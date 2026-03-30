La evolución del calzado en un siglo entre Elche y Elda

La historia, la identidad y la evolución de uno de los sectores clave en las comarcas alicantinas, especialmente en Elche y Elda, concentrada en un libro. Bajo el título "El calzado en el Vinalopó", la obra de carácter divulgativo se presentará este martes, a las 19 horas, en el aula de la Plaça de Baix de la Universidad Miguel Hernández (UMH).

La publicación, editada por la Universidad de Alicante dentro de la colección L’Ordit, que alcanza con este volumen su número 40, nace con la clara vocación de que cualquier lector pueda comprender de forma rápida y accesible la importancia de este sector, todo ello para tratar de responder a preguntas sobre cómo nació esta actividad, en qué circunstancias, quiénes fueron sus impulsores, qué transformaciones ha habido en su desarrollo, qué momentos y hechos resultan más destacables e incluso poniendo el foco en cual puede ser el futuro.

La presentación cuenta con la colaboración de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH y de Cedelco (Círculo Empresarial de Elche y Comarca). En este sentido, la difusión de la obra se alinea con el objetivo de ambas entidades de poner en valor el papel del sector del calzado como motor económico y social del territorio.

La elección de Elche como escenario no es casual. Junto a Elda, la ciudad constituye uno de los principales polos de producción de calzado a nivel nacional, liderando un ecosistema industrial que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su identidad, en un momento en el que el sector afronta nuevos retos, que van desde la internacionalización hasta la sostenibilidad o la transformación digital.

Y es que en apenas 117 páginas se ofrece una visión global de un territorio que concentra más de dos tercios de la producción nacional de calzado, tal y como expone Josep Antoni Ybarra, editor del libro. El doctor en Economía por la UA, y catedrático de Economía Aplicada hasta su jubilación, ha centrado sus investigaciones en el mundo del trabajo y de las pequeñas empresas, temas relacionados con la economía informal y con territorios en los que la presencia de pymes es mayoritaria. Consultor para la OCDE y la OIT en estos asuntos, ha sido profesor visitante en el COLEF de Tijuana (México), en la École des Mines (París), en Bolonia, Módena, Florencia y Pavía (Italia), así como en Baltimore y Princeton (EE UU). Ha escrito una decena de libros y medio centenar de artículos científicos relacionados con el sector informal, la economía sumergida, el trabajo de la mujer y las pymes. Junto a él participará en la presentación el periodista Fernando Ramón, exsubdirector de INFORMACIÓN y que también ha colaborado aportando su visión durante tres décadas, así como el economista y empresario Jesús Vicente Amorós, fundador del grupo Gesem.

El trabajo monográfico, que ha visto la luz después de dos años de coordinación, marcado por la complejidad de reunir y armonizar las aportaciones de un equipo tan diverso, reúne el bagaje de 21 autores procedentes de distintas disciplinas como la geografía, historia, economía, sociología, tecnología o sindicalismo, que abordan desde diferentes prismas el fenómeno del calzado.

“Es un abanico muy amplio de temas en poco espacio, pero muy ilustrado y pensado para divulgar esa realidad industrial y explicar por qué se ha desarrollado precisamente aquí”, subraya el editor, quien también destaca la ingente cantidad de imágenes que nutren la publicación para explicar de una forma ilustrativa el peso que tiene esta industria.

Evolución

La obra recorre el sector desde sus orígenes hasta la actualidad, deteniéndose en aspectos clave como la evolución productiva, las relaciones laborales, la organización empresarial o el impacto territorial. Desde las primeras alpargatas hasta la consolidación del calzado de piel, pasando por las huelgas de principios del siglo XX o la configuración de la patronal y los sindicatos, el libro ofrece una mirada sintética pero completa a más de un siglo de historia industrial.

Perfiles

Uno de los elementos diferenciales es la inclusión de perfiles que ayudan a entender el sector desde dentro. Entre ellos, destaca el relato del reconocido fabricante eldense Juan José Sanchís Busquier, representante de la firma Rebeca Sanver y expresidente de la Federación de Industrias del Calzado de España (FICE); el de Juan Vázquez Palacios, un trabajador procedente de La Mancha que se metió de lleno en la industria y que destacó por promover el movimiento asambleario; o el del exalcalde de Elda Juan Pascual Azorín, quien llegó a trabajar por el sector desde el Congreso e inauguró las nuevas instalaciones del Museo del Calzado de Elda en 1999 durante uno de sus mandatos.

Cartel de la presentación en Elche del libro "El calzado en el Vinalopó" / INFORMACIÓN

Más allá de los grandes hitos industriales, la obra introduce elementos curiosos y reveladores que ayudan a comprender el arraigo del calzado en las distintas comarcas. Desde la influencia del ferrocarril impulsado por el marqués de Salamanca en 1858, momento clave para la salida de la producción, hasta detalles urbanos como la toponimia de determinadas calles, pasando por la transición de materiales o las razones que explican la especialización productiva de la zona.

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Dejar constancia

“No pretende actualizar la última hora del sector, aunque hay alguna referencia, sino dejar constancia de lo que ha sido durante más de 100 años”, apunta Ybarra, quien reconoce que han quedado temas fuera por limitaciones de espacio, como las enfermedades laborales derivadas del oficio o el papel de las comercializadoras.