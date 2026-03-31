La musealización de los Baños Árabes en Elche incorporará una construcción propia y se deberá recrear el espacio originario de los siglos XII y XIII

Una construcción propia que es la que permitirá la musealización de los Baños Árabes situados junto al Mercado Central, de manera que se puedan cumplir unas condiciones mínimas de climatización o iluminación y, con ello, ajustarse a lo que marca la Conselleria de Cultura. Eso es lo que contempla la modificación del proyecto de rehabilitación del inmueble de abastos y su entorno. Hasta el extremo de que, en el expediente, se recuerda que en mayo del año pasado ya se solicitó como condición para la aprobación del proyecto por parte de los servicios de Patrimonio de la Generalitat Valenciana la adaptación de la intervención en los Baños Árabes con un ajuste del proyecto de conservación y musealización que permitiera la visita del espacio, recreando el estado originario de los siglos XII y XIII.

Lo que queda de la fachada del Mercado Central en la parte que da a la plaza de las Flores, en una imagen del viernes. / Áxel Álvarez

Un ajuste

“Estos trabajos no formaban parte del proyecto inicial, supone un ajuste y para ello se requiere la modificación del proyecto que permita la inclusión y ejecución de los mismos, y con ello el cumplimiento de la resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana con la supervisión del servicio técnico de arqueología municipal”, se sostiene. Hasta el punto de que esa modificación se estima que tiene un coste de un millón de euros más, lo que implica que el presupuesto total para la rehabilitación del Mercado Central y su entorno se incremente en un 14 %.

Los números

Todo en el marco de unos cambios con un aumento global del 43,20% en el coste de los trabajos, lo que conlleva que la inversión suba hasta los 10,4 millones de euros, y 12,6 millones de euros aproximadamente si se suma el IVA. De esa subida, 1,2 millones de euros más IVA son por los refuerzos de las estructuras, tras detectarse que los pilares y los muros presentaban un estado más deficiente del que se esperaba; un millón por las musealización de los Baños Árabes y en torno a los 860.000 euros se destinarían a los sistemas de ventilación y climatización. Estas modificaciones, asimismo, suponen que se amplíe la ejecución en cuatro meses más, que se sumarían a los 15 que se establecieron en los pliegos de condiciones, lo que llevaría el total a 19 meses, trasladando el final de los trabajos al 26 de diciembre, en plena campaña navideña, aunque una vez pasada ya la Nochebuena.

Uno de los laterales del edificio, que dejan en evidencia el derribo de buena parte de los muros por su deficiente estado. / Áxel Álvarez

La adjudicación

Fue en febrero de 2025 cuando se adjudicó la obra a la UTE conformada por Involucra SL, Grupo Alcudia Servicios y Obras SL y Gestaser Obras y Servicios, por 7,3 millones, 8,8 millones de euros si se tiene en cuenta el IVA, y se daba un plazo de ejecución de 15 meses. “El plazo de construcción de la obra es de 15 meses, por lo que el objetivo está puesto en el segundo semestre de 2026”, decía el alcalde Pablo Ruz, tras el consejo de la empresa pública Pimesa en el que se materializó la adjudicación, con una baja del 22,1 % en la oferta sobre el precio con el que había salido a licitación el proyecto: 9,3 millones, 11,3 millones si se suma el IVA.

Cierre del año

Junto a la propuesta de esta modificación, por el consejo de la empresa municipal Pimesa pasaron los números con los que cerró la sociedad el ejercicio pasado. Así, la cifra de negocios se situó en 10,4 millones de euros, con un beneficio neto de 863.000 euros, el doble que doce meses antes, según los datos que ofrecieron el vicealcalde y edil de Estragia Municipal, Francisco Soler, y el gerente de la mercantil, Antonio Martínez. Además, los activos se situaron en 70,5 millones de euros, con un patrimonio neto de 55,1 millones y un capital social de 26,4 millones, cuando, además, Pimesa llega a final de 2025 sin deuda con entidades de crédito. Por lo que respecta a las inversiones, alcanzaron los 5,1 millones de euros, con actuaciones como Porfirio Pascual, San Antón, el propio Mercado Central, el centro social de Torrellano y la adquisición de suelo para vivienda residencial.

Casa Fácil

Finalmente, en el consejo de Pimesa se adjudicó de manera definitiva la construcción de 240 viviendas de protección pública dentro del Plan Casa Fácil. El lote 1 es para Fama Rehabilitaciones SLU, que desarrollará 181 viviendas protegidas distribuidas en tres solares: en el sector E-27, en el entorno del Hospital del Vinalopó, se construirán 168 viviendas, 230 plazas de aparcamiento, 230 trasteros y dos locales comerciales; y también se desarrollarán nueve viviendas protegidas en Torrellano y cuatro en la calle Carmelo Serrano García en Carrús. De ellas, PIMESA recibirá 37 viviendas con plaza de garaje vinculada, todas en el sector E-27. Mientras, el lote 2 fue para Alcudia Servicios y Obras SL, que construirá 59 viviendas protegidas en una parcela situada en el Pla de Sant Josep, junto al Mercado, así como 71 plazas de aparcamiento y 42 trasteros. En este caso, Pimesa recibirá once viviendas con garaje vinculado. En total, la empresa municipal dispondrá de 48 viviendas protegidas que se destinarán al alquiler para jóvenes, mientras que el resto saldrá a la venta como vivienda protegida, con precios limitados conforme a la normativa estatal. El valor económico de las viviendas y garajes es de 9,13 millones de euros, según los datos del bipartito de PP y Vox en Elche.