Semana Santa de Elche: estos son los actos de este sábado

Elche afronta este sábado, 4 de abril, la recta final de su Semana Santa antes del Domingo de Resurrección con una jornada marcada por el sonido de los tambores y un ambiente más festivo tras la solemnidad de los días anteriores. El acto central será la IV Tamborrada Ciudad de Elche, que volverá a reunir a cofrades y público en el corazón de la ciudad.

La cita tendrá lugar a las 12 horas en la Plaça de Baix, donde decenas de participantes harán resonar sus tambores en un acto organizado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades con la colaboración del Ayuntamiento. Esta concentración se ha consolidado como uno de los momentos más participativos del Sábado de Gloria, marcando el tránsito del recogimiento hacia la celebración.

La tamborrada ofrece una imagen muy distinta a la de los días previos, sustituyendo el silencio y la solemnidad por el estruendo rítmico de los tambores, en una manifestación colectiva que simboliza el final de la Pasión y la inminente llegada de la Resurrección.

Vigilia Pascual

Ya por la noche, las distintas parroquias de la ciudad celebrarán la tradicional Vigilia Pascual, uno de los actos litúrgicos más importantes del calendario cristiano. Las ceremonias se repartirán por diferentes templos, con horarios que se extienden desde las 22:00 hasta la medianoche, incluyendo la Basílica de Santa María y otras parroquias del municipio como San Juan, San José, Desamparados, Nuestra Señora del Carmen, San Antón o San Juan.

3ª Tamborrada de Elche / Matias Segarra

Estas celebraciones pondrán el broche espiritual a una semana intensa, preparando a los fieles para el Domingo de Aleluyas, cuando Elche vivirá el esperado encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen de la Asunción.

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Del recogimiento a la celebración

El Sábado de Gloria se presenta así como una jornada de transición, en la que la ciudad deja atrás el tono más solemne de los días anteriores para abrir paso a la alegría pascual. La tamborrada, con su carácter abierto y participativo está consolidándose año tras año como una de las citas más destacadas del día.