La fe engancha a los jóvenes por Semana Santa en Elche y resurge la generación capirote

La Semana Santa de Elche se ha cerrado este 2026 con un fenómeno que marca un punto de inflexión en el futuro de la celebración: el notable incremento de la participación juvenil que espera consolidarse lejos del "efecto moda" por la fe. Y es que no sólo se disparó el número de jóvenes implicados en los pasos, sino que la edad media del visitante también bajó y se ha recuperado la presencia numerosa de nazarenos adultos en las filas, rompiendo la tendencia que había relegado esta figura prácticamente al ámbito infantil.

Es parte del balance que hizo este lunes el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez en una convocatoria municipal en la que las ediles de Festejos, Turismo y la Policía Local también aprovecharon para dar cifras del impacto de la celebración litúrgica en la cudad, y tras un Lunes de Pascua que abarrotó playas y parajes naturales.

El hecho que más satisfacción generó entre organizadores y cofradías es, sin duda, es el relevo generacional que se ha producido a nivel interno, una tendencia que las cofradías y hermandades ya venían percibiendo desde la Cuaresma al aumentar las inscripciones. Si bien, desde la Junta Mayor se reservaron dar un número concreto de participación total ya que siguen recopilando la información de la treintena de entidades.

La Junta Mayor, el Ayuntamiento y la Policía Local de Elche hacen balance de la Semana Santa / INFORMACIÓN

Martínez puso de relieve que los capiruchos estén aumentando la edad media, lo que daría en años posteriores mayor empaque a los cortejos en cuanto a volumen, presencia y continuidad, ya que según expusieron desde la Junta Mayor, hasta la fecha quien decidía salir de nazareno solían ser menores que se encuentran fuera del circuito de las bandas o no tienen la edad o estatura mínima para entrar de costalero.

Juventud

En cuanto al hecho de que se haya visto a muchos adolescentes y jóvenes acompañando a los pasos, desde la organización apuntaron que no hay un factor concreto que explique este despunte. En este sentido, Martínez apuntó a que podría deberse al impulso de la juventud cofrade, la apertura de las hermandades a los más jóvenes, el efecto arrastre del boca a boca y, en parte, el impacto de la pandemia de coronavirus, que dejó dos años sin procesiones y provocó un regreso masivo cuando se retomaron.

“Esperamos que no sea una moda vinculada a un momento concreto de mayor interés por la religiosidad, sino que se consolide en el tiempo”, advertía por su parte el representante de la Junta Mayor, quien reconoció que se ha producido un cambio social,poniendo de ejemplo que ciudades como San Sebastián han recuperado después de medio siglo la procesión del Viernes Santo gracias al apoyo de las nuevas generaciones. En este punto, resaltó que hace unos años "todo lo relacionado con la religión se percibía negativamente entre los jóvenes. Ahora eso está cambiando y ya no se ve como algo extraño participar”, trasladando que incluso las redes sociales han hecho de altavoz a través de creadores de contenido que promueven la fe desde sus canales.

Más afluencia junto a los pasos

Primeramente, el Ejecutivo local de PP y Vox cifró en 400.000 el número de personas que se echaron a las calles durante la Semana de Pasión. Si bien, hablando de números, serían los mismos que ya se dieron en 2025 pese a que desde el cuerpo de seguridad municipal han cifrado un incremento entre un 5 y un 10% de afluencia de visitantes junto a los cortejos procesionales, una subida que relacionaron con las buenas condiciones meteorológicas que han acompañado prácticamente todas las jornadas salvo el Domingo de Ramos, que en las primeras horas estuvo ciertamente deslucido por el viento.

Aún y así, la Policía Local cifró en 70.000 los asistentes en la procesión de las palmas, a las que se sumaron otras 40.000 por la tarde. La edil de Festejos, Inma Mora, destacó que la jornada nocturna más multitudinaria fue la del Jueves Santo, con el acompañamiento al Cristo de Zalamea de madrugada, que congregó a más de 50.000 asistentes, mientras que el Viernes Santo mantuvo cifras similares con la procesión general. El resto de días, Lunes, Martes y Miércoles Santo, se registraron en conjunto alrededor de 35.000 personas diarias.

Turismo en cifras

La concejal de Turismo, Irene Ruiz, destacó por su parte el impacto económico y turístico de la Semana Santa, que volvió a consolidarse como uno de los periodos más fuertes del año para la ciudad.Durante el primer fin de semana, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos, la ocupación hotelera alcanzó el 93%, dos puntos más que en 2025. En el segundo tramo, desde Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua, algunos establecimientos llegaron al 95% e incluso al lleno técnico, situando la media global en torno al 90%.

“Son cifras muy altas, en las que es difícil seguir creciendo, pero lo importante es la tendencia de consolidación”, matizó la concejala, subrayando que el impacto no se limita a quienes pernoctan, sino también al turismo de día que llena calles, comercios y restaurantes.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional sigue siendo mayoritario, con presencia destacada de la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Murcia y País Vasco. En el ámbito internacional, sobresalen los turistas británicos, franceses y, en los últimos años, un crecimiento significativo del mercado polaco.

Más de 600 consultas

Las oficinas de turismo también registraron una intensa actividad. Solo el Domingo de Ramos se atendieron más de 600 consultas, tanto de visitantes como de propios ilicitanos interesados en la programación.

Además, los puntos turísticos del litoral, en Arenales del Sol y La Marina, experimentaron también una elevada demanda, impulsada por el buen tiempo, que favoreció la combinación de turismo cultural y de playa.

Sin incidencias

Uno de los aspectos más destacados del balance es la ausencia de incidentes relevantes. El comisario de la Policía Local, Israel González, calificó la Semana Santa como “muy tranquila” tanto en la vía pública como en la hostelería y las playas, asegurando que no registraron ninguna incidencia destacable, poniendo énfasis en la "respuesta ejemplar" de los restaurantes y locales de ocio que respetaron horarios y condiciones para no detectarse irregularidades en las inspecciones.

En este sentido, señalaron que el dispositivo policial ha sido amplio y prolongado en el tiempo, incluyendo los meses previos con cerca de 200 ensayos de tronos, que obligaron a reorganizar el tráfico en numerosas calles. Durante la Semana Santa, el refuerzo se ha extendido también al litoral, especialmente en Arenales, El Altet y La Marina, y permanecerá activo hasta el próximo Lunes de San Vicente.