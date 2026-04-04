Urología detecta todavía tumores que se relacionan con químicos del calzado en Elche

El Servicio de Urología del Hospital Universitario del Vinalopó ha observado a lo largo de los años un fenómeno particular que ocurre en Elche y la comarca del Baix Vinalopó y que todavía está afectando a la población: la incidencia de tumores uroteliales relacionados con la vía urinaria. Los profesionales apuntan a que la industria del calzado y el contacto con determinados productos químicos pueden ser factores de riesgo.

Industria del calzado y riesgo urológico

Los urólogos explican que «esta circunstancia podría estar relacionada con la tradición industrial del territorio, especialmente con el sector del calzado, históricamente muy implantado en Elche», exponen. Durante décadas, miles de trabajadores han desarrollado su actividad en fábricas donde se utilizan pegamentos, disolventes y otros compuestos químicos que, según la literatura científica, pueden estar asociados a un mayor riesgo de desarrollar este tipo de tumores.

Médicos del servicio de Urología del Hospital del Vinalopó de Elche analizando en equipo un caso clínico / V. L. Deltell

Los especialistas señalan que la exposición prolongada a determinadas sustancias químicas presentes en adhesivos, colas o productos de tratamiento del cuero ha sido identificada en distintos estudios como un factor que puede aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer urotelial. Aunque las condiciones laborales han mejorado notablemente en los últimos años y la normativa de seguridad es mucho más estricta que décadas atrás, la huella de ese pasado industrial todavía puede reflejarse en la incidencia de ciertas enfermedades.

En este sentido, los médicos explican que el cáncer urotelial tiene un comportamiento particular, ya que puede aparecer años o incluso décadas después de la exposición a los agentes de riesgo. Esto significa que algunos pacientes diagnosticados en la actualidad pudieron haber estado en contacto con estos productos químicos mucho tiempo antes, durante etapas laborales anteriores.

A su vez, los profesionales del Hospital del Vinalopó están detectando un incremento significativo de pacientes en general. Los especialistas observan que cada vez más hombres jóvenes, incluso en la veintena, acuden por problemas urológicos, incluso disfunción eréctil, una patología tradicionalmente asociada a edades más avanzadas o a enfermedades crónicas. Al mismo tiempo, los urólogos lanzan un mensaje claro a la población masculina: a partir de los 50 años conviene solicitar en el médico de cabecera una revisión prostática. No existe cribado poblacional como en otras patologías como el cáncer de mama o el cáncer de colon.

Cinco de los urólogos del Hospital del Vinalopó entrevistados por INFORMACIÓN / V. L. Deltell

El aviso parte del equipo que dirige la doctora Begoña Ballesta Martínez, jefa del servicio, que recientemente ha sido nombrada presidenta del Grupo de Endourología y Litiasis de Young Academic Urologists, integrado en la European Association of Urology, un reconocimiento que sitúa a la especialista al frente de uno de los grupos científicos más relevantes de la urología internacional.

Aunque el nombramiento supone un impulso al prestigio del hospital ilicitano en investigación y desarrollo clínico, los profesionales subrayan que su prioridad sigue siendo centrarse en la atención directa al paciente y en la educación sanitaria para prevenir enfermedades.

Revisiones de próstata

Los especialistas aprovechan para lanzar un mensaje importante a la población masculina. A diferencia de otros programas preventivos como el cribado de cáncer de mama o de colon, el del cáncer de próstata no se realiza de forma poblacional, por lo que los hombres deben solicitarlo por iniciativa propia. El equipo recuerda que la recomendación general es iniciar estas revisiones entre los 50 y 75 años, siempre que no existan factores de riesgo adicionales. En hombres con antecedentes familiares o en determinados perfiles de riesgo, el control puede debe adelantarse.

Los especialistas explican que «sin ningún tipo de síntoma hacemos screening de cáncer de próstata», lo que implica realizar analítica con PSA y tacto rectal.

Los urólogos consideran que aumentar la concienciación sobre la salud masculina es clave para mejorar la detección precoz. En este sentido recuerdan iniciativas como Movember, el mes internacional de concienciación sobre la salud del varón que se celebra cada noviembre.

El equipo del Hospital del Vinalopó observa un aumento general de las patologías urológicas, «relacionado en gran parte con el envejecimiento de la población y con el mayor acceso a pruebas diagnósticas».

Entre las enfermedades más frecuentes «destacan los cálculos urinarios, conocidos como litiasis, que consisten en la formación de piedras en el sistema urinario». Explican de forma sencilla que se trata literalmente de cristalizaciones que aparecen en el riñón o en la vía urinaria. «Es una de las patologías que más volumen genera en el servicio, hasta el punto de haber ampliado el número de especialistas dedicados a esta área para reducir listas de espera y atender casos complejos».

También ha aumentado el diagnóstico de cáncer de próstata, la enfermedad oncológica urológica más frecuente en hombres mayores. El aumento se explica por varios factores: «mayor esperanza de vida y los programas de detección precoz. Además, cada vez es más habitual descubrir tumores renales pequeños o litiasis en ecografías o TAC solicitados por otras causas médicas».

A todo ello se suman los síntomas urinarios asociados a la edad, como dificultad para orinar, chorro débil o necesidad de levantarse por la noche para ir al baño, problemas muy vinculados a la hiperplasia benigna de próstata.

Un servicio joven

El Servicio de Urología del Hospital Universitario del Vinalopó está integrado por seis urólogos y un médico residente, al que se sumará otro este año dentro del programa formativo. El equipo médico lo forman Miguel Armando Rodríguez Romero, Francisco Quereda Flores, Marina Belda Ferre, Laura Sánchez Caballero, Paula Manzi Orezzoli y Begoña Ballesta Martínez, jefa del servicio.

El Servicio de Urología del Hospital Universitario del Vinalopó está integrado por seis urólogos y un médico residente, al que se sumará otro este año dentro del programa formativo / V. L. Deltell

Además, el área cuenta con una enfermera especializada en consultas externas, otra de apoyo, una auxiliar y personal de quirófano fijo, compuesto por tres enfermeros y un auxiliar especializados en urología.

El equipo ha apostado en su organización por la subespecialización en distintas áreas de la urología. Entre las unidades destacan oncología urológica, litiasis y endourología, urología funcional y neurourología, cirugía reconstructiva y patología prostática, y andrología lo que permite ofrecer una atención más especializada a los pacientes.

Los profesionales reconocen que la presión asistencial es elevada, como ocurre en gran parte de la sanidad pública, aunque destacan que el departamento mantiene buenos indicadores de actividad y resultados en la Comunidad Valenciana. En concreto, según los últimos indicadores que ha hecho públicos la Conselleria de Sanidad, el Hospital del Vinalopó tiene una demora para cirugías urológicas muy por debajo del global autonómico. El tiempo de espera medio de los pacientes para someterse a una intervención quirúrgica en Urología es de 38 días, cuando la media en la Comunidad Valenciana está en 111 días.

Nuevas tecnologías

La evolución tecnológica también está cambiando la forma de tratar muchas enfermedades urológicas. El equipo apuesta por la cirugía mínimamente invasiva, que permite intervenciones menos agresivas y recuperaciones más rápidas. Los urólogos explican que este enfoque reduce notablemente la estancia hospitalaria y facilita que el paciente se reincorpore antes a su vida laboral y personal, manteniendo al mismo tiempo altas tasas de éxito quirúrgico.

Además, el servicio ya trabaja en proyectos relacionados con inteligencia artificial, especialmente para mejorar la planificación de las intervenciones. Uno de los proyectos en marcha busca crear modelos tridimensionales de tumores renales a partir de imágenes médicas para preparar con mayor precisión las cirugías. La cirugía robótica, ampliamente utilizada en urología en todo el mundo, también está prevista para incorporarse próximamente al hospital.

Tabaco, alcohol y estrés

Los especialistas recuerdan que gran parte de las enfermedades urológicas pueden prevenirse o retrasarse con hábitos de vida saludables. Aunque muchas patologías están relacionadas con la edad o con factores genéticos, los profesionales insisten en que el estilo de vida influye de forma directa en la salud del aparato urinario y reproductor. Entre las recomendaciones destacan beber suficiente agua, mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio de forma regular y evitar el sobrepeso . La hidratación es especialmente importante para prevenir la formación de litiasis urinaria, ya que favorece la eliminación de sustancias que podrían cristalizar y formar cálculos en el riñón o en el resto de la vía urinaria.

También insisten en dos factores clave: reducir al mínimo el consumo de alcohol y eliminar el tabaco, ya que fumar es el principal factor de riesgo para los tumores del urotelio, es decir, los que afectan al revestimiento interno de la vía urinaria. Los especialistas recuerdan que esta relación está ampliamente demostrada y que dejar de fumar reduce de forma significativa el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

A estos hábitos se suma otro aspecto que cada vez tiene más peso en las consultas: la salud mental. Los urólogos señalan que el estrés, la ansiedad o los cambios en el ritmo de vida pueden repercutir tanto en los síntomas urinarios como en la función sexual masculina. En los últimos años, explican, se ha observado un aumento de pacientes con problemas miccionales o de disfunción eréctil en los que los factores emocionales y el estrés cotidiano juegan un papel relevante.

Los profesionales también advierten de que algunos hábitos aparentemente inocuos pueden influir en el funcionamiento del sistema urinario. El consumo excesivo de café, té u otras bebidas con cafeína, por ejemplo, puede irritar la vejiga y provocar síntomas como urgencia para orinar o aumento de la frecuencia miccional.

Otro aspecto importante es prestar atención a las señales del propio cuerpo. En muchos casos, las enfermedades urológicas comienzan con síntomas leves que se pasan por alto o que se atribuyen a causas menores. Detectarlos a tiempo permite iniciar antes el diagnóstico y evitar complicaciones posteriores.

Finalmente, los urólogos subrayan que consultar a tiempo es fundamental. La presencia de sangre en la orina, dolor intenso en la zona renal, fiebre, dificultades para orinar o la aparición de un bulto en el testículo son señales que deben motivar una consulta médica.

Los especialistas insisten en que la prevención y la información son claves. En su opinión, hablar con normalidad de estos problemas y acudir a revisión cuando corresponde permite detectar enfermedades antes y mejorar el pronóstico de los pacientes. Además, recuerda que muchas patologías urológicas tienen tratamiento eficaz si se diagnostican en fases iniciales, lo que refuerza la importancia de no retrasar la visita al médico ante cualquier síntoma sospechoso.