La procesión de las aleluyas llena Elche de pasión y fe

Domingo de Resurrección, domingo de aleluyas. Elche se despertó sin nubes, una brisa agradable y un sol radiante que acompañó a esta jornada tan especial para los ilicitanos. Tras años de inestabilidad meteorológica, llegó el momento de disfrutar.

Familias reunidas, visitantes expectantes, cofrades y autoridades con sus mejores galas han dado vida a una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad que ha sacado a miles de personas a las calles.

Paula Lizcano

Las puertas de Santa María se abren

Al ritmo de los tambores y timbales de la Cofradía de Padre Jesús Rescatado, y seguidos de la Hermandad de Flagelación y Gloria, ha comenzado la procesión de las aleluyas. En primer lugar, el Cristo Resucitado ha atravesado las puertas de la basílica de Santa María, junto a las primeras impresiones volando por el cielo y al son del himno nacional. Este año la imagen ha circulado por las calles de Elche con una novedad; el Ángel que acompaña la escena ha sido restaurado durante estos meses.

Tras un largo cortejo lleno de miembros de diferentes hermandades y cofradías, acompañados de fieles, ha llegado el momento de recibir a la patrona ilicitana, la Virgen de la Asunción.

Paula Lizcano

Diferentes autoridades y entidades tanto municipales como provinciales de diversos ámbitos no se han querido perder esta gran ocasión como la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Elche, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, fiestas locales y corporación municipal; presidida por el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz. Todos ellos ataviados con vestimenta protocolaria y las mujeres con blanca mantilla para replicar a los cuatro vientos que "Jesús ha resucitado".

Además, han estado presentes la tripleta de la Trencá del Guiò; la Trencaora Anna Vanesa Martínez Santa, Manuel Girona Candela y Adrián Parra Rodríguez. La comitiva oficial la ha cerrado tras la patrona el Obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que ha oficiado la misa que ha finalizado la jornada.

El Domingo de Resurrección en Elche, en imágenes / INFORMACIÓN

Un encuentro lleno de devoción y sentimiento ilicitano

Con el color como protagonista el Cristo Resucitado y la patrona, la Virgen de la Asunción, se han encontrado en su sitio de siempre. El cruce de las calles Jorge Juan y Reina Victoria se ha convertido en una marea de aleluyas donde toda la sociedad ilicitana ha podido participar en este ritual anual.

La música tampoco ha podido faltar y ha sido el hilo conductor que ha dirigido la pasión que se respiraba en Elche en esta gran cita. Comenzando por el himno nacional en la salida de los titulares, durante el encuentro y en una de las escenas más emotivas; el paso por la plaza de Baix, hasta llegar con el "Aromas ilicitanos" que se ha escuchado durante el recorrido de la patrona a la altura del consistorio municipal.

Paula Lizcano

¡Qué no falten las aleluyas!

El broche perfecto a una mañana de emociones a flor de piel ha estado protagonizado por una lluvia de aleluyas desde los balcones del Ayuntamiento y alrededores que ha hecho vibrar con fuerza a la plaza de Baix que esperaba con ansia la llegada de la procesión. Miles de impresiones de diferentes colores han teñido el ambiente y han llenado de ilusión, tanto a pequeños como mayores, de coger alguna al vuelo y llevarla consigo de recuerdo.

Unas aleluyas que han regresado con fuerza y han incrementado sus ventas en un 70% para este Domingo de Pascua. El año anterior, las reservas diminuyeron por las lluvias ocurridas en 2024 que cambiaron los planes de los ilicitanos y dejaron estas tradicionales estampas en los hogares a la espera de otro Domingo de Resurrección, ya que se celebró en el interior de la basílica de Santa María.

Una juventud con ganas de Semana Santa

Los jóvenes cofrades no han querido perderse esta gran ocasión y muchos de ellos han salido a procesionar con la patrona. Un año en el que se ha notado más la participación de las nuevas generaciones en la Semana Santa ilicitana donde los cortejos de las distintas cofradías y hermandades han aumentado respecto a años anteriores.

Carlos Molina, miembro de la Juventud Cofrade de Elche, ha valorado de forma muy positiva esta Semana Santa, que ha calificado como “todo un éxito”. En este sentido, ha subrayado que “hemos tenido bastante participación joven en todos los actos que hemos hecho”, con especial presencia en el Vía Crucis del Viernes Santo por la mañana y en las procesiones de Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Asimismo, ha señalado que el estandarte de Juventud Cofrade estuvo presente en estas celebraciones y también el Miércoles Santo en la procesión de la Hermandad de Pasión y Merced, en la que participa San Juan Evangelista, patrón y padrino de la entidad en Elche.

“Hemos tenido bastante participación joven en todos los actos que hemos hecho” Carlos Molina — Miembro de la Juventud Cofrade de Elche

En la misma línea, Janik Ivanyan, secretario de Comunicación de la Cofradía de la Negación de San Pedro, ha destacado que, en su caso, pudieron salir con el misterio completo e incide que "cada año va creciendo el interés por la Semana Santa en los jóvenes".

"Cada año va creciendo el interés por la Semana Santa en los jóvenes" Janik Ivanyan — Secretario de Comunicación de la Cofradía de la Negación de San Pedro

Un soplo de aire fresco y de tranquilidad con un relevo constante dentro de las costumbres que hacen grande a Elche.

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Una jornada que se ha esperado con muchas ganas y que ha inundado de pasión y fe a una ciudad que respira amor y devoción por la Virgen de la Asunción y sus tradiciones.