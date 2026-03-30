Un Lunes Santo marcado por las renovaciones en Elche

Tras un multitudinario Domingo de Ramos con 70.000 personas avivando la tradición con las palmas, y que dio el arranque a la Semana de Pasión, las calles de Elche se convirtieron este 30 de marzo en escenario de las tradicionales procesiones de Lunes Santo. Con un tiempo estable que acompañó a la jornada, el ambiente cofrade volvió a adueñarse de la ciudad y a llenarla de público en un año en el que tres de los siete pasos de esa jornada se han restaurado.

Desde la tarde y hasta bien entrada la noche, diferentes puntos del municipio acogieron la salida las cofradías de Jesús del Gran Poder y La Estrella, la Santa Cena, la Negación de San Pedro, el Descendimiento, y la Flagelación y Gloria. Las cinco completaron su cortejo sin dificultades en una jornada soleada que dejaba atrás el sabor amargo de otros años con las lluvias. El tiempo respetó, y se notaba en los semblantes de la familia cofrade, en un día que empezó con temperaturas primaverales que cayeron prácticamente a la mitad en cuestión de horas pasando de los 18 grados al filo de la primera salida, cuando se superó el umbral de las 18.30 horas, a estar entorno a los nueve al caer el sol.

Un momento de la preparación de Jesús del Gran Poder a su salida del Corazón de Jesús este Lunes Santo en Elche / AXEL ALVAREZ

Los primeros pasos

El pulso litúrgico se concentró primeramente a las puertas de la parroquia del Corazón de Jesús. Entre marchas entró en escena la cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella. Ambas imágenes, acompañadas por bandas de Guardamar y Almería, siguieron un cortejo que mantuvo el cambio de recorrido de 2025 con la vuelta desde el Ayuntamiento por la avenida de la Comunidad Valenciana y la calle Lepanto, una decisión que, como reconocía su Hermano Mayor, Salvador Montañez Ferrer, pretendía reforzar el sentimiento en el barrio.

Más allá del itinerario, uno de los aspectos más significativos fue el marcado carácter social del cortejo con la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Grave de la provincia de Alicante (Asfeme) como portaestandarte, un gesto para materializar la colaboración que se prestan durante el año.

El Cristo de la Columna, a su salida de El Salvador / Áxel Álvarez

En lo estético, las novedades fueron discretas, limitándose a la incorporación de ciriales en el cortejo. Eso sí, los principales movimientos tenían que ver con la base humana, ya que acompañando los pasos había una quincena más de nazarenos así como de mantillas que confirmó la tendencia de los últimos años, desde la pandemia de coronavirus, de ir aumentando los fieles, y teniendo en cuenta que apuntaban desde la cofradía que prácticamente la mitad eran menores de 30 años. Eso sí, la entidad reconoció que este año tuvo ciertas dificultades para completar las cuadrillas de costaleros, sin llegar a doblar para los relevos y la Estrella no se quedó en 65 sin llegar a su máximo.

Segunda generación

Minutos después, desde la parroquia de San Juan Bautista, salió esplendorosa la Santa Cena, uno de los tronos más grandes y pesados de la ciudad. Este año, la procesión contó con una novedad especial: la incorporación a la cuadrilla de costaleros de la segunda generación de aquellos primeros hombres y mujeres que formaron parte de la hermandad, además de la restauración del grupo escultórico y la talla del paso completamente terminada.

La Estrella arropada por cientos de fieles a la salida del Corazón de Jesús en Elche / AXEL ALVAREZ

La cofradía, que se inició en el año 2000, celebró así un vínculo que se remonta a hace 25 años, cuando sus fundadores pusieron por primera vez el trono en la calle. La imagen, que representa una de las escenas bíblicas más conocidas y recurrentes en la iconografía cristiana, recorrió el itinerario acompañada por nazarenos, música y fieles, convirtiendo su paso en uno de los momentos más esperados del Lunes Santo ilicitano.

"Pas del Gall"

Al atardecer, y nuevamente desde el Corazón de Jesús, la Negación de San Pedro enfiló Marqués d'Asprella al ritmo de las marchas de la Agrupación Nuestra Señora de la Piedad de Oliva en un año especial con refuerzo de la imaginería. Si ya en 2025 el conocido "Pas del Gall" celebró la incorporación en el trono de Nuestro Padre Jesús de la Humildad por el 160 aniversario, esta vez las tallas de San Pedro Apóstol y la Criada lucían con un brillo especial mientras fueron portadas por 62 costaleros al estilo malagueño.

Y es que las imágenes de José Capuz de 1945 procesionaron tras una intervención integral de la mano del restaurador José Vicente Bonete, que les ha devuelto su aspecto original tras décadas de repintes y alteraciones, todo a través de un minucioso proceso de limpieza química y mecánica para eliminar añadidos, consolidar la estructura y estucar las zonas dañadas, recuperando el dorado del pañuelo de la imagen femenina, que hasta la fecha estaba completamente oxidado.

Fue innegable la vitalidad que se respiraba en vista de la alta participación, con más nazarenos y músicos en la banda que de costumbre, como apuntaba el presidente, José Beltrán, que se mostraba orgulloso de que la entidad esté creciendo gracias a la implicación de las nuevas generaciones.

La Santa Cena, que salió de San Juan. / Áxel Álvarez

170 aniversario

Desde la misma parroquia la Cofradía del Descendimiento inició su estación de penitencia en una jornada marcada por la conmemoración de su 170 aniversario. Los nazarenos se lanzaron a las calles con la ilusión de una Semana Santa repleta de estrenos. Por primera vez, lucieron un majestuoso trono insignia infantil, acompañado por la banda de tambores del Lavatorio y por la Agrupación Musical Virgen de La Asunción de Elche, que se incorporó este año al cortejo.

Además, la imagen de la Piedad portó en esta ocasión un pañuelo, obra y donación de Josefa Asensio Huertas, quien también regaló a la cofradía, junto a su hijo José Martínez, el nuevo Estandarte Mayor estrenado este Lunes Santo, con una impecable cruz bordada en hilo de oro, ejecución del propio Martínez. Pero no solo eso, el trono también incluía nuevos hachones de cera en las velas que adornaban las cuatro esquinas de la imagen. Además, recuperaron el llamador que utilizaban en los años 60, cuando todavía llevaban trono de madera.

Voceros

El broche a las salidas lo puso la hermandad de la Flagelación y Gloria, que trasladó a los presentes a un sentimiento de recogimiento mientras el Santísimo Cristo de la Columna cruzaba las estrechas calles del centro. Y lo hacía acompañado de tres nuevos voceros, que se sumaban al existente en una plantilla que, según su hermano mayor, José Pérez, “se va rejuveneciendo y cada día tiene más fuerza”. Tras el Cristo, María Santísima de la Victoria centró buena parte las miradas tras la reciente restauración de la imagen realizada por Laura Pérez Meléndez y el escultor sevillano José María Leal. Una intervención que ha permitido recuperar su policromía original, además de acometerse una reconstrucción interna para consolidar la talla de 1990 de José Hernández Navarro.

Así salen los pasos de Semana Santa este lunes en Elche /

Al hilo, un detalle que tampoco pasó desapercibido es que lució el cinturón de Capitana General de los Ejércitos, donado por un grupo de costaleras veteranas con motivo de su reposición al culto, reforzando el vínculo entre la imagen y su cuadrilla, una de las más numerosas, compuesta por 116 costaleras. Será ya para la próxima Semana Santa cuando la hermandad logre disponer de una nueva parihuela y reformar los respiraderos para hacer más funcional el trono.

El cortejo también fue multitudinario destacando entre los participantes el pregonero Óscar López y la fundación UAPO, pionera en tratamiento integrativo oncológico, como Entidad Abanderada, lo que evidenció que esta Semana Santa hubo una apuesta clara por visibilizar a través de los cargos la labor social en la provincia. Hizo lo propio la Negación de San Pedro otorgándole el cargo honorífico a la Comunidad Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, donde entran Manos Unidas o Cáritas.