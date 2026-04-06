Taller sobre cómo construir trampas para censar tortugas en El Hondo de Elche y Crevillent

El Parque Natural de El Hondo, entre Elche y Crevillent, volverá a convertirse este mes en escenario de acción ambiental con una nueva jornada de voluntariado centrada en la conservación de fauna autóctona. Acció Ecologista-Agró ha organizado para el próximo sábado 11 de abril un taller de construcción de trampas destinado a continuar el censo anual de tortugas de agua dulce, dentro del Projecte Emys, tras los resultados positivos obtenidos en campañas anteriores.

La actividad, que se celebrará a partir de las 12 horas en el Centro de Interpretación del parque, cuenta con la colaboración de Keuper Associació Mediambiental, la Societat Il·licitana d’Ornitologia, así como con el respaldo de la Generalitat Valenciana y Caixa Popular. El objetivo es reforzar el trabajo científico iniciado en 2024 para el seguimiento de especies como el galápago leproso (Mauremys leprosa), una tortuga autóctona considerada amenazada.

Un taller clave para el seguimiento científico

Durante la jornada, el voluntariado participará en un taller práctico para la elaboración de trampas flotantes y semiflotantes, herramientas fundamentales para poder capturar, identificar y liberar posteriormente a los ejemplares dentro de los trabajos de seguimiento. La actividad estará guiada por la coordinación del Projecte Emys, una iniciativa de ciencia ciudadana impulsada por Acció Ecologista-Agró.

El uso de estas trampas permitirá continuar con la recopilación de datos sobre la población de tortugas en el humedal, una labor que ha ido ganando relevancia tras confirmarse la presencia de un núcleo estable de galápago leproso en la zona. Para participar es necesario inscribirse previamente, ya que el aforo será limitado, a través del teléfono 966678515 o del correo parque_elhondo@gva.es.

Cartel sobre el Taller de trampas en el Parque Natural de El Hondo de Crevillent y Elche / INFORMACIÓN

Resultados que confirman un núcleo estable

Los avances obtenidos en los últimos años respaldan la importancia de esta iniciativa. Según los datos del Projecte Emys, en la campaña de 2025 se lograron censar cinco ejemplares de galápago leproso en las lagunas del parque, consolidando los resultados del año anterior, cuando se localizaron los dos primeros individuos.

El estudio, desarrollado durante varias jornadas de voluntariado en el mes de mayo, permitió identificar tanto nuevas capturas como recapturas de ejemplares ya detectados previamente, lo que refuerza la hipótesis de que existe una población asentada en el enclave. En total, participaron 23 voluntarias en estas tareas de seguimiento.

Además, los trabajos no detectaron la presencia de tortugas invasoras, un dato relevante para la conservación de la especie autóctona, aunque sí se retiraron del medio natural otros elementos perjudiciales como once ejemplares de cangrejo americano (Procambarus clarkii) y un alevín de carpa.

Un humedal de gran valor ambiental

El Parque Natural de El Hondo constituye uno de los espacios húmedos más importantes del sur de la provincia de Alicante. Con una extensión de 2.387 hectáreas, repartidas entre Elche y Crevillent, este enclave forma parte de la antigua Albufera de Elche y fue declarado parque natural en 1994.

El humedal está formado por embalses, estanques, zonas de saladar y áreas agrícolas, lo que configura un mosaico de hábitats que alberga una notable biodiversidad. En este contexto, la presencia del galápago leproso adquiere especial relevancia, al tratarse de una especie autóctona de agua dulce que encuentra en este entorno condiciones favorables para su supervivencia.

Las primeras tortugas en el Parque Natural de El Hondo se detectaron en 2024 / INFORMACIÓN

La detección de esta tortuga en 2024 motivó el inicio del Projecte Emys en el parque, con el objetivo de estudiar su evolución y promover su conservación mediante acciones de ciencia ciudadana como el taller previsto.

Participación ciudadana y continuidad del proyecto

Desde Acció Ecologista-Agró valoran de forma positiva tanto los resultados científicos como la implicación social que ha generado el proyecto. El voluntariado ambiental se ha consolidado como una herramienta clave para el conocimiento y protección del entorno, al tiempo que refuerza la colaboración entre entidades del Baix Vinalopó y administraciones públicas.

De cara a 2026, el Projecte Emys continuará desarrollando nuevas campañas en El Hondo con el objetivo de seguir ampliando datos y consolidar el seguimiento de las tortugas autóctonas valencianas / INFORMACIÓN

El respaldo continuado de la Generalitat Valenciana, así como de entidades como Caixa Popular, ha permitido dar continuidad a un proyecto que combina investigación, educación ambiental y participación ciudadana.

De cara a 2026, el Projecte Emys continuará desarrollando nuevas campañas en El Hondo con el objetivo de seguir ampliando datos y consolidar el seguimiento de las tortugas autóctonas valencianas. Las personas interesadas en futuras convocatorias pueden solicitar información a través del correo electrónico projecteemys@gmail.com.

La jornada del próximo 11 de abril supone así un nuevo paso en la protección de una especie amenazada y en la puesta en valor de un espacio natural que continúa ofreciendo hallazgos relevantes en el ámbito de la biodiversidad.