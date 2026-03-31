Crevillent aprueba la cesión del Teatro Chapí y negocia con el Consell el equipamiento de tres millones

Tres años y medio después de que acabasen las obras del Teatro Chapí de Crevillent, el pleno ha aprobado por unanimidad la aceptación de la cesión de la infraestructura de la Generalitat al Ayuntamiento.

"No es el final, es el principio porque hoy comienza verdaderamente la puesta en marcha", incidió la edil de Cultura, Mónica San Emeterio Gil, subrayando la relevancia de esta cesión para impulsar la apertura del teatro. Ahora bien, el interior del edificio está prácticamente vacío, a excepción del patio de butacas, por lo que queda un profundo trabajo para equiparlo, una inversión que ya anticiparon hace semanas y que rondaría los tres millones de euros, de ahí que el Ejecutivo local esté tratando de negociar con la Generalitat un convenio para que la Administración autonómica ayude a costear que el edificio esté preparado.

Trámites

El equipo de gobierno aseguró hace días que ya se ha trasladado a la Oficina Técnica Municipal la instrucción de activar los trámites para el alta de los servicios básicos del inmueble.

La alcaldesa se comprometió a abrir el Teatro Chapí y su lucha continúa, ahora solicitando un préstamo para una primera fase del final de las obras / INFORMACIÓN

La alcaldesa, Lourdes Aznar, recordó en la sesión que el camino hasta este punto “ha sido complejo y farragoso”, ya que, aunque las obras finalizaron en septiembre de 2022, y justificó que el edificio no pudo ser recepcionado en el pasado mandato, bajo el gobierno de Compromís, PSOE y l'Esquerra, debido a problemas administrativos derivados de modificaciones del proyecto "que no se tramitaron correctamente".

Si bien, defendieron que se ha hecho un intenso trabajo técnico para regularizar la situación para que la Generalitat pudiera finalmente recepcionar el inmueble y, desde entonces, "se ha trabajado en la coordinación entre consellerias para desbloquear esta cesión que hoy se materializa”, añadió la primera edil. San Emeterio, por su parte, incidió en que el edificio marcará un antes y después en el desarrollo cultural y social de la localidad.

Plan de Igualdad

Durante la sesión plenaria también se aprobó, con el voto en contra de Vox y la abstención de la edil no adscrita Silvia Asencio, ex edil de los de Abascal, la prórroga del I Plan de Igualdad Municipal, que se mantendrá vigente hasta la aprobación del segundo plan. De este modo, se garantiza la continuidad de las acciones, objetivos y líneas estratégicas ya iniciadas, priorizando aquellas que todavía están en ejecución o requieren desarrollo. Avanzaron que desde la Concejalía de Igualdad se impulsará la redacción del nuevo plan.

Asimismo, toda la corporación dio el visto bueno a la sexta revisión de precios del contrato del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y gestión del ecoparque, adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente S.A.U.. Esta revisión contempla el abono de las diferencias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

Senda del poeta

En dicha sesión plenaria tuvo lugar la lectura de la declaración institucional del Ayuntamiento de Crevillent en defensa de la continuidad de la Senda del Poeta Miguel Hernández.