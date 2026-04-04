La aleluyas vuelan más alto en Elche

El Domingo de Pascua en Elche siempre es diferente. Los vecinos y vecinas de los barrios céntricos de la ciudad se asoman a los balcones y tiran papelitos de colores con fotografías, ilustraciones o frases que evocan las escenas de la Semana Santa ilicitana. No es un gesto improvisado. Cada aleluya ha sido diseñada, impresa y preparada para este día en el que una oleada de vestas de colores a cara descubierta celebra la resurrección de Cristo.

Un buen año

La producción de estas tradicionales estampitas descendió hace ahora doce meses un 60% por las reservas del año anterior, en el que la lluvia no permitió que la procesión saliese a las calles. Al final, el emotivo encuentro entre la Virgen de la Asunción y el Cristo Resucitado se llevó a cabo en el interior de la basílica de Santa María, desde donde muchos ilicitanos alzaron sus aleluyas, esta vez, con un ambiente diferente.

María Eulalia Soler, en el quiosco Toalpa, ubicado cerca de la plaza de las Flores, vendiendo aleluyas. / AXEL ALVAREZ

Sin embargo, este año, los números se han recuperado. En la imprenta Segarra, cuyo fundador, Pascual Segarra, fue promotor e impulsor de estas famosas estampitas de colores, han producido 4 millones de aleluyas que han distribuido por nueve puntos de la ciudad, alrededor de un 70% más que un ejercicio antes.

Y es que, el tiempo que esta Semana Santa ha remado a favor de los cofrades, ha avivado los ánimos de los residentes del centro, que son los clientes más habituales para la compra de aleluyas, ya que son ellos quienes las lanzan por el balcón de sus viviendas al paso de las imágenes. Una tradición que, según María Eulalia Soler, vendedora en el quiosco Toalpa, situado en la plaza de las Flores, «no se puede perder».

Identidad

No obstante, el sello ilicitano no se queda solo en Elche, sino que cada vez se emplea más como un souvenir para los visitantes. Fini Boix, de la papelería El Salvador, cuenta que «muchos turistas, sobre todo nacionales, me preguntan qué son las aleluyas. Yo se las enseño y les explico en qué consiste este día y, muchas veces, se las llevan para su tierra».

Tomos de aleluyas en quiosco Toalpa. / AXEL ALVAREZ

La tradición, lejos de perderse, se conserva. Esta papelería ha registrado este año un aumento en la venta con respecto a otros. Según cuenta Boix, «la gente suele apurar a los últimos días, pero esta vez, con tres semanas de antelación ya estaban comprando». Mientras, desde el quiosco Toalpa, Soler señala que «lo habitual es que el quiosco venda en torno a 30 y 40 paquetes». Y cada uno de estos packs, que contiene 18 tacos de aleluyas, «lleva unas 8.000», explica la vendedora de El Salvador. El año pasado, las imprentas estimaron un menor número. «El problema fue que se hicieron pocas pensando que la gente iba a comprar menos y el sábado se agotaron. Así, la gente que vino después ya no tenía», cuenta Boix.

Más producción

Pero más allá de las cifras, la procesión de las aleluyas mantiene vivo un gesto que conforma parte de la identidad ilicitana desde hace siglos. Ya en 1531 existen referencias a una procesión de Pascua en honor a la Virgen de la Asunción. Una celebración que con el paso del tiempo incorporó la imagen de Cristo Resucitado y que hoy se ha convertido en uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa de la ciudad.

Este momento reúne, año tras año, a las distintas generaciones de ilicitanos: desde niños que acuden con bolsas a recoger las estampitas del aire y del suelo, hasta personas mucho más mayores que vislumbran el pasar de las dos imágenes que recorren las calles bañados por una capa de colores.

Itinerario

Este Domingo de Resurrección, la jornada dará comienzo a las 10 horas desde la basílica de Santa María y, a las 11.30 horas, la Virgen de la Asunción se encontrará con su hijo en el cruce entre las calles Reina Victoria y Jorge Juan. Al finalizar, para los más devotos, se llevará a cabo una misa solemne que pondrá fin a esta Semana de Pasión.