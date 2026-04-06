La Bonoloto convierte a un ilicitano en rico: 2.274.042 euros de premio
El boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) ha sido validado en la administración situada en la calle Mariano Benlliure, 8
El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 6 de abril de 2026, ha dejado un importante premio en Elche, donde un único acertante de primera categoría (seis aciertos) ha ganado 2.274.042,25 euros.
El boleto premiado fue validado en el Despacho Receptor nº 32.070, ubicado en la calle Mariano Benlliure, 8.
La combinación ganadora
La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 46, 10, 02, 40, 28 y 25, con el 17 como número complementario y el 2 como reintegro.
También hubo un premio de la segunda categoría. En esta ocasión, el único boleto acertante (cinco aciertos más el complementario) fue validado en Barcelona, donde su propietario se lleva un total de 152.839,17 euros. Este premio se vendió en la administración de loterías número 120 de Barcelona, situada en la calle Sant Alexandre, 63-65.
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