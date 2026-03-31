La Alcudia tiende puentes con Elche iniciando una serie de exposiciones sobre el patrimonio local

El yacimiento arqueológico de La Alcudia dio este martes un paso determinante para mejorar la conexión con el núcleo urbano de Elche con un emblema muy ilicitano: el Jardín Artístico Nacional del Huerto del Cura. Y es que se ha estrenado una exposición que más allá de rendir homenaje a uno de los enclaves más reconocidos del Palmeral inaugura una nueva línea de trabajo de la Fundación Universitaria destinada a conectar los distintos patrimonios de la ciudad.

La iniciativa, que se presentó por la mañana en el Centro de Interpretación Rafael Ramos Fernández, marca el inicio de la serie Patrimonios Ilicitanos, un proyecto con el que la fundación pretende reforzar el vínculo entre La Alcudia, cuna de la antigua Ilici y donde fue hallada la Dama de Elche, con el núcleo urbano actual.

Pese a que están separados por escasos kilómetros, todavía hay muchos ilicitanos y visitantes que desconocen el potencial del parque arqueológico o, en el extremo contrario, no han prestado atención a las joyas monumentales y artísticas de la ciudad.

Público asistente a la presentación de la exposición / Áxel Álvarez

De alguna manera es un acercamiento simbólico y cultural que se construye a partir de exposiciones cruzadas y que busca invitar a los visitantes a recorrer, comprender y valorar la evolución histórica en Elche.

Interpretación

En el caso de esta primera muestra, será visitable hasta finales del verano y se compone de diez paneles elaborados a partir de la obra fotográfica de la artista ilicitana Sol Pérez. A través de sus imágenes, el visitante se adentra en una interpretación singular del icónico Jardín Artístico, protegido como el resto de huertos históricos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A lo largo de este trabajo se pone el foco en su riqueza natural, su historia hidráulica y su singular arquitectura paisajística.

Punto de partida

Pero más allá de su valor artístico, la exposición se concibe como un punto de partida para algo mayor. El director del Huerto del Cura, Vicente F. Orts, subrayó que esta iniciativa consolida un “hermanamiento” entre dos instituciones que calificó como “pesos pesados” de la historia local.

En este sentido, Orts recordó que la colaboración no surge de la nada, sino que tiene su precedente en la exposición inaugurada el pasado mes de octubre en el propio jardín bajo el título 2500 - entre el Huerto del Cura y La Alcudia: dos espacios una historia, con lo que “no ha tardado mucho la Fundación La Alcudia en corresponder”, señaló el representante en alusión a la continuidad de este intercambio cultural.

Para el director del jardín, el valor de esta conexión permite entender cómo la evolución histórica, desde las infraestructuras romanas hasta los huertos de palmeras de la medina islámica, ha dado forma al paisaje y a la identidad actual.

La exposición ha sido diseñada por Stefano Beltrán, del Museo de la Universidad de Alicante y comisariada por Mercedes Tendero, quien es responsable de Arqueología de la fundación. La responsable detalló que el objetivo es que La Alcudia actúe como un punto de partida desde el que descubrir el resto del patrimonio ilicitano, fomentando así un turismo cultural más amplio y conectado. La idea es que las muestras sean regulares, con un arco temporal de unos cinco meses por exposición, y a partir de ahora se tendrán que estudiar sobre qué patrimonios se pondrá próximamente el foco.

Mirada artística

Sobre esta experiencia piloto, indicó que el reto era abordar este pulmón verde sin reproducirlo de forma literal. Para lograrlo, la muestra recurre a la mirada artística de Sol Pérez a través de una forma distinta de observar el paisaje. “Yo sabía ver, pero no sabía mirar. Fue ella quien me enseñó a hacerlo”, reconoció Tendero, en referencia al trabajo gráfico.

El recorrido expositivo se articula como una experiencia sensorial que comienza con un amanecer y concluye con un atardecer, atravesando distintos elementos que definen la esencia del huerto, desde el sonido del agua, vinculado a la Acequia Mayor, también parte del sistema reconocido por la Unesco, a la herencia andalusí o la intervención humana en la configuración del paisaje.

De igual forma, también se ha recreado una especie de diccionario del palmerero en el que aparecen términos sobre las partes de las datileras o verbos como escarmondar o entaconar para explicar los procedimientos de limpieza y polinización artificial, respectivamente.

Actividades

Tendero quiso también poner en valor el papel de la familia Orts por mantener un legado que forma parte del patrimonio mundial, y más después de todas las actividades que la dirección realiza para seguir promoviendo que los turistas y los propios vecinos se sumerjan en este entramado botánico, como por ejemplo la reciente recreación histórica de la llegada hace 132 años de la emperatriz Sissi a tierras ilicitanas en el encuentro con la Palmera Imperial, o la mejora documental de las palmeras y el resto de especies catalogadas con el fin de dar un salto en la preservación de la masa arbórea del lugar.

Papel

Con esta primera entrega de Patrimonios Ilicitanos, desde La Alcudia amplían la programación cultural, y, más allá, redefinen su papel dentro del mapa patrimonial de Elche. De enclave arqueológico centrado en el pasado, pasa a convertirse en un nodo de conexión entre distintas etapas históricas y espacios emblemáticos.

Noticias relacionadas

Terminología que emplean los palmereros reflejada en la exposición / AXEL ALVAREZ

La estrategia apunta, además, a reforzar la identidad compartida de la ciudad a través del conocimiento de sus raíces. Un objetivo que, como destacaron los responsables del proyecto, cobra especial relevancia en un contexto en el que el patrimonio se consolida como factor clave en la cohesión social y el desarrollo cultural.