La restauración de los muros del Palacio de Altamira de Elche se vuelve a atascar

La restauración de los muros medievales del Palacio de Altamira de Elche vuelve a quedar paralizada después de que el Ayuntamiento haya tenido que declarar desierta la contratación de la asistencia técnica, necesaria para redactar el proyecto de saneamiento y rehabilitación, después de que ninguna empresa haya presentado oferta.

Según la resolución municipal, la Administración local invitó el pasado 25 de febrero a un total de 55 licitadores especializados en servicios de arquitectura. Sin embargo, finalizado el plazo, no se registró ninguna propuesta. El contrato de asistencia técnica para intervenir en los muros de tapial tenía un presupuesto de 5.785,12 euros (7.000 euros con IVA), y un plazo de ejecución de dos meses.

Este nuevo revés supone el segundo intento fallido de avanzar en la recuperación de este elemento patrimonial. Ya en el primer trimestre de 2025 se rescindieron los servicios de un estudio de arquitectura tras quedar incompleto el estudio encargado. Con este no es el único procedimiento reciente que se ha quedado en el aire, como también ocurrió con el Plan de Uso y Gestión del Palmeral, que pese al intento del bipartito de PP y Vox de adjudicarlo a través del Sistema Dinámico Adquisición (SDA) se tuvo que volver a sacar el contrato a licitación por un procedimiento ordinario tras quedar desierto pese a que fmás de 30 empresas fueron invitadas.

Fue el pasado 10 de abril cuando la Junta de Gobierno aprobó el expediente de contratación del citado SDA por 1,5 millones para un año, con opción de prorrogarlo hasta una década, con cuantías que irán creciendo conforme más departamentos lo utilicen.

Sistema dinámico

Tal y como expuso en su momento el Ejecutivo local, este sistema permitiría más transparencia en las compras redundantes, reducción de las facturas y agilidad en la contratación porque se racionalizan las compras de uso corriente, de forma que las empresas que cumplan los criterios de selección, sin establecerse un número, se dan de alta en el sistema, que es abierto y electrónico y donde el Ayuntamiento va colgando sus demandas para saber cuál de todas ellas ofrece el mejor precio. Si bien, en este caso el procedimiento se ha quedado atascado, por lo que el Ayuntamiento deberá decidir si replantea las condiciones del contrato o impulsa una nueva licitación.

Lo que está claro es que el Palacio de Altamira viene reclamando inversiones desde hace años. Fue en 2022 cuando el director de Museos de Elche, Miguel F. Pérez Blasco, elaboró un informe interno, bajo el nombre Estudio de Impacto Patrimonial, en el que también participó la arquitecta municipal Inés Tabar, advirtiendo de problemas en el edificio, y conocidos por la Conselleria de Cultura, que consiguió convencer al entonces gobierno de PSOE y Compromís sobre la necesidad de invertir, aunque fuera en varias fases y en distintos periodos, casi 2,5 millones de euros en el inmueble con tal de «potenciar el valor monumental del Palacio, así como su papel dinamizador de la actividad cultural».

Ejecutada sólo una fase

Hasta la fecha sólo se ha ejecutado la primera fase por un millón de euros, que correspondía a la reforma interna con la que se permitió una conexión directa del Palacio con el Museo Arqueológico y de Historia (MAHE) sin necesidad de hacer todo el recorrido subterráneo por el MAHE, además de acondicionarse el Patio de Armas y la Torre del Duque y del Homenaje. La rehabilitación, que también ha sido criticada por expertos en Historia por haber abierto salas de exposición temporal a costa de quitar provisionalmente las piezas dedicadas a la etapa islámica, en el sótano, y fotografías que mostraban la evolución de la ciudad, se terminó ejecutando durante este mandato y con retrasos de más de un año hasta que terminó inaugurándola PP y Vox el pasado agosto en presencia del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.

El Palacio de Altamira, vallado en 2022 por desprendimientos / Ana Fajardo

BIC

Ahora bien, todavía quedan por resolver algunas de las necesidades más imperiosas para el que es uno de los mayores símbolos del centro histórico, y declarado desde 1961 como Bien de Interés Cultural (BIC). Y es que este documento interno hablaba de que está pendiente un saneamiento de las estructuras de las murallas, así como la retirada de la vegetación existente «para evitar que se agudice el deterioro», dice el documento, que plantea, «solucionar los problemas de desprendimientos y crecimiento de vegetación en los muros de tapia, que además funcionan como muros de carga, a efectos de evitar que el deterioro progresivo pudiera acabar generando problemas de estabilidad de dichas estructuras».

También se apuntaba a que los muros de tapial y mampostería estaban «afectados por diversas patologías que se han acentuado con intervenciones inadecuadas» por lo que proponía, a corto plazo, realizar un estudio «con técnicas de inspección más precisas, a efectos de determinar las actuaciones a realizar, su urgencia y el orden de prioridad de las mismas». Precisamente este es el paso que hasta la fecha no se puede dar porque el contrato sigue sin adjudicarse.