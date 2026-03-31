Fisabio y la UMH descubren una molécula del propio cuerpo humano capaz de frenar la gripe

Un mecanismo natural del organismo humano capaz de combatir el virus de la gripe incluso antes de que este llegue a infectar las células. Es el hallazgo al que han llegado un equipo de investigación liderado por la Fundación Fisabio, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y otros centros científicos, que aporta nuevas claves sobre cómo responde el cuerpo frente a infecciones respiratorias, y que, por tanto, abre la puerta al desarrollo de tratamientos antivirales más eficaces y con menor riesgo de generar resistencias.

La protagonista de este descubrimiento es la dermicidina, una molécula producida de forma natural por el cuerpo humano y conocida hasta ahora por su papel como defensa frente a bacterias y hongos. Este péptido antimicrobiano, presente en el sudor, ha demostrado también tener actividad antiviral frente al virus de la gripe, según revela el estudio.

Infección

Los investigadores han comprobado que la dermicidina es capaz de interferir directamente en el proceso de infección del virus. En concreto, actúa sobre la hemaglutinina, una proteína esencial que el virus utiliza para entrar en las células. Al unirse a esta proteína en una zona clave, provoca un cambio estructural que impide que el virus se fusione con la membrana celular. Es decir, lo neutraliza antes de que pueda iniciar la infección.

Este mecanismo resulta especialmente relevante porque difiere del de los antivirales actuales, que suelen dirigirse a otra proteína del virus, la neuraminidasa. Frente a estos fármacos, el virus ha empezado a desarrollar resistencias, lo que limita su eficacia. En cambio, la llamada dermicidina actúa sobre regiones del virus que apenas cambian entre distintas variantes, lo que podría convertirla en una herramienta más robusta frente a la evolución viral.

Relaciones

Otro de los aspectos más llamativos del estudio es la relación entre los niveles de dermicidina y la aparición de síntomas. Los investigadores observaron que las personas que no desarrollan síntomas gripales presentan niveles basales de esta molécula hasta seis veces superiores que aquellos individuos más susceptibles a la infección. Además, durante los procesos respiratorios, la concentración de dermicidina aumenta de forma significativa, lo que refuerza su papel como parte de la primera línea de defensa del sistema inmunitario innato.

Más allá del sudor

Aunque inicialmente se pensaba que esta sustancia estaba limitada al sudor, el equipo ha demostrado que también se encuentra en otras zonas clave del organismo, como la nasofaringe, la saliva o las lágrimas. Estas áreas son, precisamente, las principales puertas de entrada de los virus respiratorios, lo que sugiere que la dermicidina actúa como una barrera natural en los primeros momentos de la exposición al patógeno.

Participantes

El trabajo ha contado con la participación de múltiples instituciones, entre ellas el Instituto de Biomedicina de València, el CIBERESP, el CIBERER, la Universitat de València y el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CSIC). La colaboración interdisciplinar ha sido fundamental para comprender el funcionamiento de esta molécula.

Una parte clave de la investigación ha sido el desarrollo de modelos computacionales que permiten observar cómo interactúa la dermicidina con el virus a nivel molecular. Estas simulaciones han confirmado que el péptido se une principalmente a una región muy conservada de la hemaglutinina, lo que explicaría su eficacia frente a distintos subtipos del virus de la gripe A.

Más implicaciones

Los científicos consideran que este descubrimiento no solo es relevante para la gripe, sino que podría tener implicaciones más amplias. Dado que el mecanismo de acción se basa en regiones conservadas de los virus, es posible que principios similares puedan aplicarse a otros patógenos respiratorios, como algunos coronavirus asociados al resfriado común o incluso el virus del sarampión.

Además de su acción directa sobre el virus, el equipo está investigando si la dermicidina podría desempeñar un papel adicional como moduladora del sistema inmunitario, ayudando a regular la respuesta del organismo frente a la infección. Esta doble función, la de antiviral e inmunomoduladora, la convertiría en una candidata especialmente interesante para futuras estrategias terapéuticas, exponen.

Vacunación contra el covid y la gripe en Alicante / Jose Navarro

Herramientas propias

Los investigadores subrayan que estos resultados refuerzan la idea de que el cuerpo humano dispone de herramientas propias muy eficaces para combatir infecciones. Comprender mejor estos mecanismos naturales podría ser clave para diseñar nuevos tratamientos inspirados en el propio organismo, con menor riesgo de efectos secundarios y mayor capacidad para hacer frente a la variabilidad de los virus.

En este sentido, ya se están planteando nuevas líneas de investigación para evaluar el potencial de la dermicidina y otros péptidos similares frente a amenazas emergentes, como la gripe aviar. El objetivo es desarrollar antivirales de amplio espectro capaces de actuar sobre múltiples virus respiratorios.

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Financiación

El estudio ha sido financiado con fondos europeos y por diversas instituciones como la Agencia Valenciana de Innovación, el Instituto de Salud Carlos III, lo que refleja el interés estratégico en avanzar en nuevas soluciones frente a enfermedades infecciosas.