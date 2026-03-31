Un Martes Santo de riqueza estética y mirada social en Elche

El sentimiento cofrade, una vez más, se apoderó de las calles de Elche este Martes Santo que sorprendió con la solemnidad que lo caracteriza, con pasos que encendieron el fervor a través de las velas con el broche por los emotivos encuentros y la presencia de la Legión. Las seis hermandades protagonistas del día volvieron a teñir avenidas y callejones con una riqueza estética que evocaba a la imaginería y orfebrería andaluzas, y con la evidente influencia del paisaje levantino en sus tronos.

Así, las hermandades y cofradías de la Lanzada, la Caída, el Calvario, la Verónica, el Cristo de la Reconciliación y Mater Desolata, además del Cristo del Perdón, expusieron su arrojo al son de las marchas procesionales en el tercer día de la Semana de Pasión, jornada en la que los cofrades ilicitanos tuvieron al tiempo de su parte con temperaturas más cálidas que el lunes.

Paso del misterio de La Lanzada tras su salida de Santa María / Áxel Álvarez

El primer golpe de emoción llegó con la levantá del paso de misterio de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, que se abrió paso a media tarde con un cortejo desde la basílica de Santa María que confirmó su sello propio con influencias sevillanas y raíces ilicitanas. Con su sobriedad característica, las imágenes de Antonio Bernal fueron transitando por el centro histórico en una atmósfera que recreaba el dolor y la revelación entre túnicas blancas y capirotes altos en marrón carmelita. Bajo las trabajaderas del trono del Cristo de las Penas se percibía el sacrificio de más de medio centenar de costaleros, mientras se abrazaban fuera los jóvenes cofrades que los relevarían después.

Salida de Dulce Nombre de María de La Lanzada desde la basílica / Áxel Álvarez

Más completo

Este año, además, el paso se presentó más completo y brillante estrenando ángeles pasionarios en las esquinas traseras y los evangelistas en las capillas laterales enriqueciendo el discurso visual. Tras él, el palio del Dulce Nombre de María aportó la pausa, la delicadeza dibujando el contraste tan característico entre la fuerza del paso delantero y la elegancia serena de la Virgen. La estampa se cuidó al detalle y los más devotos cayeron en la cuenta de que se habían renovado jarras y violeteros en la delantera.

Al filo de las 19 horas partió desde el entorno del colegio Miguel de Unamuno la Hermandad de la Caída, desplegando una de las estampas más arraigadas y con mayor poso histórico de la Semana Santa ilicitana con más de 160 años de tradición y que en su día fue de las primeras en introducir elementos como la capa en la vestimenta de sus nazarenos, anticipando cambios que hoy son habituales.

Así salen las procesiones en Elche este Martes Santo / Áxel Álvarez

El Señor de la Caída volvió a imponerse con su sobriedad clásica por algunos puntos icónicos como San Pascual, la cuesta de Santa Ana y la estación de penitencia en la basílica y con una renovación discreta pero significativa: la nueva peluca, necesaria tras años de desgaste por el culto diario pese al mantenimiento que se hace, como explicaba el hermano mayor, José Antonio Blanc, poniendo en valor ese cuidado constante que exige el patrimonio devocional.

Cuadrillas duplicadas

Bajo el paso, la respuesta de los costaleros confirmó el buen momento de la hermandad ya que llegaron a duplicar cuadrillas asegurando los relevos completos, un crecimiento que, según la propia cofradía, responde al creciente interés de las nuevas generaciones por la Semana Santa en los últimos años, hasta el punto que entre las filas cofrades hay también miembros de otras partes del país seducidos por la tradición ilicitana.

Entre marchas clásicas la Virgen del Rosario también resplandeció con un aura más luminoso que de costumbre tras aumentarse el número de cirios y sustituirse por otros más altos y gruesos, detalles que la entidad ya confirmó la noche antes con el tradicional encendido.

Nuestro Padre Jesús de la Caída, subiendo la cuesta de Santa Ana. / Áxel Álvarez

Nazarenos multiplicados

Desde la parroquia de El Salvador, la Oración en el Calvario dejó una de las estampas más íntimas confirmando además el notable crecimiento que está experimentando en los últimos años, y es que de contar con una mano a los nazarenos en 2024 pasaron este martes a reunir a más de 50, reflejo de un impulso que también se percibió en el aumento de mantillas y músicos de la propia entidad, como se congratuló el capataz José Manuel Ortiz. Participó también el Centro Aragonés de Elche, ampliando la presencia sonora del cortejo, además de contar con la Unió de Festers del Camp d’Elx en la presidencia de honor, reforzando el carácter abierto y de hermanamiento.

Por el 35 aniversario de la fundación de la hermandad, el paso se transformó en un auténtico vergel, reivindicando el paisaje mediterráneo recreando el monte Calvario a través de una cuidada decoración floral que envolvía a María Santísima del Calvario, María de Cleofás y María Magdalena en una escena cargada de significado, simulando como si fueran tres gotas caídas del cielo. La estética de las vestimentas también encarnó la pureza y el luto, la esperanza, la paz y el sacrificio.

El paso, portado a costal por una cuadrilla mixta, mantuvo el sello característico de la cofradía, que ya en sus orígenes fue pionera en incorporar mujeres bajo las trabajaderas. Y fue evidente el sentimiento de recogimiento con la presencia anunciada de saetas en distintos puntos del recorrido.

Las vírgenes

Al poco tiempo, el portón del Sagrado Corazón de Jesús se abría para dar paso a la imagen de la Verónica, que irrumpía en la calle arropada por más de 200 nazarenos y cerca de un centenar de costaleras que hicieron bailar su talla de estilo malagueño y propiciando uno de los momentos más especiales con el encuentro con Nuestro Padre Jesús de la Caída en la Plaça de Baix.

La Virgen estrenaba, además, un fajín aterciopelado bordado con hilo de oro, donado por la cofrade y secretaria Teresa Ibarra, en el que lucía el emblema de la hermandad. En ese ambiente de devoción también destacó el trono insignia infantil, portado por cuarenta niñas, que avanzó esplendoroso mostrando el rostro de la Santa Faz.

Ya con el ambiente anochecido, desde la habitual carpa instalada cada Martes Santo en las inmediaciones de la parroquia de San Agatángelo, hacía su salida la dolorosa imagen de la Mater Desolata. La Virgen, con los ojos llorosos y los brazos alzados, estrenaba una majestuosa corona dorada que realzaba aún más su rostro, obsequio de un matrimonio de la hermandad. A su paso por el cruce de Reina Victoria con Marqués de Asprillas, la escena se cargó de emoción al escenificarse el esperado encuentro con el Cristo del Perdón, un momento que erizó el vello de la gente, que aguardaba en silencio y con expectación.

El trono infantil del Cristo del Perdón. / Áxel Álvarez

El Perdón apadrina a dos mujeres

Y es que la salida del Cristo fue uno de los momentos más esperados de la noche. Los legionarios de la VII Bandera "Valenzuela" entonaron el célebre cántico “Novio de la muerte” en la puerta de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, coreados y aplaudidos por la afluencia del público.

Seguidamente, inició la procesión, que este año contaba con un solemne y esperado nuevo trono infantil portador de la insignia y una banda formada por jóvenes que acompañaba la imponente y sobrecogedora escena, mientras el compás marcaba un ritmo firme que vibraba en las calles y llenaba de expectación a los presentes. Un crecimiento que también se hacía notar en la propia cofradía, que en tan solo un año ha sumado alrededor de un 30% más de devotos, hasta el punto de dejar a más de treinta personas en lista de espera para poder salir en el cortejo.

Además, se recuperó la presencia del nazareno, con la vesta que la cofradía llevaba en sus orígenes y que, en esta ocasión, lucieron cinco penitentes, causando un profundo recogimiento entre los espectadores, especialmente en el encuentro con el Cristo de la Reconciliación y Mater Desolata.

Tras siete años sin llevar a cabo su tradicional y simbólico indulto a un preso por motivos administrativos, llegaron a un acuerdo con la Pastoral Penitenciaria y ejecutaron un conmovedor acto de apadrinamiento de dos mujeres, con el fin de contribuir a su reinserción social. De esta forma, pudieron reafirmar y consolidar su habitual acto de caridad cristiana.