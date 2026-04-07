Fiestas de San Vicente en Elche: del concurso de torrijas al de lanzamiento de hueso de dátil

El barrio de Altabix se prepara para vivir una nueva edición de sus tradicionales fiestas en honor a San Vicente Ferrer, que se celebrarán del 10 al 14 de abril con un programa repleto de actividades religiosas, culturales y festivas dirigidas a todos los públicos. La organización corre a cargo de la parroquia y la Comisión de Fiestas, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y distintas entidades, en una cita que volverá a convertir el barrio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Las celebraciones buscan reforzar la convivencia, la tradición y la participación vecinal, manteniendo vivas unas fiestas profundamente arraigadas en el calendario local y que cada año congregan a cientos de personas en torno a la figura del santo.

Medición de uno de los lanzamientos en el Campeonato Mundial de hueso de dátil de Elche / MATÍAS SEGARRA

Inicio con actividades para mayores

El programa arrancará el viernes 10 de abril con una jornada dedicada especialmente a las personas mayores. A partir de las 16:30 horas, los locales parroquiales acogerán distintas actividades que incluirán un espectáculo de magia, una actuación musical y una chocolatada, organizada por la Asociación de Vecinos Barrio Obrero Altabix y patrocinada por el Ayuntamiento.

Este primer día marcará el inicio de unas fiestas pensadas para todos los públicos y que ponen el acento en la integración, el encuentro intergeneracional y el ambiente familiar.

Sábado con protagonismo infantil y tradición

El sábado 11 de abril comenzará con el tradicional disparo de cohetería por la mañana, uno de los elementos más característicos de estas celebraciones. Por la tarde, el Huerto de la Cuerna será escenario de una fiesta infantil acompañada de una nueva chocolatada, pensada para el disfrute de los más pequeños.

Posteriormente tendrá lugar la misa en honor a San Vicente Ferrer, cantada por la coral de mayores de la parroquia, reforzando el carácter religioso de la jornada. El día concluirá con la tradicional cena de cabasset en los locales parroquiales, seguida de una lotería familiar y otra chocolatada, en un ambiente marcado por la participación, la tradición y la convivencia vecinal.

Jornada de convivencia con paellas en el barrio de Altabix durante las celebraciones / INFORMACIÓN

Domingo con concursos y ambiente popular

El domingo 12 de abril será una de las jornadas centrales del programa, combinando actos religiosos con actividades populares. Tras el disparo de cohetes y las celebraciones litúrgicas, el Huerto de la Cuerna acogerá diferentes propuestas como el XV Campeonato Mundial de Lanzamiento de Hueso de Dátil, organizado por la Penya Altabix, una de las citas más singulares y participativas.

La jornada incluirá además una comida popular, concursos gastronómicos como el de torrijas y una discoteca popular por la tarde a cargo del DJ Giny de Valverde, generando un ambiente festivo, dinámico y abierto a todos los públicos.

El día finalizará con un recital musical, una barbacoa popular y un castillo de fuegos artificiales en honor a San Vicente Ferrer, patrocinado por el Ayuntamiento de Elche. Paralelamente, el Parque de la Cuerna continuará la actividad con otra barbacoa, prolongando el ambiente de celebración durante toda la jornada.

El XIV Mundial de Lanzamiento de Hueso de Dátil de Elche se celebra este domingo / MATÍAS SEGARRA

El lunes 13 de abril, día grande de las fiestas, se celebrará la solemne misa en honor al santo, presidida por el reverendo José Juan Gálvez Ardid. A continuación, tendrá lugar la tradicional procesión con la imagen de San Vicente Ferrer por las calles del barrio, seguida de una ofrenda de flores abierta a toda la ciudadanía.

Tras la rifa organizada por la Asociación de Comerciantes de Altabix, las fiestas concluirán con la traca final y una comida familiar, en uno de los momentos más esperados por los vecinos.

El programa festivo se cerrará el martes 14 de abril con una misa en recuerdo de todos los difuntos de la parroquia, cantada por el coro de mayores, en un acto que pondrá el broche final desde una vertiente más emotiva y conmemorativa.

Durante todos los días festivos también se celebrará el concurso de balcones y escaparates decorados, con premios para los tres mejores, una iniciativa que fomenta la implicación del comercio local y del conjunto del vecindario en estas celebraciones.

Con este amplio programa, el barrio de Altabix reafirma su compromiso con la tradición, la identidad colectiva y la vida comunitaria, consolidando unas fiestas que siguen siendo un referente de participación y convivencia en la ciudad de Elche.