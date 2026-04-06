Seguridad en el manejo de estupefacientes en el Hospital General de Elche: sistema central, automatismos de dispensación y huella digital

La seguridad en el control de estupefacientes en el Hospital General Universitario de Elche da un salto tecnológico con la implantación de un sistema que combina un dispositivo central, automatismos para la dispensación de medicamentos y acceso mediante huella digital para los profesionales sanitarios. El nuevo modelo permite registrar cada retirada de fármacos, especialmente opioides y otras sustancias de control estricto, y refuerza la trazabilidad y la vigilancia en todo el circuito hospitalario.

La iniciativa forma parte de la modernización de los procesos farmacológicos del centro sanitario y busca reforzar el seguimiento de los estupefacientes, un tipo de medicamentos cuyo uso está sujeto a una normativa especialmente rigurosa. Para ello, el hospital ha incorporado tres sistemas automatizados que permiten controlar con mayor precisión el almacenamiento, la dispensación y el registro de estos fármacos.

La inversión realizada para la adquisición de estos equipos asciende a 225.000 euros, según ha informado el propio centro hospitalario.

Los dispensadores de fármacos han llegado a los quirófanos del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Automatización para mejorar el control de estupefacientes

El nuevo sistema está compuesto por un dispositivo central formado por cuatro módulos, instalado en el Servicio de Farmacia, y dos sistemas periféricos situados en el área de Quirófano y en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Aunque el objetivo principal de la iniciativa es reforzar el control de los estupefacientes, estos equipos también permiten dispensar una parte importante de medicamentos no estupefacientes que se utilizan habitualmente en estas unidades asistenciales.

La tecnología implantada permite sustituir numerosos procedimientos manuales por procesos automatizados, lo que facilita el trabajo diario del personal sanitario y reduce los tiempos dedicados a tareas administrativas relacionadas con el control de medicamentos. En el caso de los fármacos estupefacientes, cada dispensación debe quedar registrada con detalle, lo que hasta ahora implicaba la cumplimentación de documentos específicos.

Durante los tres primeros meses de funcionamiento, el sistema instalado en el área de Quirófano ha permitido dispensar 2.885 unidades de estos medicamentos correspondientes a 1.769 pacientes. La automatización ha evitado que los profesionales sanitarios tengan que realizar 1.769 prescripciones manuales mediante los tradicionales vales de estupefacientes.

Esta reducción de trámites supone una mejora significativa en la gestión del circuito farmacológico, ya que agiliza los procesos y permite dedicar más tiempo a la atención clínica.

La jefa del Servicio de Farmacia del hospital, la doctora Ana Murcia, ha destacado que la incorporación de estos sistemas “supone un avance significativo en materia de seguridad y eficiencia dentro del entorno sanitario. Estos sistemas están diseñados para cumplir con los requisitos legales de control de estupefacientes, y facilitan el cumplimiento documental y operativo exigido por las autoridades sanitarias”.

Papel clave de los anestesiólogos en el uso de opioides

En el ámbito quirúrgico, el uso de opioides y otros estupefacientes es frecuente para garantizar la anestesia y el control del dolor durante las intervenciones. Por este motivo, el control sobre estos medicamentos resulta esencial para garantizar tanto la seguridad del paciente como el cumplimiento de la normativa sanitaria.

Los anestesiólogos son los principales prescriptores y usuarios de estos fármacos dentro del quirófano, por lo que su participación resulta clave en la implantación y funcionamiento del nuevo sistema automatizado.

Los anestesiólogos son los principales prescriptores y usuarios de estos fármacos dentro del quirófano en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

La jefa del Servicio de Anestesiología del hospital, la doctora Ana Pérez, ha subrayado el papel central de estos especialistas en la puesta en marcha del sistema “como responsable clínico del uso de opioides en quirófano, y como principal prescriptor y usuario. Los sistemas automatizados de dispensación de estupefacientes además forman parte de las estrategias modernas de seguridad en anestesia”.

Los dispositivos instalados en Quirófano y en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria funcionan como armarios automatizados de dispensación. Los profesionales sanitarios acceden a ellos mediante identificación biométrica con huella digital, lo que permite controlar quién retira cada medicamento.

Cuando se trata de estupefacientes, el anestesiólogo debe seleccionar previamente al paciente y el número de unidades que necesita antes de retirar la medicación. Este procedimiento garantiza que cada dispensación quede vinculada tanto al profesional que la realiza como al paciente que recibirá el tratamiento.

Registro electrónico y trazabilidad completa del medicamento

Uno de los principales avances que aporta el sistema es la posibilidad de disponer de una trazabilidad completa del medicamento. Cada operación queda registrada automáticamente con fecha, hora e identificación del profesional, lo que permite seguir el recorrido del fármaco desde su almacenamiento hasta su administración.

Este procedimiento sustituye al tradicional vale manual de dispensación y asegura el cumplimiento de las exigencias legales relacionadas con el control de sustancias estupefacientes.

Además, toda la información registrada se vuelca de forma automática en el Libro Electrónico de Estupefacientes del Servicio de Farmacia. De esta manera se evita tener que transcribir los datos manualmente y se optimizan los tiempos de trabajo del personal sanitario.

El Hospital General de Elche utiliza un sistema automatizado de dispensación de medicamentos / INFORMACIÓN

La farmacéutica adjunta del servicio, la doctora Carmen Matoses, ha subrayado que la automatización de este proceso permite “optimizar la gestión del stock, agilizar el trabajo diario y disponer de un registro electrónico que facilita el control y la trazabilidad de los medicamentos en todo momento”.

El sistema central ubicado en Farmacia también permite realizar un seguimiento continuo del inventario de estupefacientes, gracias a controles automáticos que alertan cuando se detectan niveles bajos de medicamentos o productos próximos a su fecha de caducidad.

Este control más preciso del stock facilita una gestión más eficiente del almacenamiento y la distribución de estos fármacos dentro del hospital, al tiempo que reduce el riesgo de roturas de stock de medicamentos críticos para la actividad asistencial.

Los sistemas automatizados de gestión de estupefacientes comenzaron a utilizarse en el hospital en diciembre de 2025, aunque su implantación ha requerido varios meses de trabajo previo y coordinación interna.

En el proceso han participado los Servicios de Farmacia, Informática, Anestesiología y Reanimación, así como los supervisores de Quirófano y de la Unidad de Cirugía Menor Ambulatoria. El objetivo ha sido integrar el nuevo sistema con los programas informáticos ya implantados en el hospital y asegurar que el control de los estupefacientes quede plenamente integrado en el circuito digital del centro sanitario.

Control remoto para tratamientos oncológicos

El Hospital General Universitario de Elche ya había dado recientemente otro paso en la digitalización de los procesos clínicos con la implantación de un sistema inteligente de monitorización y control remoto para la administración de quimioterapia e inmunoterapia. El centro se convirtió así en el primero de la provincia de Alicante en incorporar esta tecnología, denominada OncosafetyRemote Control, que permite supervisar en tiempo real cada fase del tratamiento oncológico y reforzar la seguridad del paciente en uno de los ámbitos más sensibles de la atención sanitaria.

La administración de quimioterapia e inmunoterapia exige un control exhaustivo en cada una de sus fases / INFORMACIÓN

El dispositivo comenzó a utilizarse el pasado verano en el Hospital de Día de Oncología y desde entonces ha beneficiado ya a 888 pacientes, con un total de 6.958 sesiones de tratamiento gestionadas mediante este sistema. La herramienta funciona mediante tabletas electrónicas o PDA conectadas por wifi, que verifican automáticamente la identidad del paciente, el fármaco prescrito, la dosis, el tiempo de infusión y el profesional de Enfermería responsable de la administración, registrando toda la información en tiempo real.

La implantación de esta tecnología ha sido impulsada por el equipo de Enfermería del Servicio de Oncología, coordinado por la supervisora Vanesa Pavía Miralles, y ha contado con la colaboración de los servicios de Farmacia y Oncología para integrar el sistema en todo el circuito asistencial. Según explicó Pavía, “la PDA recibe por control remoto los parámetros exactos del tratamiento prescritos por el equipo médico. El dispositivo verifica automáticamente la correspondencia entre paciente, medicamento y profesional, y transmite la programación al sistema mediante conexión wifi. Todo el proceso queda registrado en tiempo real, permitiendo al equipo de Enfermería detectar cualquier incidencia y actuar con rapidez”.