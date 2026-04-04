El nuevo edificio Perleta de la UMH de Elche tendrá que esperar a septiembre por mejoras en sus aulas

El nuevo Aulario Perleta del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) no estará operativo este curso y su estreno se retrasa finalmente a septiembre, ya en el primer cuatrimestre del próximo año académico. Así se desprende de la visita institucional realizada recientemente por el Consejo de Dirección de la Universidad, encabezado por el rector, Juan José Ruiz, a unas obras cuya finalización estaba prevista para mayo, pero cuyo equipamiento y ajustes finales obligan a posponer la entrada en funcionamiento del edificio docente.

La nueva previsión supone un cambio respecto al horizonte que manejaba la propia institución a comienzos de año. INFORMACIÓN ya avanzó el pasado 6 de enero, en esta información: https://www.informacion.es/elche/2026/01/06/umh-laboratorio-grado-moda-sonorizacion-125416820.html , que el rector todavía confiaba en que el inmueble pudiera estar terminado en abril para entrar en servicio en el actual curso. Sin embargo, la incorporación de mejoras de última hora, nuevos espacios docentes y adaptaciones técnicas en plena fase final de obra han acabado desplazando su puesta en marcha al arranque del próximo calendario académico.

Visita oficial y nueva previsión

La UMH informó este 17 de marzo de la visita del Consejo de Dirección a las obras del futuro Aulario Perleta, situado en el campus ilicitano. El edificio tendrá una superficie de 4.800 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y se convertirá en una de las nuevas piezas docentes de referencia de la universidad en Elche.

Según trasladó la institución académica, el Vicerrectorado de Infraestructuras mantiene como objetivo que las obras concluyan en mayo. En paralelo, la Universidad trabaja ya en el equipamiento del mobiliario para que el inmueble pueda entrar en funcionamiento en el primer cuatrimestre del próximo curso académico, una formulación que, en la práctica, sitúa su apertura después del verano y descarta que pueda estrenarse antes de acabar el actual ejercicio universitario.

Ese calendario confirma, por tanto, que el edificio tendrá que esperar a septiembre pese a que hasta hace apenas unas semanas desde el Rectorado aún se deslizaba la posibilidad de que estuviera listo para incorporarse a la actividad docente antes del verano. La evolución final de los trabajos y las adaptaciones introducidas en el proyecto han alargado el proceso en un inmueble llamado a reforzar especialmente las enseñanzas ligadas a Periodismo, Comunicación Audiovisual y otras titulaciones implantadas en el campus.

El rector de la UMH, Juan José Ruiz, visitó recientemente las obras para comprobar las nuevas dotaciones del edificio Perleta / INFORMACIÓN

Cambios de última hora en el proyecto

El retraso se entiende por la modificación aprobada en la recta final de la obra y de la que este periódico ya dio cuenta en enero. La Universidad Miguel Hernández decidió entonces introducir ajustes en el contrato del nuevo Aulario Perleta. Aquel ajuste contractual, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), respondía a la necesidad de ampliar las prestaciones del edificio durante el desarrollo del proyecto. La modificación contemplaba la redacción de un proyecto que permitiera implantar un nuevo laboratorio docente vinculado al Grado en Gestión, Tecnología y Moda, una dotación que no figuraba en el diseño inicial del inmueble, entre otras cosas porque esa titulación todavía no existía cuando se concibió el edificio.

Junto a ese nuevo laboratorio, la UMH incorporó la mejora de las condiciones acústicas de las aulas plató, espacios clave para la docencia práctica de Comunicación Audiovisual y Periodismo, donde se realizan grabaciones y ejercicios técnicos. El objetivo era optimizar la calidad sonora de unas instalaciones concebidas para un uso intensivo y altamente especializado. Además, se incluyó la electrificación completa de los puestos docentes de varias plantas para reforzar la funcionalidad tecnológica del inmueble y adecuarlo a las exigencias actuales de la enseñanza universitaria.

Ese modificado supuso sumar casi 234.000 euros a la actuación vinculada al servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de obra, adjudicado al arquitecto Javier García-Solera Vera. En términos globales, la universidad cifra ahora el presupuesto de ejecución del Aulario Perleta en 9.278.000 euros, por encima de los 8,5 millones con los que arrancó inicialmente la construcción cuando comenzaron los trabajos, en abril de 2024.

Un edificio estratégico para varios grados

Más allá del retraso, la UMH puso este martes el foco en la dimensión y el equipamiento del futuro edificio. El Aulario Perleta contará con nueve aulas docentes y tres de informática. Además, albergará dos aulas plató de doble altura, un estudio de grabación de sonido y un set de fotografía con características muy específicas para la realización de prácticas docentes de los grados de Comunicación Audiovisual y Periodismo.

Foto de familia tras la visita para comprobar las obras / INFORMACIÓN

La Universidad da así forma a un inmueble diseñado para cubrir necesidades muy concretas de docencia práctica y técnica, algo que explica en buena medida los cambios introducidos durante la fase final de ejecución.

Perleta se suma así a otras actuaciones recientes o proyectadas en el campus de Elche, donde la Universidad también ha puesto el foco en nuevas infraestructuras y urbanizaciones internas. Entre ellas figuran la futura residencia universitaria de entre 250 y 300 plazas, prevista en una parcela junto a la avenida Unesco; la urbanización de esa misma avenida; la mejora del acceso a la zona deportiva; o la finalización de ejes y espacios pendientes de desarrollo en el recinto universitario.

La última gran dotación recepcionada por la UMH en el campus ilicitano fue la urbanización y ajardinamiento del Aulario Valverde, tanto en su exterior como en su interior, con una inversión cercana a 800.000 euros. Ahora, toda la atención se centra en Perleta, un edificio que aspira a reforzar la capacidad docente del campus, pero cuyo estreno deberá esperar unos meses más de lo previsto para llegar plenamente equipado y adaptado a las nuevas necesidades académicas.