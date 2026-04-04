Un gran evento benéfico con ambiente ‘Circus’ en pleno Palmeral de Elche: Así será la 4ª Gala de Bienvenida al Verano del Hotel Huerto del Cura

El Hotel Huerto del Cura, establecimiento emblemático de Port Hotels en Elche, volverá a convertirse este 24 de abril en escenario de una de las citas solidarias y sociales más destacadas de la provincia con la celebración de la 4ª Gala de Bienvenida al Verano, una velada pensada para unir ambiente, gastronomía y espectáculo en un entorno único y con un marcado fin benéfico.

Imagen de la pasada edición de la Gala Bienvenida al Verano en el Hotel Huerto del Cura. / INFORMACIÓN

Desde su creación, la gala tiene como objetivo apoyar cada año a una entidad destacada por su labor social. En esta edición, la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, organización referente en el acompañamiento integral a pacientes y familiares, así como en la investigación y prevención de la enfermedad. Con esta iniciativa, el hotel reafirma su compromiso con acciones que generan un impacto real en la sociedad, consolidando esta velada como un punto de encuentro entre solidaridad y celebración.

La Gala tendrá lugar al atardecer en los icónicos jardines del hotel, ubicados en pleno Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad, y se desarrollará en formato cóctel con estaciones gastronómicas, una cuidada selección de bebidas y música en directo.

Ambientación y entradas

Como gran novedad, la temática elegida para esta cuarta edición es “Circus”, una propuesta inmersiva que llenará el espacio de luz, color y espectáculo. La ambientación evocará el imaginario del circo clásico desde una perspectiva elegante y contemporánea, con intervenciones artísticas y una cuidada puesta en escena que transformará el entorno natural en un escenario mágico.

La venta anticipada de entradas ya están disponible, destinándose parte de la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer. Además, el hotel ha habilitado una fila cero para todas aquellas personas que deseen colaborar con la causa mediante una aportación, aunque no puedan asistir al evento.

Las entradas para la 4ª Gala de Bienvenida al Verano pueden adquirirse a través de la página web oficial del hotel: Bienvenida al Verano.

Mapa de ubicación del Hotel Huerto del Cura.

Sobre Port Hotels

Port Hotels es una cadena hotelera de la Comunidad Valenciana que cuenta con 11 establecimientos en Benidorm, Elche, Valencia, Alicante, Dénia y Calpe. Además de los servicios hoteleros la empresa dispone de cinco restaurantes y más de 20 espacios para celebrar eventos sociales y corporativos. La empresa cuenta con más de 800 empleados, 1.925 habitaciones y cerca de 4.000 plazas hoteleras en destinos bañados por el Mediterráneo e inspirados en sus clientes.