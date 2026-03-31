Las procesiones de Semana Santa que hay en Elche este martes: estos son los horarios y los recorridos

Elche vivirá este martes una de las jornadas más completas de su Semana Santa, con hasta seis procesiones que recorrerán las principales calles del centro histórico desde la tarde hasta bien entrada la madrugada, destacando varios encuentros entre imágenes muy esperados por los fieles.

La jornada comenzará a las 17 horas con la salida desde la Basílica de Santa María de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, y se sucederán después el paso de La Caída. Ya en la franja nocturna saldrá la Oración en el Calvario, seguida media hora más tarde por la Cofradía de la Santa Mujer Verónica.

El cortejo procesional continuará ya entrada la noche por el Cristo de la Reconciliación y cerrará la jornada, a las 21:40 horas, la procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, que pondrá el broche final a un Martes Santo marcado por la solemnidad, la tradición y la intensidad de los actos penitenciales, prolongándose hasta pasada la una de la madrugada.

17:00 h. Sagrada Lanzada. Recorrido: Plaça de Santa María, Congrés Eucarístic, Uberna, Eres de Santa Llúcia, Sant Vicent, Jiménez Díaz, avenida Joan Carles I, Pont dels Ortissos, Corredora, Plaça de Baix, Alfons XII, Plaça Menéndez Pelayo, Major de la Vila, Uberna, Plaça de Santa María.

Programa

19:00 h. La Caída y María Santísima del Rosario.

Recorrido: Colegio Unamuno, Passeig Germaníes, Sant Pasqual, Sant Josep, L’Aljub, Santa Anna, Plaça del Pont, Pont Santa Teresa, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça Santa María y regreso con encuentro con la Verónica.

20:00 h. Oración en el Calvario. Recorrido:

Plaça del Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta d’Oriola, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Empedrat, Hospital, Santa Bárbera, Porta Xiquica, Plaça del Salvador.

20:30 h. Santa Mujer Verónica.

Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix (encuentro), Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

21:00 h. Cristo de la Reconciliación.

Recorrido: Capità Antoni Mena, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Victoria, Sant Jaume, Plaça de la Fregassa, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

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21:40 h. Cristo del Perdón.

Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça Santa Isabel, Uberna, Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María