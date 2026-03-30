Las procesiones de Semana Santa que hay en Elche este lunes: estos son los horarios y los recorridos

La Semana Santa de Elche 2026 arrancó el domingo, con la tradicional procesión de las palmas y hasta el 5 de abril tendrá un completo programa de actos religiosos y procesiones que recorrerán el centro histórico, teniendo como algunos de los puntos clave la Plaça de Baix y la basílica de Santa María. Para la ocasión, el Ayuntamiento ha editado 26.000 programas con todos los detalles que se pueden adquirir tanto en la Oficina de Turismo y las concejalías de Turismo y Festejos, así como descargarse al final de esta noticia.

El inicio

Los itinerarios de este lunes comenzarán a primera hora de la tarde, a las 18.30 horas, con Jesús del Gran Poder y la Estrella, que saldrán de la parroquia del Sagrado Coracón de Jesús, y se cerrarán con la Hermandad de la Flagelación y Gloria desde El Salvador, que sacará a la calle al Cristo de la Columa y María Santísima de la Victoria, y que, además, realizarán el tradicional encuentro a su llegada a la Plaça de Baix.

El Lavatorio, a su salida ayer por la tarde del Corazón de Jesús. / Áxel Álvarez

Lunes Santo

18.30 horas. Jesús del Gran Poder y la Estrella. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María, Uberna, Major de la Vila, Plaça Menéndez Pelayo, Alfons XII, Pont Nou, avenida Comunitat Valenciana, Lepanto, Marqués d’Asprella.

19 horas. Santa Cena. Recorrido: Plaça de Sant Joan, Porta Xiquica, Filet de Dins, Porta de la Universitat, Sant Jordi, Les Barques, Plaça de les Barques, Mare de Déu del Carme, Plaça de Baix, Corredora, Aureliá Ibarra, Troneta, Salvador, Plaça del Salvador, Sant Miquel y regreso.

El Lunes Santo de Elche en imágenes / Áxel Álvarez

Las últimas

20 horas. Negación de San Pedro. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

20.45 horas. Descendimiento. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

20.45 horas. Flagelación y Gloria. Recorrido: Plaça del Salvador, Porta Xiquica, Almórida, Hospital, Aureliá Ibarra, Corredora, Plaça de Baix (encuentro), Alfons XII, Porta d’Oriola, Sant Miquel, Solars, Plaça del Salvador.