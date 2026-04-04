Una "Trencà del Guió" atípica abre el debate en Elche sobre el fin del luto

La Plaça de Baix ha sido en Elche, un año más, el escenario de uno de los rituales más singulares de la Semana Santa ilicitana: la "Trencà del Guió", el acto que marca el paso del luto a la celebración.

Miles de personas se han concentrado en la céntrica plaza en un ambiente de expectación y silencio, a la espera del momento clave. El recorrido previo, desde la Corredora hasta la Plaça de Baix, se ha desarrollado con el alumbrado público apagado, manteniendo la sobriedad característica de este Viernes Santo.

La encargada este año de cumplir con la tradición ha sido Anna Vanesa Martínez Santa, costalera del Cristo de la Agonía, la Amargura y María Magdalena. Sin embargo, la de este año ha sido una "Trencà del Guió" atípica.

Dudas

Tras el acto, se ha abierto el debate sobre si realmente se ha producido la rotura del guion, ya que lo que se ha fracturado ha sido la cruz. Esta circunstancia ha generado comentarios entre el público sobre el cumplimiento del rito.

El Ayuntamiento quiere que el acto sea declarado BIC. / INFORMACIÓN

Pese a la controversia, el momento previo a la rotura ha concentrado la máxima tensión y emoción de la noche, manteniendo intacta la capacidad de convocatoria de este acto.

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Cabe recordar la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento desde el pasado mes de junio para que la "Trencà del Guió" sea declarada Bien de Interés Cultural, lo que contribuiría a reforzar la relevancia de este acto que pone el broche final al Viernes Santo en Elche.