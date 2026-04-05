Un accidente en Elche tras la indisposición de un conductor deja a una menor herida grave
Los ocupantes del vehículo resultan lesionados con policontusiones
Un accidente de tráfico registrado este domingo, en torno a las 19:15 horas, en la calle Filet de Fora de Elche, se ha saldado con una joven de 17 años herida de gravedad y su padre con heridas leves, después de que un vehículo volcara tras perder el control.
El conductor del coche ha sufrido una indisposición mientras circulaba, llegando a presentar dificultades para respirar. En ese momento, el copiloto ha intentado hacerse con el control del volante, sin lograr evitar el accidente.
El vehículo ha terminado colisionando contra otro coche que circulaba por la calle Mare de Déu de l’Assumpció. Tras el impacto, el turismo ha volcado y atropellado a un padre y a su hija, siendo esta quien presenta heridas de mayor gravedad.
Así, el CICU ha informado de que también se ha asistido a dos hombres de 51 y 57 años, por traumatismo cranoencefálico y luxaciones, que, junto a la menor, han sido trasladados al Hospital del Vinalopó y al Hospital de Elche.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado tres ambulancias, efectivos de bomberos y agentes de la Policía Local.
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