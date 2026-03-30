Ruz se aferra al suelo de dotaciones públicas para construir más vivienda protegida en Elche

Manifestar el respaldo del pleno del Ayuntamiento de Elche a la política de construcción de vivienda protegida a través del Plan Casa Fácil, e instar a la empresa municipal Pimesa a continuar planteando nuevas iniciativas que permitan dar continuidad a este programa y promoviendo la construcción de pisos públicos. En estos dos puntos se resumía la proposición que llevó el alcalde, Pablo Ruz, al pleno de este lunes, correspondiente al mes de marzo. Un texto con el que Ruz trataba de airear las vergüenzas del PSOE, una vez retirada la moción en la que los socialistas pedían que se levantara vivienda pública y asequible en un solar del sector E-21, propiedad de la entidad estatal Casa47 y antes de la Sareb, en el barrio Altabix-Universidad, al salir a la luz que había pasado a manos privadas hace un año.Y se metió el dedo, aunque no se hizo sangre en exceso. Eso no quita para que el que esdesde hace 14 meses el principal problema de la ciudadanía, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no se utilizara como arma arrojadiza. Salió el desliz socialista con Casa 47, pero también la “licencia exprés” del alcalde, y hasta el caso de Les Naus en Alicante.Todo en un contexto en el que Ruz señaló que el suelo público ya está agotado, aunque queda alguna parcela de Pimesa, como la que tiene en Las Bayas, que también se anunció para inmuebles protegidos. Por eso, dejó claro que la salida pasa por la reclasificación de suelo dotacional para construir nuevos edificios pensando sobre todo en los más jóvenes.

La bancada de la derecha, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez

El texto

La propuesta de Alcaldía en sí no podía ser más blanca, con alusiones única y exclusivamente al Plan Casa Fácil y a los dos lotes adjudicados: uno con 168 viviendas en el sector E-27, junto con nueve en Torrellano y cuatro en la calle Carmelo Serrano García, en Carrús; y otro con 59 viviendas en el Pla de Sant Josep, a los que se suma la construcción del edificio de alquiler asequible en Travalón, ahora rebautizado como El Araceli. “Esta es sólo la primera fase de un plan que pretende seguir desarrollándose con nuevas acciones, para contribuir a la solución del problema de la vivienda en nuestro municipio, que constituye una de las principales preocupaciones de los ciudadanos”, se sostenía en el texto llevado a pleno. “La construcción de vivienda protegida constituye, sin duda, una política de futuro, en torno a la cual sería deseable el máximo consenso de los grupos políticos municipales, pues es preciso que esta política tenga continuidad en el tiempo con independencia de los cambios en el Gobierno municipal”, se añadía. La propuesta salió adelante, aunque la izquierda se abstuvo.

La bancada de la izquierda, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez

Tono pedagógico

De hecho, como era lógico al ser una proposición de Alcaldía, el encargado de abrir el debate fue Ruz que, en esta ocasión, y pese al tema del que se trataba, se despojó del rol de portavoz del PP que suele utilizar en los plenos y optó por el papel de docente, aprovechando que entre el público había alumnado del IES Carrús. “Enhorabuena, por haber asistido a un debate constructivo que no siempre ocurre en este Salón de Plenos”, llegó a decirle el regidor ilicitano al estudiantado, aunque al final de la sesión se desdijera, afirmando que nadie veía el pleno porque no se abordan temas que interesen a la gente. Incluso la portavoz de Compromís, Esther Díez, posteriormente haría algo de chanza con el tono pedagógico que había tratado de imprimir Ruz a su intervención, al decir que, “como señor alcalde, he decidido convertir esto en una clase, yo me voy a sumar también a esa explicación pedagógica”, apuntando a las fallas que, desde el principio, a su juicio, tiene el Plan Casa Fácil, como el hecho de que sean empresas privadas las que construyan en suelo público, apuntando a beneficios de hasta 5 millones de euros para los promotores, y reivindicando de nuevo que se regule el precio del alquiler, entre otras cosas.

La parcela del Estado

“El Estado tiene una parcela, ¿sabéis lo que hizo con ella? Venderla a promotores privados”, dijo el alcalde en alusión a la polémica de Casa 47. Luego le espetaría al PSOE que esto demuestra la falta de interlocución con Madrid. “Ahora vienen a darnos lecciones y su única solución es criticar este modelo que llega ocho años tarde, pero llega y que el Ayuntamiento construya en un suelo que Pedro Sánchez vendió una empresa privada, señor Díaz, esto es un delito”, afirmó por Vox Samuel Ruz respecto a este tema, reprochándole al portavoz del PSOE, Héctor Díez, la metedura de pata y que retirara el comunicado y el reel en redes sociales. “Ya sabíamos que ustedes en materia de vivienda no sabían hacer nada”, añadió Ruiz. “Si retirar una moción es un ridículo, ¿qué es una dimisión esperpéntica en plena Navidad con renuncia incluida?”, le plantearía Héctor Díez después a Samuel Ruiz. De hecho, en su turno, el socialista le afeó a Ruz que, desde septiembre de 2024, no se siente con la oposición, tildándole del “alcalde más autoritario que ha tenido esta Corporación en años”. Además, Díez afirmó que las viviendas planteadas por el bipartito son “manifiestamente insuficientes”, y contraatacó con la “licencia exprés” para la vivienda del líder del PP y el precio que tendrán las edificaciones de promoción pública planteadas, 255.000 euros de media, sin parking ni trastero.

Matola

Todo en un pleno en el que, además, hubo unanimidad a la hora de sacar adelante la propuesta presentada por el PP para rechazar que el Ministerio de Transportes cobre por el uso del parking de la estación del AVE de Elche, una opción que, como publicó este mismo periódico, podría ser una posibilidad ante la avalancha de coches que tiene la terminal de Matola en determinados momentos, porque así lo prevén los pliegos.