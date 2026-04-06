El proyecto educativo «Maletas» del IES Santa Pola se convierte en recurso de referencia nacional

Lo que comenzó como un proyecto de aula en el IES Santa Pola ha cruzado las fronteras del centro para convertirse en una herramienta pedagógica de alcance nacional. El recurso educativo «Maletas (Valigie)», diseñado por el profesor Ernesto Martín Martínez en colaboración con un equipo interdisciplinar de docentes, ha sido seleccionado para formar parte del Centro de Recursos de la Red Planea y ha protagonizado el número 5 de la Revista Anida.

El instituto de Santa Pola analizaba la migración internacional en un programa Erasmus con alumnos de Italia / INFORMACIÓN

Un modelo de éxito exportable

El recurso es el resultado de un intenso trabajo de investigación y creación colectiva entre el IES Santa Pola y el ISS GD Romagnosi de Piacenza (Italia). Bajo la estructura del ABPA (Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos) el equipo ha logrado articular una propuesta que combina las artes escénicas con la sensibilización sobre la migración, la diversidad cultural, la igualdad de género y los derechos humanos.

Con un enfoque interdisciplinar, se desplegó en una fase de investigación, reflexión y debate con el alumnado sobre las personas migrantes y su impacto en la sociedad, y en una obra de teatro colectivo, basada en historias reales de personas migrantes, donde el estudiantado participó activamente en la creación del guión, escenografía, vestuario y otros elementos artísticos. De esta manera las artes escénicas se convierten en el medio por el que expresar la reflexión sobre el fenómeno migratorio, a partir de diferentes actividades propuestas.

Cartel del proyecto educativo del IES Santa Pola / INFORMACIÓN

"El objetivo es que los centros no solo reproduzcan una obra, sino que utilicen esta metodología para que el alumnado investigue su propio entorno y cree su propio discurso sobre la migración", explica Ernesto Martín. Esta visión ha llevado a la Red Planea (red pública de arte y escuela) a integrar el proyecto en su catálogo oficial de recursos, facilitando que docentes de cualquier punto del país puedan replicar la experiencia. La publicación en la Revista Anida —espacio de referencia para la innovación educativa a través de las artes— subraya la solidez de este recurso.

Colaboración docente

Aunque liderado por Ernesto Martín, el éxito de «Maletas» radica en su enfoque interdisciplinar. En su creación han participado activamente tanto docentes del ámbito sociolingüístico como del equipo Erasmus+ del IES Santa Pola y del SS GD Romagnosi, demostrando que el arte puede ser el hilo conductor para trabajar contenidos entre diferentes disciplinas.

Recurso del proyecto educativo "Maletas" del IES de Santa Pola / INFORMACIÓN

Con esta publicación, el IES Santa Pola se consolida no solo como un referente en la innovación educativa valenciana sino que pone a disposición de la comunidad internacional una metodología que utiliza el teatro como "un arma poderosa para cambiar la mirada de las personas", en palabras de Ernesto Martín.

Origen en el Erasmus

Este proyecto tiene su origen en una experiencia previa desarrollada en el propio centro dentro de un programa Erasmus de movilidad del alumnado, en el que participaron estudiantes del IES Santa Pola junto al instituto italiano G.D. Romagnosi de Piacenza. En aquella iniciativa, una treintena de alumnos trabajó de forma conjunta en el análisis del fenómeno migratorio a través de visitas, entrevistas y encuentros con personas migrantes, así como mediante actividades de investigación y reflexión compartida.

El proceso permitió al alumnado acercarse a esta realidad desde una perspectiva directa y vivencial. Según explicó el profesor Ernesto Martín Martínez, «los alumnos han podido conocer, a través de investigaciones, y compartir con compañeros italianos, la realidad sobre la migración internacional, dejando de lado los numerosos estereotipos que solemos tener sobre el racismo». Además, destacó que «han aprendido a diferenciar los bulos y a saber cómo desmontarlos», en un trabajo que se apoyó en pilares como la coeducación, la educación emocional y el desarrollo del pensamiento crítico.

Como culminación de aquella experiencia, el alumnado llevó a escena la obra «Maletas», una propuesta teatral construida a partir de vivencias reales y del conocimiento adquirido durante el proyecto. La iniciativa incluyó también visitas a entidades como Elche Acoge o centros sociales en Italia, donde los estudiantes pudieron escuchar testimonios de primera mano. «Este tipo de proyectos Erasmus completan la formación que podemos darles en el aula, sobre todo si tienen que ver con temática social», subrayó Martín, quien puso en valor que estas experiencias «fomentan los lazos de unión entre ciudadanos de la UE y nos hacen sentir conciencia de nuestra ciudadanía europea».