. Eran las tres menos cinco de la tarde. Él mismo se contestaba sin necesidad de esperar respuesta: “Una, y soy yo”. No era el único que estaba conectado en ese momento, pero lo cierto es que estas sesiones las sigue quien las sigue, y llegar hasta el final parece un gesto de heroicidad algunas veces. Otra cosa es por qué el canal de YouTube del Ayuntamiento de Elche mostraba que sólo había un usuario siguiendo el debate si había alguno más y por qué estaba Ruz presencialmente en el pleno y, al mismo tiempo, reproducía la sesión por su terminal móvil. “No nos debemos reír, deben haber pasado 20 ó 30 personas por el pleno en directo en una ciudad de 250.000 habitantes”, apostilló el regidor ilicitano. “Esto debería hacernos reflexionar a todos. Cada uno que asuma su responsabilidad, y ver hasta qué punto estamos desconectados de los problemas reales de la gente”, expuso, para, acto seguido, sentenciar que “está en manos de todos ser más útiles, entender más a la gente que está ahí afuera y ahora que llega Semana Santa que nos demos cuenta todos de que tenemos que hacer una pequeña reflexión, aprovechando el tiempo de penitencia y de encuentro con el Señor”. No aclaró si eso iba por las mociones que se presentaron este lunes, también la del aborto. En cualquier caso, la reflexión llegó justo el día en el que la sesión la había seguido desde el propio Salón de Plenos alumnado de la asignatura Cultura y Democracia del IES Carrús, aunque a esas alturas profesorado y estudiantado ya se habían marchado.