De "Los Inhumanos" a zarzuela con la Coral Ilicitana: cultura para todos los gustos en Elche

Elche afronta una nueva semana cultural con una programación diversa que abarca desde la música más festiva de "Los Inhumanos" hasta la zarzuela clásica con la Coral Ilicitana, pasando por propuestas familiares, teatro, cine y exposiciones. Hasta el 12 de abril, los espacios culturales del municipio ofrecen una agenda pensada para todos los públicos, con actividades tanto gratuitas como de pago y repartidas por distintos enclaves de la ciudad.

Música, humor y clásicos sobre los escenarios

La Llotja será uno de los epicentros del fin de semana. El viernes 10 de abril acoge el monólogo ‘El friky de las galaxias’, de Kalderas, un espectáculo de humor dirigido a mayores de 14 años que combina referencias a la cultura popular con improvisación. La cita será a las 21 horas, con entradas desde 10 euros.

El plato fuerte llegará el sábado 11 con el concierto de "Los Inhumanos", que aterrizan en Elche dentro de su gira de grandes éxitos. El grupo ofrecerá un espectáculo de cerca de dos horas con temas emblemáticos como “Me duele la cara de ser tan guapo” o “Qué difícil es hacer el amor en un Simca mil”, en una noche que arrancará con sesión de DJ previa.

En el Gran Teatro, la semana culminará el domingo 12 con la zarzuela ‘La rosa del azafrán’, interpretada por la Coral Ilicitana. La obra, con música de Jacinto Guerrero, aborda el amor entre clases sociales y se representará a las 19 horas con entradas entre 10 y 20 euros.

Propuestas familiares y divulgativas

El Gran Teatro también acogerá el viernes 10 el espectáculo de danza ‘Mini Break’, de la compañía Brodas Bro, dirigido a público infantil de entre 4 y 9 años. Se trata de una propuesta interactiva que acerca el hip hop a los más pequeños desde el escenario, con participación directa del público.

En el ámbito divulgativo, el jueves 9 tendrá lugar la conferencia del escritor y divulgador Ramon Gener, dentro del ciclo “La dignidad de la palabra”. La cita será a las 20. horas con entrada libre hasta completar aforo.

Además, L’Escorxador acogerá el sábado 11 la muestra final del taller infantil de teatro musical, una actividad formativa en la que los participantes han trabajado interpretación, canto y expresión escénica durante varias sesiones.

Cine, exposiciones y conciertos al aire libre

La programación cinematográfica también tendrá protagonismo en el Cine Odeón. Durante toda la semana se proyectará la película española ‘Los tigres’, con varias sesiones diarias, mientras que el viernes 10 el Cine Club Luis Buñuel ofrecerá ‘La tarta del Presidente’, una historia ambientada en el Iraq de Sadam Hussein.

Para el público infantil, el fin de semana se proyectará ‘Frankie y los monstruos’, una propuesta de animación en la Sala B.

En el ámbito expositivo, destaca la inauguración en el MAHE de la muestra ‘La huella de Dionisos’, una exposición sobre la cultura del vino con piezas arqueológicas y artísticas de gran valor, abierta desde el 10 de abril hasta octubre . También continúa la exposición ‘El espíritu de la materia’, del artista Paco Santana, en el MACE, así como la muestra fotográfica de Semana Santa en La Calahorra.

Por último, la música en directo al aire libre tendrá su espacio con el ciclo ‘La Matinal’ en la Rotonda del Parque Municipal, que el sábado 11 contará con las actuaciones de Las Petunias y Gluu!, dentro de una programación gratuita que combina conciertos con propuestas gastronómicas.