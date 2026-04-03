Las procesiones y los actos de Semana Santa que hay en Elche este sábado y este domingo: estos son los horarios y los recorridos

La Semana Santa de Elche 2026 pondrá su broche final el próximo 5 de abril con su tradicional domingo de aleluyas, día en el que ilicitanos y visitantes podrán celebrar el encuentro entre la Virgen de la Asunción y el Cristo resucitado, que pasearán por las calles de la ciudad bajo un manto de papelitos de colores que los vecinos y vecinas lanzarán por el balcón a su paso. El día anterior, Sábado Santo, se llevará a cabo la tamborrada en Plaça de Baix.

Sábado Santo

12:00 h. Tamborrada en Plaça de Baix.

Celebración de la Vigilia Pascual en parroquias de la ciudad.

Domingo de Resurrección (5 de abril)

10:00 h. Procesión de las Aleluyas (Cristo Resucitado). Recorrido: Plaça de Santa María, Fira, Major de la Vila, Plaça Menéndez Pelayo, Alfons XII, Pont de Santa Teresa, Plaça del Pont, Major del Pla, Marià Benlliure, Andreu Castillejos, Reina Victoria (encuentro en cruce con Jorge Juan), y continuación por Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Pont dels Ortissos, Capità Lagier, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

10:15 h. Procesión de la Virgen de la Asunción. Recorrido: Plaça de Santa María, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça del Palau, Pont d’Altamira, Vicente Blasco Ibáñez, Marqués d’Asprella (entrada a Plaça d’España), José María Buck, Ruperto Chapí, Jorge Juan, Reina Victoria.

Encuentro:

A las 11:30 h aproximadamente, en el cruce de Reina Victoria con Jorge Juan, se produce el tradicional encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen de la Asunción.