Las procesiones de Semana Santa que hay en Elche este viernes: estos son los horarios y los recorridos

Elche afronta este Viernes Santo, 3 de abril, tras una madrugada marcada por el recogimiento y las primeras manifestaciones penitenciales que ya han recorrido las calles de la ciudad antes del amanecer, según el programa oficial.

Durante la noche, el Santísimo Cristo del Amor realizó su estación penitencial con salida a la una de la madrugada, atravesando distintos barrios en un ambiente de silencio y devoción hasta bien entrada la madrugada. Poco después, a las 5.45 horas, comenzó el Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Reconciliación, que ya ha discurrido por enclaves como la Plaça de Baix o la Corredora, acompañada por fieles en las primeras horas del día.

Jóvenes cofrades

Estos actos han servido como antesala de una jornada que volverá a concentrar miles de personas en las calles de Elche.A lo largo de la mañana, la actividad continuará con el Vía Crucis de los Jóvenes Cofrades, previsto a las 12 horas desde la parroquia de El Salvador, en un recorrido que culminará en la Basílica de Santa María

Pero será por la tarde cuando la ciudad viva su momento más multitudinario. A las 17:45 horas partirá desde la Plaza del Congreso Eucarístico la Procesión General de Cofradías y Hermandades y Santo Entierro, en la que participarán algunos de los pasos más representativos de la Pasión.

El desfile recorrerá el centro histórico con imágenes como el Lavatorio, la Oración en el Huerto, Jesús Nazareno, la Santa Mujer Verónica, el Descendimiento o el Santo Sepulcro, en una de las citas más emblemáticas de la Semana Santa local

Emoción

La jornada culminará, como es tradición, en torno a las 23horas en la Plaça de Baix con la Trencà del Guió, uno de los actos más singulares y emotivos de la Semana Santa ilicitana.

La llegada de la Virgen de los Dolores marcará el inicio de este ritual, en el que la tripleta designada romperá el guion negro, simbolizando el dolor por la muerte de Cristo ante la mirada de miles de asistentes y autoridades civiles y religiosas.

Tras este momento, continuará el recorrido del Santo Sepulcro y el retorno de la Dolorosa a su parroquia, poniendo fin a la jornada más solemne del calendario cofrade ilicitano.

Un acto reforzado

Este año, además, la Trencà del Guió llega precedida de un mayor impulso institucional tras la consolidación del acto cívico previo celebrado el pasado Miércoles Santo.

El Patio de Armas del Palacio de Altamira acogió esta ceremonia, que por segundo año consecutivo ha servido para dotar de mayor solemnidad y proyección pública a este ritual. El cambio de ubicación, desde Las Clarisas a un espacio más amplio y monumental, permitió aumentar la asistencia y reforzar el carácter simbólico del acto.

En él participaron representantes del gobierno municipal, la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, la cofradía de la Virgen de los Dolores y tripletas de años anteriores, en una puesta en escena que buscó consolidar este acto como antesala institucional del Viernes Santo.

Durante la ceremonia se puso el acento en la Trencà del Guió como uno de los grandes símbolos identitarios de la ciudad, mientras que la tripleta de 2026, con Anna Vanesa Martínez como trencaora, fue investida públicamente en un acto cargado de emoción y significado.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa su apuesta por reforzar y proyectar uno de los rituales más característicos de la Semana Santa ilicitana, que este Viernes Santo volverá a concentrar todas las miradas en la Plaça de Baix.

Programa

01:00 h. Santísimo Cristo del Amor (Estación Penitencial). Recorrido: Porta de la Morera, Daniel Fenoll Follana (Hort de Manxón), Don José Ramos, Antonio Sansano Fenoll, Velázquez, Daoiz, Alfonso X El Sabio, Infante Don Juan Manuel, Sindicat, Almórida, Hospital, Santa Bárbera, Porta Xiquica de El Salvador, Almórida, Don José Ramos, Daniel Fenoll Follana (Hort de Manxón), Porta de la Morera, al Colegio Salesiano San Rafael.

05:45 h. Vía Crucis – Cristo de la Reconciliación. Recorrido: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Capità Lagier, Pont dels Ortissos, Plaça de la Constitució, Almórida, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María. ￼

07:00 h. Traslado del Santo Sepulcro. Recorrido: Parroquia de San José, Plaça dels Reis Católics, Santa Anna, Pont de Santa Teresa, Alfons XII, Plaça Menéndez Pelayo, Major de la Vila, Fira, Plaça de Santa María.

12:00 h. Vía Crucis de los Jóvenes Cofrades

Recorrido: Plaça del Salvador, Salvador, Troneta, Hospital, Glorieta, Corredora, Plaça de Baix, Plaça de la Fruita, Major de la Vila, Plaça del Palau, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

17:45 h. Procesión General y Santo Entierro

Recorrido: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Plaça de la Mercé, Capità Lagier, Pont dels Ortissos, Corredora, Plaça de Baix, Alfons XII, Plaça Menéndez Pelayo, Major de la Vila, Diagonal del Palau (final).

Orden de los pasos participantes:

1. Conversión de la Mujer Samaritana por Nuestro Señor

2. Sagrado Lavatorio

3. La Oración en el Huerto

4. Nuestro Padre Jesús Rescatado

5. Negación de San Pedro

6. Santa Mujer Verónica

7. María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista

8. Nuestro Padre Jesús Nazareno

9. Santísimo Cristo de la Reconciliación

10. El Descendimiento de la Cruz

11. Santo Sepulcro

12. Virgen de los Dolores

Excepciones:

• Algunas cofradías continúan por Fira hasta Plaça de Santa María.

• La Cofradía del Lavatorio entra por la Puerta del Sol.

Acto destacado:

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• A la llegada de la Virgen de los Dolores a Plaça de Baix se celebra la “Trencà del Guió” (aprox. 23:00 h)