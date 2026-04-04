Crevillent recupera el "Miserere" en Viernes Santo con una emotiva y renovada interpretación coral

La localidad de Crevillent ha vivido este Viernes Santo uno de los momentos más significativos de su Semana Santa con la recuperación del tradicional canto del “Miserere”, una pieza de profundo carácter penitencial que no se interpretaba en esta jornada desde finales de la década de los años ochenta.

Históricamente, un grupo de voces blancas precedía a la imagen de Jesús Nazareno entonando el motete “Miserere nobis”, considerado el más antiguo del repertorio de la Semana Santa crevillentina. Su arreglo melódico fue realizado por el músico local José Ruiz Gasch a partir de una partitura original del siglo XVIII. Sin embargo, la traslación de este coro a la procesión de La Pasión en el Miércoles Santo supuso la pérdida de una de las tradiciones más singulares de la jornada.

Con el objetivo de recuperar este legado, la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent impulsó un proyecto en colaboración con los presidentes de las distintas agrupaciones corales de la villa. La iniciativa ha permitido reunir a integrantes del Orfeón crevillentino, Escolanía de la Federación Coral, Coro Rabinos, Coro de Voces Graves y Coro Amistad en un gran conjunto que ha devuelto el “Miserere” al lugar que históricamente ocupaba.

Además, en su apuesta por enriquecer el patrimonio musical local, la Federación decidió mantener el motete tradicional Miserere nobis en la procesión de la noche del Miércoles Santo, acompañando a Jesús Nazareno, y encargar una nueva composición original para el Viernes Santo. La obra fue confiada al compositor crevillentino José Alberto Aznar Asencio, quien ha creado una pieza que fusiona con notable acierto elementos del lenguaje renacentista con recursos musicales contemporáneos.

De hecho, en el transcurso de la mañana del Jueves Santo, 2 de abril, tuvo lugar en el Museo de la Semana Santa el acto oficial de entrega de las partituras originales del “Miserere”, obra de Aznar. El evento contó con las intervenciones del cronista federativo, Cristian Cortés; del propio autor de la pieza, D. José Alberto Aznar y del Presidente de la Federación, D. Mario Ruiz. Durante su intervención, el Presidente destacó y agradeció la unión de todos los coros implicados en este proyecto, subrayando el esfuerzo conjunto que ha permitido sacar adelante una iniciativa que, sin duda, marcará un hito en la historia de la Semana Santa crevillentina.

El estreno tuvo lugar en la noche de ayer, Viernes Santo, en una abarrotada plaza de la Constitución, donde se congregó un numeroso público expectante. La interpretación se desarrolló en un ambiente de absoluto recogimiento, con los asistentes guardando un respetuoso silencio que realzó la solemnidad del momento.

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Al finalizar, y aún bajo la tenue iluminación de los pasos situados frente al atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, un prolongado y sentido aplauso espontáneo confirmó la excelente acogida de la iniciativa. Con esta recuperación, Crevillent refuerza su identidad cultural y musical, devolviendo a su Semana Santa una de sus expresiones más antiguas y emotivas, al tiempo que abre la puerta a nuevas creaciones que aseguren la continuidad y evolución de su patrimonio sonoro.