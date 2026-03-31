El PSOE de Elche y el Gobierno presionan a Ruz para que retire el apoyo a Vox contra la ley del aborto

La polémica moción de Vox contra la ley del aborto que fue apoyada por el PP en el pleno del lunes en Elche ha desatado una escalada de críticas de la oposición e incluso desde el Gobierno. El grupo municipal socialista salió al paso este martes para denunciar que el alcalde, Pablo Ruz, está permitiendo que el pleno se convierta en un altavoz de “mensajes de la ultraderecha” que cuestionan derechos consolidados y generan un clima de crispación incompatible con el respeto institucional.

Preguntada por la cuestión, y también durante la mañana, la propia delegada del Gobierno a nivel autonómico, Pilar Bernabé, exigió al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca así como a la vicepresidenta, Susana Camarero, que conmine al primer edil ilicitano a rectificar y, por tanto, retirar la propuesta que el grupo ultraconservador presentó in voce para instar al Gobierno central a la derogación, un discurso que, a su juicio, atenta contra los derechos de las mujeres.

“Es intolerable que se dé cabida a discursos que atacan a las mujeres, a los sindicatos, a las ONG o a colectivos como las personas inmigrantes”, manifestó el portavoz del PSOE, Héctor Díez.

Por alusiones, el alcalde y presidente del PP de Elche, Pablo Ruz, aprovechó las quejas vertidas sobre su posicionamiento para reprobar que las declaraciones de la representante del Gobierno central atienden a un "problema de comprensión lectora" y a unas "ganas desmedidas por montar cortinas de humo ante los casos de corrupción que les acechan y los desastres electorales"

A este respecto, el regidor repuso que el gobierno de Sánchez pretende "colar" el derecho al aborto de la Constitución sin pasar por la prescriptiva disolución de las Cortes y someter la propuesta constitucional a referéndum, para lo que "se necesita el acuerdo de dos terceras partes de la Cámara”, expuso el primer edil.

El alcalde, Pablo Ruz, en primer término, con la portavoz de Vox, Aurora Rodil, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez

Por ello Ruz defendió que se "cumplan las reglas del juego" y reivindicó que tiene el derecho a manifestar "lo que consideremos en torno a algo tan fundamental y tan moral como puede ser la vida o como puede ser la muerte".

Límites

Si bien, desde el grupo municipal socialista, Díez puso el foco en una de las intervenciones más polémicas del pleno, la de la concejala de Vox Aurora Rodil, quien afirmó que quienes defienden el derecho al aborto “quieren tener derecho a matar a sus propios hijos”. Para el portavoz socialista, estas palabras “pasan todos los límites del respeto y de la democracia que tanto ha costado conseguir”, y criticó que Ruz no solo no las frenara, sino que incluso las aplaudiera.

A partir de ahí, el PSOE articuló este martes una batería de demandas claras. En primer lugar, le reclamó al primer edil que deje de amparar este tipo de intervenciones y que garantice que el pleno municipal vuelva a ser un espacio de debate respetuoso. En segundo lugar, demandó que no se utilice el Consistorio para promover iniciativas que supongan un retroceso en derechos fundamentales, especialmente en lo relativo a la igualdad y la libertad de las mujeres.

A colación los socialistas también entraron a valorar, horas después de la sesión, la escasa participación de la ciudadanía pendiente de las retransmisiones. “Si la gente no conecta con los plenos, quizá es porque lo que ve son faltas de respeto y discursos que generan rechazo”, señaló Díez, en referencia a las propias palabras del alcalde sobre la baja audiencia en el canal municipal de YouTube.

Bernabé, por su parte, urgió que el bipartito “pida perdón y deponga ya esa posición”. A este respecto, sentenció que “si no lo hacen, están diciéndole a la ciudadanía, y especialmente a las mujeres, que quieren que volvamos al siglo pasado”, advirtió, cuestionando que en pleno año 2026 se plantee la derogación de la ley del aborto en España.

La delegada del Gobierno enmarcó esta situación en un contexto más amplio que, a su juicio, refleja una estrategia política del PP. “Esto es una vuelta a años pasados, añorados para algunos, en los que las mujeres no podíamos decidir”, afirmó, al tiempo que acusó a los populares de “haber perdido completamente el rumbo” y de intentar competir con Vox en posiciones ideológicas más extremas.

"¿Qué es lo siguiente?"

En esa línea, lanzó también un mensaje dirigido al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, preguntándose “qué es lo siguiente” que planteará su formación en materia de derechos. “Las mujeres españolas no estamos dispuestas a volver atrás”, insistió, en un tono que eleva el debate más allá del ámbito local.

Es más, la propuesta de Vox y que salió adelante con el apoyo de sus socios de gobierno choca de frente con la intención del Gobierno de Pedro Sánchezde reforzar la protección del derecho al aborto. “Vamos a blindarlo en la Constitución. No vamos a permitir bajo ningún concepto que se dé un paso atrás”, instió la delegada del Gobierno, vinculando directamente este compromiso con situaciones como la vivida en el Ayuntamiento de Elche.

Las declaraciones de la delegada coinciden en lo esencial con las críticas del PSOE ilicitano, que tildó de "inadmisible" que en pleno siglo XXI "y con una ley que ha costado mucho ahora quieran retroceder", ya que “Derogar la ley del aborto es retroceder en derechos, en libertad y en dignidad”, afirmó Díez, quien señaló que esta cuestión es una línea roja innegociable.

Los líderes de la oposición apuntaron que lo ocurrido no un hecho aislado, sino un síntoma de un cambio en la dinámica política municipal. Y es que para los socialistas, el problema no se limita al contenido de la moción sobre el aborto, sino al conjunto de discursos que, según denuncian, se están normalizando en el pleno con el respaldo del equipo de gobierno.

Inmigración

Sobre este punto, también denunciaron que se está atacando a la dignidad de las personas inmigrantes "a los que se les asimila desde Vox como delincuentes y que Pablo Ruz consiente", e incidieron también en las "injurias" que según los de Abascal vertieron en su moción del tejido industrial contra los sindicatos.