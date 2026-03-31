Satse alerta: el Hospital de Elche está al límite por la falta de enfermeras y fisioterapeutas

El sindicato Satse alerta sobre la "situación crítica" que atraviesa el Hospital General de Elche tras el cese, este 31 de marzo, de los refuerzos de Enfermería, lo que "está provocando un aumento descontrolado de la presión asistencial y un progresivo deterioro" de las condiciones laborales del personal sanitario. La falta de enfermeras y fisioterapeutas afecta ya de forma directa a la calidad asistencial y a la seguridad de pacientes y profesionales, asegura esta organización.

Satse afirma que numerosas unidades y servicios del hospital están funcionando bajo mínimos. "En las plantas quirúrgicas, especialmente en el turno de tarde, la carga de trabajo se ha vuelto insostenible por la reducción de personal". Explican que a pesar de que la Conselleria de Sanidad ha aplicado incentivos económicos para prolongar jornadas con el fin de reducir listas de espera quirúrgicas, estas medidas no se aplican de forma equitativa entre los distintos servicios, lo que incrementa la sobrecarga en enfermería y fisioterapia.

El sindicato afirma que en el turno de noche hay unidades donde una única enfermera debe hacerse cargo de hasta 30 pacientes

Más tareas

Los profesionales denuncian que este aumento de tareas —incluyendo la atención postquirúrgica y la necesidad de fisioterapia— "no está acompañado de refuerzos ni compensaciones", a pesar de las reiteradas solicitudes de apoyo realizadas por los equipos.

Además, "otro ejemplo de la dejadez de la Conselleria de Sanidad es la falta de personal en las unidades de Medicina Interna, donde existe una ocupación superior al 90% de pacientes con una elevada dependencia que requieren más cuidados".

El déficit estructural de plantillas provoca que durante el turno de noche haya unidades donde una única enfermera debe hacerse cargo de hasta 30 pacientes, una ratio “inasumible” y comunicada a Sanidad en múltiples ocasiones, añaden.

Alex Domínguez

Especial preocupación genera la unidad de pacientes respiratorios, que atiende enfermos con necesidades específicas de soporte respiratorio: "la falta de personal obliga en ocasiones a utilizar espacios que no reúnen las condiciones adecuadas, incumpliendo protocolos básicos de seguridad".

La organización sindical denuncia también que, por la ausencia de personal en Farmacia Hospitalaria durante la noche, son las enfermeras de críticos y urgencias quienes deben preparar medicamentos peligrosos, incrementando el riesgo laboral y la posibilidad de errores.

Otra queja es que son las enfermeras de críticos y urgencias quienes deben preparar medicamentos peligrosos

Urgencias saturadas

El servicio de Urgencias acumula un déficit de 14 enfermeras, según informes del sindicato, generando tiempos de espera cada vez mayores y agotamiento entre el personal.

La situación se extiende a Atención Primaria, donde las enfermeras denuncian la falta de medios para realizar visitas domiciliarias, llegando incluso a tener que usar sus propios vehículos y asumir todos los gastos asociados, a pesar de que la atención domiciliaria forma parte de la cartera oficial de servicios.

Satse subraya que el servicio de fisioterapia se encuentra igualmente afectado, tanto en Primaria como en Atención Hospitalaria.

En Primaria, el impulso a programas de Fisioterapia Familiar y Comunitaria exige más personal, ya que la falta de refuerzos está reduciendo la calidad asistencial y aumentando las listas de espera, indica el Sindicato de Enfermería.

Hospitalización

En Hospitalización, "se suma la llegada de pacientes intervenidos en centros privados dentro del plan de choque, incrementando aún más la carga de trabajo sin que se haya producido un aumento paralelo de plantilla".

El sindicato advierte que, si no se aplican medidas urgentes, la situación podría agravarse en las próximas semanas, comprometiendo gravemente la calidad asistencial del hospital.

Satse reitera la necesidad de un incremento estructural de las plantillas de Enfermería y Fisioterapia, ya que los refuerzos puntuales no solucionan un problema que es de base y que impide garantizar tanto una atención segura y de calidad como unas condiciones laborales adecuadas.