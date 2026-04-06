La Bonoloto reparte más de 150.000 euros en Elche

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 6 de abril de 2026, ha dejado un importante premio en Elche, donde un único acertante de segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) ha ganado 152.839,17 euros.

El boleto premiado fue validado en el Despacho Receptor nº 32.070, ubicado en la calle Mariano Benlliure, 8.

La combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 46, 10, 02, 40, 28 y 25, con el 17 como número complementario y el 2 como reintegro.

Aunque el premio de Elche corresponde a la segunda categoría, la mayor cuantía del sorteo se ha marchado fuera de la provincia. En esta ocasión, el único boleto acertante de primera categoría (seis aciertos) fue validado en Barcelona, donde su propietario se lleva un total de 2.274.042,25 euros.

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El boleto ganador del primer premio se vendió en la administración de loterías número 120 de Barcelona, situada en la calle Sant Alexandre, 63-65.